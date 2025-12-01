O 50 proc. wzrosła w Polsce w ciągu dekady liczba pracujących emerytów

Na koniec 2024 roku w Polsce pracowało ponad 872 tys. emerytów, co oznacza wzrost o 2,2% w porównaniu z 2023 rokiem. W latach 2015-2024 liczba aktywnych zawodowo emerytów wzrosła o ponad połowę, podczas gdy populacja wszystkich emerytów zwiększyła się tylko o jedną czwartą. System emerytalny premiuje dłuższą aktywność zawodową - każdy dodatkowy rok pracy przekłada się na wyższe świadczenie.
W skrócie:
Konstrukcja systemu emerytalnego z 1999 roku została zaprojektowana tak, aby zachęcać do wydłużenia aktywności zawodowej.
Dodatkowo praca dla osób 60/65+ stanowi formę rozwoju i utrzymania kontaktów społecznych, co ma szczególne znaczenie w dobie starzejącego się społeczeństwa.
Pokolenie X, czyli osoby urodzone między 1965 a 1980 rokiem, stanowi obecnie 30% osób aktywnych zawodowo w Polsce. To grupa o dużym doświadczeniu zawodowym, która jednocześnie wprowadza młodsze pokolenia na rynek pracy.
Według raportu Grafton Recruitment Polska z 2022 roku, przedstawiciele pokolenia X za swój największy atut uważają:
Wydłużenie aktywności zawodowej zwiększa emeryturę dzięki trzem kluczowym czynnikom.
Po trzecie, prognozowany czas wypłaty emerytury jest krótszy, co automatycznie podnosi wysokość miesięcznego świadczenia. Osoba przechodząca dziś na emeryturę w wieku 60 lat będzie ją pobierać średnio przez 22,2 roku, a osoba 65-letnia przez 18,4 roku.
Przez dłuższe trwanie życia za tę samą kwotę składek emeryci uzyskują o 8-9% niższe świadczenie niż na początku funkcjonowania nowego systemu.
"Wybierając moment przejścia na emeryturę, możemy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych sprawdzić, czy emerytura, którą już sobie wypracowaliśmy, odpowiada naszym wyobrażeniom, czy powinniśmy jeszcze rok, dwa lata, a jeżeli zdrowie na to pozwala, to i więcej lat popracować. Każdy rok dłużej to określone wyższe środki na emeryturze" - podkreśla Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.
W ubiegłym roku od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego na świadczenie przeszło 67,6% uprawnionych osób. W ciągu roku decyzję podjęło kolejne 22,5% osób, a blisko 10% zdecydowało się na dłuższe odroczenie świadczenia.
Na koniec czerwca 2025 roku do ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszonych było 1,2 mln pracujących osób w wieku emerytalnym - wzrost o 2,4% rok do roku. W tej grupie znajdują się zarówno seniorzy pobierający emeryturę, jak i ci, którzy odroczyli złożenie wniosku o świadczenie.
Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS, na koniec III kwartału 2025 roku wskaźnik zatrudnienia w grupie wiekowej 45-59 lat (kobiety) oraz 49-64 lata (mężczyźni) wyniósł 81,3% i był o 0,9 pkt proc. wyższy niż rok wcześniej. W grupie wiekowej 60/65-89 lat wskaźnik zatrudnienia wynosi 9,8% i maleje o 0,4 pkt proc. rok do roku.
ZUS prowadzi programy prewencji rentowej, które mają wspierać osoby zagrożone wypadnięciem z rynku pracy. W 2023 roku programem rehabilitacji leczniczej zostało objętych 48,4 tys. osób - o 3,1% mniej niż w 2022 roku.
Po roku od zakończenia rehabilitacji ponad połowa osób (54,9%) nie pobierała żadnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych związanych z niezdolnością do pracy.
Rosnąca liczba pracujących emerytów w Polsce odzwierciedla zarówno konstrukcję systemu emerytalnego, jak i zmieniające się podejście do aktywności zawodowej w starszym wieku. ZUS kontynuuje działania mające na celu promowanie dłuższej aktywności zawodowej, jednocześnie wspierając osoby zagrożone wypadnięciem z rynku pracy poprzez programy rehabilitacyjne.
Źródło: Newseria
