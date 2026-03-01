Meta przerzuca podatek cyfrowy na reklamodawców - od kiedy i ile? Sprawdź, czy Cię dotyczy

Wyobraź sobie, że ustawiasz budżet kampanii na 10 000 zł, zatwierdzasz, uruchamiasz - i dostajesz fakturę na 10 300 zł. Bez ostrzeżenia, bez powiadomienia w menedżerze reklam. Po prostu: więcej. Meta od 1 lipca 2026 roku zaczyna przerzucać na reklamodawców koszty lokalnych podatków cyfrowych (DST) nakładanych na platformę przez wybrane państwa. Na razie dotyczy to sześciu krajów: Austrii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii - ale lista jest otwarta.
Dla polskich reklamodawców prowadzących kampanie wyłącznie na Polskę: na ten moment nic się nie zmienia. Jednak jeśli w Twoim targecie są zachodnioeuropejskie rynki - masz problem z planowaniem budżetów, który zacznie kosztować Cię realne pieniądze.
DST (Digital Services Tax) - podatek od usług cyfrowych - to danina nakładana przez poszczególne państwa bezpośrednio na platformy takie jak Meta, Google czy TikTok. Do tej pory Meta pokrywała te koszty we własnym zakresie. Od połowy 2026 roku firma postanowiła zmienić model i przerzucić je na reklamodawców.
Mechanizm jest prosty: jeśli Twoja reklama zostaje wyświetlona użytkownikowi znajdującemu się w kraju objętym DST, Meta nalicza procentową dopłatę od wartości tych konkretnych wyświetleń. Opłata pojawia się jako osobna pozycja na fakturze - odrębna od wydatków reklamowych i niezależna od ustawionego budżetu kampanii.
Polski właściciel e-commerce kierujący kampanię na Francję zapłaci dopłatę dokładnie tak samo jak francuski reklamodawca. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Meta w Centrum pomocy dla firm (business.facebook.com), opłaty są naliczane per wyświetlenie, proporcjonalnie do ruchu z danej jurysdykcji.
Poniżej aktualne stawki opłat lokalizacyjnych dla krajów objętych mechanizmem. Przy kampaniach wielorynkowych każdy kraj jest rozliczany według własnej stawki - w jednej kampanii możesz więc dostać narzuty z kilku jurysdykcji jednocześnie.
|Kraj
|Stawka DST
|Przykład: wydatek 10 000 zł → faktura
|Austria
|5%
|10 500 zł
|Turcja
|5%
|10 500 zł
|Francja
|3%
|10 300 zł
|Włochy
|3%
|10 300 zł
|Hiszpania
|3%
|10 300 zł
|Wielka Brytania
|2%
|10 200 zł
|Polska
|brak
|10 000 zł
Źródło: Meta Business Help Center (business.facebook.com), stan na marzec 2026. Lista krajów i stawek może ulec zmianie.
Największe ryzyko nie dotyczy kampanii jednorodnych, gdzie cały ruch pochodzi z jednego kraju. Problem zaczyna się, gdy targetujesz szeroki region - np. „Europa" albo łączysz Polskę z rynkami zachodnimi w jednej kampanii.
Konsekwencją jest błędnie wyliczony ROAS (Return on Ad Spend - zwrot z wydatków reklamowych). Jeśli wydajesz 50 000 zł miesięcznie i 30% ruchu pochodzi z krajów objętych 3% narzutem, realne wydatki wzrastają o blisko 450 zł - co przy wysokich wolumenach zaczyna wyglądać jak niewyjaśniony wyciek budżetu. Jak podaje Meta w dokumentacji rozliczeniowej, opłata lokalizacyjna jest wykazywana jako osobna pozycja na fakturze z przypisaniem do konkretnych krajów - ale tylko wtedy, gdy wiesz, gdzie to sprawdzić.
Warto też zwrócić uwagę na kwestię VAT: zgodnie z zasadami opisanymi przez Meta, podatek VAT jest obliczany od całości należności, czyli od sumy wydatków reklamowych i opłat lokalizacyjnych łącznie. Księgowość, która jeszcze nie wie o nowej pozycji na fakturze, może ją błędnie sklasyfikować.
Zanim 1 lipca 2026 zaskoczy Cię fakturą, przejdź przez poniższe kroki. Zajmie to około kilkanaście minut na każde konto reklamowe.
Nie. Kampanie targetujące wyłącznie polskich użytkowników nie są aktualnie objęte żadną opłatą lokalizacyjną - Polska nie znajduje się na liście krajów DST Meta. Opłata pojawi się dopiero wtedy, gdy reklama zostanie wyświetlona użytkownikom w Austrii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Turcji lub Wielkiej Brytanii.
Nie - i to jest kluczowe. Opłata lokalizacyjna jest naliczana osobno, ponad budżet kampanii, i pojawia się jako odrębna pozycja na fakturze. Twoje wydatki reklamowe mogą zmieścić się w limicie, a mimo to łączna kwota na fakturze przekroczy ustawiony budżet.
Zgodnie z informacjami podanymi przez Meta i potwierdzanymi przez branżowe media, nowe opłaty lokalizacyjne zaczynają być naliczane od 1 lipca 2026 roku. Dotyczy to reklam wyświetlanych użytkownikom w sześciu jurysdykcjach: Austrii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii.
W Menedżerze reklam przejdź do sekcji Rozliczenia → Historia transakcji lub pobierz fakturę PDF. Po 1 lipca 2026 opłaty lokalizacyjne powinny być widoczne jako osobna pozycja z przypisaniem do konkretnego kraju. Jeśli prowadzisz kampanie multi-country, warto regularnie monitorować tę sekcję po każdym cyklu rozliczeniowym.
Tak - Meta wprost zastrzega, że lista krajów objętych opłatami lokalizacyjnymi może się zmieniać w miarę wprowadzania nowych regulacji dotyczących podatku od usług cyfrowych. Polska na liście na razie nie figuruje, ale warto śledzić aktualizacje w Centrum pomocy Meta.
Źródła:
Foto: Freepik
fot. rynekpierwotny.pl
|
fot. macrovector, freepik
