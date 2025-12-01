O 50 proc. wzrosła w Polsce w ciągu dekady liczba pracujących emerytów

W skrócie:

872 tys. emerytów pracuje w Polsce

Wzrost o 50% w latach 2015-2024

67,6% przechodzi na emeryturę od razu

Każdy rok pracy zwiększa świadczenie

1,2 mln osób w wieku emerytalnym pracuje

Dlaczego coraz więcej emerytów pozostaje aktywnych zawodowo?

Konstrukcja systemu emerytalnego z 1999 roku została zaprojektowana tak, aby zachęcać do wydłużenia aktywności zawodowej.

Im więcej składek odprowadzi dana osoba, tym wyższa będzie jej emerytura.

Dodatkowo praca dla osób 60/65+ stanowi formę rozwoju i utrzymania kontaktów społecznych, co ma szczególne znaczenie w dobie starzejącego się społeczeństwa.

Pokolenie X, czyli osoby urodzone między 1965 a 1980 rokiem, stanowi obecnie 30% osób aktywnych zawodowo w Polsce. To grupa o dużym doświadczeniu zawodowym, która jednocześnie wprowadza młodsze pokolenia na rynek pracy.

Według raportu Grafton Recruitment Polska z 2022 roku, przedstawiciele pokolenia X za swój największy atut uważają:

doświadczenie (38,1% badanych)

oraz umiejętność uczenia się i przyswajania nowej wiedzy (30,2%).

Jak wydłużenie pracy wpływa na wysokość emerytury?

Wydłużenie aktywności zawodowej zwiększa emeryturę dzięki trzem kluczowym czynnikom.

Po pierwsze, dodatkowe składki powiększają sumę zgromadzonych środków na koncie emerytalnym.

Po drugie, kolejne waloryzacje składek pomnażają kapitał emerytalny, zwiększając jego realną wartość.

Po trzecie, prognozowany czas wypłaty emerytury jest krótszy, co automatycznie podnosi wysokość miesięcznego świadczenia. Osoba przechodząca dziś na emeryturę w wieku 60 lat będzie ją pobierać średnio przez 22,2 roku, a osoba 65-letnia przez 18,4 roku.

To odpowiednio o 18% i 20% dłużej niż w 1999 roku.

Przez dłuższe trwanie życia za tę samą kwotę składek emeryci uzyskują o 8-9% niższe świadczenie niż na początku funkcjonowania nowego systemu.

"Wybierając moment przejścia na emeryturę, możemy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych sprawdzić, czy emerytura, którą już sobie wypracowaliśmy, odpowiada naszym wyobrażeniom, czy powinniśmy jeszcze rok, dwa lata, a jeżeli zdrowie na to pozwala, to i więcej lat popracować. Każdy rok dłużej to określone wyższe środki na emeryturze" - podkreśla Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.

Ile osób odkłada przejście na emeryturę?

W ubiegłym roku od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego na świadczenie przeszło 67,6% uprawnionych osób. W ciągu roku decyzję podjęło kolejne 22,5% osób, a blisko 10% zdecydowało się na dłuższe odroczenie świadczenia.

Oznacza to, że prawie jedna trzecia osób nie przechodzi na emeryturę natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Na koniec czerwca 2025 roku do ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszonych było 1,2 mln pracujących osób w wieku emerytalnym - wzrost o 2,4% rok do roku. W tej grupie znajdują się zarówno seniorzy pobierający emeryturę, jak i ci, którzy odroczyli złożenie wniosku o świadczenie.

Spośród 1,2 mln pracujących osób w wieku emerytalnym 989,9 tys. odprowadzało składki na ubezpieczenie emerytalne.

Szerszy kontekst starzenia się społeczeństwa

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS, na koniec III kwartału 2025 roku wskaźnik zatrudnienia w grupie wiekowej 45-59 lat (kobiety) oraz 49-64 lata (mężczyźni) wyniósł 81,3% i był o 0,9 pkt proc. wyższy niż rok wcześniej. W grupie wiekowej 60/65-89 lat wskaźnik zatrudnienia wynosi 9,8% i maleje o 0,4 pkt proc. rok do roku.

ZUS prowadzi programy prewencji rentowej, które mają wspierać osoby zagrożone wypadnięciem z rynku pracy. W 2023 roku programem rehabilitacji leczniczej zostało objętych 48,4 tys. osób - o 3,1% mniej niż w 2022 roku.

Kobiety korzystały z niego częściej (58,7%) niż mężczyźni (41,3%).

Po roku od zakończenia rehabilitacji ponad połowa osób (54,9%) nie pobierała żadnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych związanych z niezdolnością do pracy.

Warto zapamiętać:

Liczba pracujących emerytów w Polsce systematycznie rośnie - w 2024 roku przekroczyła 872 tys. osób

System emerytalny premiuje dłuższą aktywność zawodową poprzez wyższe świadczenia

Tylko 67,6% osób przechodzi na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego

Pokolenie X stanowi 30% aktywnych zawodowo i będzie kluczowe dla przyszłości rynku pracy

ZUS promuje późniejsze przechodzenie na emeryturę wśród pracodawców i związków zawodowych

Rosnąca liczba pracujących emerytów w Polsce odzwierciedla zarówno konstrukcję systemu emerytalnego, jak i zmieniające się podejście do aktywności zawodowej w starszym wieku. ZUS kontynuuje działania mające na celu promowanie dłuższej aktywności zawodowej, jednocześnie wspierając osoby zagrożone wypadnięciem z rynku pracy poprzez programy rehabilitacyjne.

Źródło: Newseria