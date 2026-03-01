Meta przerzuca podatek cyfrowy na reklamodawców - od kiedy i ile? Sprawdź, czy Cię dotyczy

Dla polskich reklamodawców prowadzących kampanie wyłącznie na Polskę: na ten moment nic się nie zmienia. Jednak jeśli w Twoim targecie są zachodnioeuropejskie rynki - masz problem z planowaniem budżetów, który zacznie kosztować Cię realne pieniądze.

Czym są opłaty lokalizacyjne Meta i skąd się wzięły?

DST (Digital Services Tax) - podatek od usług cyfrowych - to danina nakładana przez poszczególne państwa bezpośrednio na platformy takie jak Meta, Google czy TikTok. Do tej pory Meta pokrywała te koszty we własnym zakresie. Od połowy 2026 roku firma postanowiła zmienić model i przerzucić je na reklamodawców.

Mechanizm jest prosty: jeśli Twoja reklama zostaje wyświetlona użytkownikowi znajdującemu się w kraju objętym DST, Meta nalicza procentową dopłatę od wartości tych konkretnych wyświetleń. Opłata pojawia się jako osobna pozycja na fakturze - odrębna od wydatków reklamowych i niezależna od ustawionego budżetu kampanii.

Innymi słowy: Twój budżet może być wyczerpany, a faktura i tak będzie wyższa.

Co ważne - liczy się lokalizacja odbiorcy, nie siedziba reklamodawcy.

Polski właściciel e-commerce kierujący kampanię na Francję zapłaci dopłatę dokładnie tak samo jak francuski reklamodawca. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Meta w Centrum pomocy dla firm (business.facebook.com), opłaty są naliczane per wyświetlenie, proporcjonalnie do ruchu z danej jurysdykcji.

Ile konkretnie? Stawki w tabeli, aby można było to policzyć

Poniżej aktualne stawki opłat lokalizacyjnych dla krajów objętych mechanizmem. Przy kampaniach wielorynkowych każdy kraj jest rozliczany według własnej stawki - w jednej kampanii możesz więc dostać narzuty z kilku jurysdykcji jednocześnie.

Kraj Stawka DST Przykład: wydatek 10 000 zł → faktura Austria 5% 10 500 zł Turcja 5% 10 500 zł Francja 3% 10 300 zł Włochy 3% 10 300 zł Hiszpania 3% 10 300 zł Wielka Brytania 2% 10 200 zł Polska brak 10 000 zł

Źródło: Meta Business Help Center (business.facebook.com), stan na marzec 2026. Lista krajów i stawek może ulec zmianie.

Pułapka dla kampanii multi-country: gdzie się chowa prawdziwy koszt

Największe ryzyko nie dotyczy kampanii jednorodnych, gdzie cały ruch pochodzi z jednego kraju. Problem zaczyna się, gdy targetujesz szeroki region - np. „Europa" albo łączysz Polskę z rynkami zachodnimi w jednej kampanii.

W takim przypadku opłaty lokalizacyjne rozmywają się w łącznych kosztach, przez co nie widać, ile tak naprawdę kosztuje Cię ruch z Francji versus ruch z Polski.

Konsekwencją jest błędnie wyliczony ROAS (Return on Ad Spend - zwrot z wydatków reklamowych). Jeśli wydajesz 50 000 zł miesięcznie i 30% ruchu pochodzi z krajów objętych 3% narzutem, realne wydatki wzrastają o blisko 450 zł - co przy wysokich wolumenach zaczyna wyglądać jak niewyjaśniony wyciek budżetu. Jak podaje Meta w dokumentacji rozliczeniowej, opłata lokalizacyjna jest wykazywana jako osobna pozycja na fakturze z przypisaniem do konkretnych krajów - ale tylko wtedy, gdy wiesz, gdzie to sprawdzić.

Warto też zwrócić uwagę na kwestię VAT: zgodnie z zasadami opisanymi przez Meta, podatek VAT jest obliczany od całości należności, czyli od sumy wydatków reklamowych i opłat lokalizacyjnych łącznie. Księgowość, która jeszcze nie wie o nowej pozycji na fakturze, może ją błędnie sklasyfikować.

Audyt konta Meta pod kątem opłat lokalizacyjnych - checklista krok po kroku

Zanim 1 lipca 2026 zaskoczy Cię fakturą, przejdź przez poniższe kroki. Zajmie to około kilkanaście minut na każde konto reklamowe.

Sprawdź ekspozycję na opłaty - otwórz listę aktywnych kampanii i zidentyfikuj te targetujące Austrię, Francję, Włochy, Hiszpanię, Turcję lub Wielką Brytanię. Nie zapomnij o ad setach z szerokim targetowaniem geograficznym (np. „Europe", „EOG", „Western Europe") - tam kraje z opłatami mogą być wrzucone automatycznie.



