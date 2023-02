Najciekawsze rozwiązania biznesowe minionego roku w wydaniu marki Novitus

Novitus Next Pro – kasa fiskalna online z tabletem oferuje jeszcze więcej!

Premiera pierwszego modelu z linii Novitus Next spotkała się z bardzo dobrym odbiorem ze strony przedsiębiorców. Nieduża, solidnie i estetycznie wykonana kasa fiskalna, która została w zgrabny sposób zintegrowana z nowoczesnym tabletem, wciąż należy do najchętniej wybieranych rozwiązań na rynku technologii sprzedaży. Nie tylko ze względu na przyjazną obsługę, znaną z popularnych dziś urządzeń mobilnych (takich jak właśnie tablet czy smartfon). Również z uwagi na wysokie parametry i nowoczesną, szeroką funkcjonalność, klasyfikującą ten model jako systemową kasę fiskalną.

W roku 2022 pojawiła się najnowsza odsłona przywołanego urządzenia. Model Novitus Next Pro – poza istniejącymi, sprawdzonymi i cenionymi rozwiązaniami (jak choćby dostęp do przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej czy narzędzia NoviCloud) – zaoferował zdecydowanie więcej, niż różne warianty w zakresie transmisji danych do Centralnego Repozytorium Kas. Czego zatem mogą oczekiwać użytkownicy najświeższej wersji kasy fiskalnej online?

W tym przypadku mowa o naprawdę nowoczesnej technologii, będącej w zasadzie połączeniem wydajnego komputera z popularnym systemem operacyjnym oraz wysokiej klasy urządzenia rejestrującego sprzedaż. Kasa fiskalna online Novitus Next Pro działa na bazie 10 wersji Androida, przez co zapewnia szybkie i płynne funkcjonowanie, m.in. odświeżonej listy praktycznych aplikacji. Ponadto, gwarantuje sprawną, zdalną autoaktualizację systemu, posiada nowy, jeszcze bardziej przyjazny w obsłudze interfejs aplikacji sprzedażowej oraz szeroki zakres możliwości w kontekście konfiguracji i personalizacji ekranów użytkownika (dostępnych z poziomu panelu dotykowego).

Poza tym, w modelu Next Pro od Novitus znajdziemy też szybszy procesor, wzmocniony mechanizm drukujący oraz rozszerzone standardy komunikacyjne: dodatkowe złącze USB i moduł Wi-Fi. Warto też zaznaczyć, że stałym, niezaprzeczalnym atutem kasy fiskalnej online jest możliwość zaprogramowania dowolnie dużej bazy towarowej (PLU).

Novitus HD II Online – nowy wymiar wydajności, obsługa e-paragonów i nie tylko!

Potwierdzenie atrakcyjności technologii sprzedaży polskiego producenta znajdziemy nie tylko w kasach rejestrujących. Równie ciekawe rozwiązania oferują drukarki fiskalne online od Novitus – cenione także przez wymagających przedsiębiorców, stawiających na dynamiczny rozwój biznesu w oparciu o zaawansowany system sprzedaży. Świetnym przykładem skutecznej odpowiedzi na wysokie oczekiwania użytkowe jest linia modeli HD, która również w 2022 roku doczekała się swej najnowszej generacji.

Naturalnie, w drukarce fiskalnej Novitus HD II Online nie zabrakło wyjątkowych atutów występujących już we wcześniejszych wersjach. Takich jak choćby możliwość obsługi ogromnej bazy towarowej (nawet 1 000 000 PLU!), niezwykle wydajny mechanizm drukujący (pozwalający na wystawianie rozmaitych dokumentów, z dodatkowymi elementami: logotypem firmy, kodami 2D, NIP-em klienta), nieduża, elegancka konstrukcja czy wreszcie kolorowy wyświetlacz, w atrakcyjny sposób emitujący wiadomości o przebiegu transakcji, grafiki lub filmy reklamowe.

Tymczasem model HD II Online od Novitus zapewnia jeszcze szybszy wydruk paragonów. Prędkość dochodzącą do 54 linii tekstu na sekundę wciąż można bowiem zaliczyć do rekordowych wyników, jeśli chodzi o tego typu technologie sprzedaży. Ponadto, poza przewodową czy bezprzewodową transmisją danych do CRK, to urządzenie rejestrujące, jako jedno z pierwszych, zaoferowało zgodne z przepisami wystawianie i udostępnianie elektronicznych paragonów z pominięciem wydruku tych dokumentów.

Co więcej, przedsiębiorca może zdecydować, czy zamawiany przez niego model Novitus HD II Online będzie działał jako klasyczna drukarka fiskalna online, funkcjonował w trybie aptecznym, czy też spełniał rolę bileterki. Warto też wspomnieć, że ciągłość pracy online’owej drukarki fiskalnej (np. w przypadku nagłej, chwilowej awarii prądu) dodatkowo zabezpiecza solidny, wbudowany akumulator.

Novitus Esline S2 – terminal POS dla nowoczesnego systemu sprzedaży

Producent nie ograniczył swoich propozycji wyłącznie do online’owych urządzeń rejestrujących. Interesujące rozwiązania dla przedsiębiorców zawarł również w innych kategoriach technologii sprzedaży. O czym świadczy model Esline S2 – nowoczesny terminal komputerowy typu POS, który przykuwa uwagę stylowym, nowoczesnym wyglądem, a także bogatymi możliwościami. Jakimi konkretnie?

Novitus Esline S2 to urządzenie funkcjonujące w oparciu o mocne podzespoły i korzystne parametry użytkowe (np. z procesorem i37100U i 8 GB pamięci RAM) oraz znany system operacyjny Microsoft Windows. Dysponuje odpornym na intensywną pracę, pojemnościowym, 15-calowym ekranem dotykowym, działającym w rozdzielczości 1024 x 768 pikseli. Panel pozwala też na regulację (np. kąta nachylenia), co sprzyja wygodzie użytkowania oraz aranżacji komfortowego stanowiska sprzedażowego. Dodatkowo, terminal POS został wyposażony w różnorodne standardy komunikacyjne: RS-232, USB, Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi. Dzięki temu zapewnia płynną komunikację z wieloma urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak skaner kodów, waga elektroniczna, drukarka zamówień czy dodatkowy monitor dla nabywcy.

Powyższe urządzenia to oczywiście nie jedyne, ciekawe propozycje w ofercie i działaniach cenionego producenta technologii sprzedaży. Na uwagę zasługuje również kwestia rozbudowy i unowocześnienia funkcjonalności już istniejących rozwiązań dla biznesu. Pod tym względem warto choćby wspomnieć, że popularne urządzenia fiskalne – Nano Online, Nano Online II i Sento Online – umożliwiają teraz obsługę płatności BLIK. To pierwsze kasy rejestrujące, które zaoferowały taką opcję. Niemniej, jak widać już na przykładzie samej firmy Novitus – miniony rok można śmiało uznać za czas pojawienia się na rynku technologii sprzedaży wielu ciekawych nowinek. Rozwiązań, które nadal cieszą się uznaniem przedsiębiorców reprezentujących różne branże i typy działalności oraz zyskują na znaczeniu także w 2023 roku.

Foto: materiał partnera