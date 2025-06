Nowe drukarki A4 Sharp BP-B547PW i BP-C542PW - co oferują hybrydowym miejscom pracy?

Kompaktowe rozwiązania dla ograniczonej przestrzeni biurowej

Współczesne biura często borykają się z problemem ograniczonej przestrzeni. Nowe modele Sharp mają odpowiadać na te potrzeby, oferując funkcjonalności większych urządzeń w bardziej kompaktowej formie A4. To może być istotne dla małych firm, start-upów czy oddziałów większych organizacji, które nie mogą pozwolić sobie na rozbudowane urządzenia wielofunkcyjne.

Integracja z popularnymi usługami chmurowymi

W modelu pracy hybrydowej kluczowa staje się możliwość zdalnego zarządzania zadaniami drukowania. Nowe drukarki Sharp oferują integrację z popularnymi platformami chmurowymi:

Microsoft Teams - umożliwia drukowanie dokumentów bezpośrednio z platformy komunikacyjnej

Google Drive - pozwala na dostęp do plików przechowywanych w chmurze Google

Dropbox - integracja z popularną usługą przechowywania plików

Bezpieczeństwo jako priorytet w środowisku korporacyjnym

Kwestie cyberbezpieczeństwa stają się coraz istotniejsze w kontekście urządzeń biurowych. Nowe modele BP-B547PW i BP-C542PW oferują kilka rozwiązań zabezpieczających:

Automatyczne aktualizacje oprogramowania systemowego mają zapewnić ochronę przed nowymi zagrożeniami. Opcjonalnie dostępna jest ochrona antywirusowa Bitdefender, która skanuje w czasie rzeczywistym dane przychodzące i wychodzące z urządzenia.

Sharp wyposażył nowe modele w najnowszą generację swojej platformy sterującej. Według producenta ma to zapewnić spójne doświadczenia użytkownika we wszystkich modelach marki, co może ułatwić wdrożenie w firmach już korzystających z urządzeń Sharp.

Mniej energochłonne przy większej wydajności

Producent deklaruje, że nowe modele A4 zużywają znacznie mniej energii w porównaniu do poprzednich wersji, zachowując jednocześnie podobną wydajność do większych modeli A3. To może być istotne dla firm dbających o ślad węglowy i koszty energii.

Ben Lake, Senior Product Manager for MFP and Printer Products w Sharp Europe, komentuje wprowadzenie nowych urządzeń:

Nasze nowe drukarki A4 zawierają najnowocześniejsze rozwiązania firmy Sharp, oferując płynną komunikację, zaawansowane zabezpieczenia oraz wyjątkową wydajność - wszystko to w kompaktowej formie, idealnej do każdego biura.

Lake podkreśla, że nowe modele mają uzupełniać istniejące portfolio urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek Sharp.

Modele BP-B547WD/537WR, BP-B547PW, BP-C5xxWR/WD oraz BP-C542PW są dostępne w sprzedaży bezpośrednio u Sharp oraz u partnerów handlowych firmy. Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć na stronach produktowych producenta.

Konkurencja

Rynek drukarek A4 dla małych i średnich firm jest bardzo konkurencyjny. Kluczowymi graczami oprócz Sharp są m.in. HP, Canon, Brother czy Xerox. Każdy z producentów stara się odpowiadać na rosnące potrzeby związane z pracą hybrydową i bezpieczeństwem danych.

Trend w kierunku urządzeń obsługujących chmurę i oferujących zaawansowane funkcje bezpieczeństwa staje się standardem branżowym. Firmy coraz częściej poszukują rozwiązań, które pozwolą im na elastyczne zarządzanie procesami drukowania niezależnie od lokalizacji pracowników.

Wyzwania implementacji w przedsiębiorstwach

Wprowadzanie nowych urządzeń drukujących w firmach wiąże się z kilkoma wyzwaniami. Pierwszym jest kwestia kompatybilności z istniejącą infrastrukturą IT. Drugie to szkolenie pracowników w zakresie nowych funkcjonalności, szczególnie tych związanych z bezpieczeństwem i integracją chmurową.

Ważnym aspektem jest również planowanie kosztów - nie tylko zakupu urządzenia, ale również eksploatacji, materiałów eksploatacyjnych i potencjalnych serwisów. Nowe funkcje mogą generować dodatkowe koszty licencji na oprogramowanie czy usługi chmurowe.

Podsumowanie - najważniejsze informacje do zapamiętania

Czym są nowe drukarki Sharp?

BP-B547PW (monochromatyczna) i BP-C542PW (kolorowa) to kompaktowe drukarki A4 zaprojektowane dla hybrydowych miejsc pracy.

Jakie oferują funkcje chmurowye?

Integrację z Microsoft Teams, Google Drive i Dropbox, umożliwiającą zdalne zarządzanie drukowaniem.

Jakie zabezpieczenia zawierają?

Automatyczne aktualizacje oprogramowania i opcjonalną ochronę antywirusową Bitdefender z przeglądaniem w czasie rzeczywistym.

Czy są energooszczędne?

Według producenta zużywają znacznie mniej energii niż poprzednie wersje przy zachowaniu wysokiej wydajności.

Gdzie można je kupić?

Bezpośrednio u Sharp oraz u autoryzowanych partnerów handlowych firmy.

Dla kogo są przeznaczone?

Dla małych i średnich firm, start-upów oraz oddziałów większych organizacji z ograniczoną przestrzenią biurową, które potrzebują zaawansowanych funkcji drukowania w kompaktowej formie.