Rozdziel kampanie multi-country - dla rynków z opłatami DST stwórz osobne kampanie lub zestawy reklam. Dzięki temu koszty nie będą się mieszać z ruchem z Polski i innych krajów bez narzutu, a ROAS będzie miał sens per rynek.



Przejrzyj faktury i historię transakcji - sprawdź, czy już teraz pojawiają się pozycje oznaczone jako „location fees" lub „opłaty lokalizacyjne". Po 1 lipca 2026 powinny być widoczne z rozbiciem na kraj.



Przelicz efektywny koszt per rynek - dla każdego kraju z listy oblicz rzeczywisty koszt: budżet × (1 + stawka DST). Sprawdź, czy przy tych kosztach kampanie nadal spełniają Twoje targety CPA (Cost Per Acquisition - koszt pozyskania klienta/konwersji) lub ROAS.



Zaktualizuj modele planowania budżetu - jeśli używasz arkuszy lub narzędzi do prognozowania, dodaj kolumnę z DST per kraj. Bez tego prognozy będą systematycznie zaniżone dla rynków europejskich.



Poinformuj księgowość - upewnij się, że dział finansowy wie o nowej pozycji na fakturze i nie wrzuca jej do „innych kosztów". Opłata lokalizacyjna jest częścią usługi reklamowej, od której naliczany jest VAT.



Ustaw przypomnienie kwartalne - Meta zastrzega, że lista krajów i stawek może się zmieniać. Zapisz link do strony business.facebook.com/business/help/1238737454289085 i sprawdzaj ją co kwartał. Polska na liście jeszcze nie figuruje - ale nic nie jest wieczne.

Warto zapamiętać

Od 1 lipca 2026 Meta dolicza do faktur osobne opłaty lokalizacyjne dla 6 krajów - od 2% (UK) do 5% (Austria, Turcja).





Meta dolicza do faktur osobne opłaty lokalizacyjne dla 6 krajów - od 2% (UK) do 5% (Austria, Turcja). Opłata jest naliczana ponad budżet kampanii - faktura może przekroczyć ustawiony limit wydatków.





- faktura może przekroczyć ustawiony limit wydatków. Polska nie jest objęta opłatą - ale kampanie kierowane na rynki zachodnie już tak.





opłatą - ale kampanie kierowane na rynki zachodnie już tak. Rozdziel kampanie multi-country, żeby nie rozmywać kosztów i mieć rzetelny ROAS per rynek.

Najczęstsze pytania

Czy opłaty lokalizacyjne Meta dotyczą kampanii kierowanych tylko na Polskę?

Nie. Kampanie targetujące wyłącznie polskich użytkowników nie są aktualnie objęte żadną opłatą lokalizacyjną - Polska nie znajduje się na liście krajów DST Meta. Opłata pojawi się dopiero wtedy, gdy reklama zostanie wyświetlona użytkownikom w Austrii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Turcji lub Wielkiej Brytanii.

Czy opłata lokalizacyjna Meta jest wliczona w budżet kampanii?

Nie - i to jest kluczowe. Opłata lokalizacyjna jest naliczana osobno, ponad budżet kampanii, i pojawia się jako odrębna pozycja na fakturze. Twoje wydatki reklamowe mogą zmieścić się w limicie, a mimo to łączna kwota na fakturze przekroczy ustawiony budżet.

Od kiedy obowiązują opłaty lokalizacyjne Meta Ads?

Zgodnie z informacjami podanymi przez Meta i potwierdzanymi przez branżowe media, nowe opłaty lokalizacyjne zaczynają być naliczane od 1 lipca 2026 roku. Dotyczy to reklam wyświetlanych użytkownikom w sześciu jurysdykcjach: Austrii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii.

Jak sprawdzić opłaty lokalizacyjne na fakturze Meta?

W Menedżerze reklam przejdź do sekcji Rozliczenia → Historia transakcji lub pobierz fakturę PDF. Po 1 lipca 2026 opłaty lokalizacyjne powinny być widoczne jako osobna pozycja z przypisaniem do konkretnego kraju. Jeśli prowadzisz kampanie multi-country, warto regularnie monitorować tę sekcję po każdym cyklu rozliczeniowym.

Czy Meta może rozszerzyć listę krajów z opłatami DST?

Tak - Meta wprost zastrzega, że lista krajów objętych opłatami lokalizacyjnymi może się zmieniać w miarę wprowadzania nowych regulacji dotyczących podatku od usług cyfrowych. Polska na liście na razie nie figuruje, ale warto śledzić aktualizacje w Centrum pomocy Meta.

