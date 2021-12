Maliny i jeżyny - właściwości, odmiany, sposób uprawy

Maliny i jeżyny - właściwości zdrowotne

To niezwykle popularne owoce o działaniu leczniczym, przez co są one częstym składnikiem syropów wzmacniających, jak i tych stosowanych podczas przeziębienia. Maliny to przede wszystkim źródło witamin z grupy B i witaminy A, C, E, a także K. Ponadto w owocach znajdują się takie minerały jak: potas, magnez, żelazo. Jeśli chodzi o jeżyny, dostarczają one organizmowi ogromną dawkę witaminy C i w mniejszym stopniu witaminę A, B i K. Owoce te doskonale wspierają odporność, jak i poprawiają wygląd skóry. Co ważne, posiadają też znaczną ilość błonnika pokarmowego, który wspomaga odchudzanie oraz prawidłowe działanie jelit. W celach leczniczych używa się również liści tych roślin, które stosuje się pomocniczo w chorobach układu pokarmowego, jak i infekcjach grzybicznych czy bakteryjnych.

Popularne odmiany jeżyn i malin

Częste wybierane odmiany jeżyn o świetnych walorach smakowych to:

Orkan,

Navaho,

Gazda,

Black Butte,

Helen,

Black Satin,

Chester,

Triple Crown,

Driksen.

Popularne odmiany malin:

Polana,

Polka,

Pruska,

Latham,

Lloyd George,

Autumn Amber,

Baby Dwarf,

Heritage,

Bristol,

Glen Coe,

Golden Queen,

Malling Passion,

Malling Promise.

W jaki sposób uprawiać maliny oraz jeżyny?

Podłoże i stanowisko

Krzewy te nie mają bardzo dużych wymagań jeśli chodzi o rodzaj gleby. Nie rosną jednak dobrze na ziemiach suchych, piaszczystych, gdyż mają zbyt płytki system korzeniowych. Ponadto, uprawa na podmokłym terenie przyczynia się do rozwoju chorób i wymarzaniu tych mało odpornych odmian roślin.Krzak malinyi jeżyny przyjmie się dobrze w glebie wilgotnej o odczynie lekko kwaśnym. Stanowisko dla tych roślin powinno być nasłonecznione, wówczas dają one słodsze owoce. Przed zasadzeniem krzewów należy wymieszać ziemię z obornikiem.

Sadzenie

Rośliny te poleca się sadzić w okresie jesiennym albo wczesną wiosną, kiedy nie ma już ryzyka przemarznięcia młodych krzewów. Maliny ijeżynynależy zasadzić płytko, tak żeby ich korzenie były przykryte 2-centymetrwą warstwą ziemi. Następnie należy je obficie podlać i uklepać ziemię wokół nich. Pędy należy przyciąć do wysokości ok 10-15 cm nad ziemią, dzięki czemu rośliny lepiej się zakorzenią i będą intensywnie rosły. Co ważne, pomiędzy poszczególnymi sadzonkami malin czy jeżyn, należy robić minimum 2 metrowe przerwy. Jest to konieczne, aby rośliny mogły swobodnie się rozrastać.

Podlewanie

Krzewy te mają spore wymagania co do ilości wody, a więc należy pamiętać o ich regularnym nawadnianiu podczas suszy. Jest to ważne, zwłaszcza w czasie dojrzewania owoców. Niedobór wody może sprawić, że plony będą mniejszych rozmiarów, a także będą gorzej smakowały.

Nawożenie

Chcąc zwiększyć plony, warto nawozić rośliny obornikiem oraz kompostem. Taki zabieg należy wykonać w pierwszym roku uprawy, a od 3 roku kiedy już rośliny regularnie owocują, należy im systematycznie dostarczać składników odżywczych w postaci nawozów mineralnych. Dokonując wyboru nawozu warto sięgnąć po ten, ze sporą zawartość potasu i azotu.

Ochrona krzewów przed zimą

Rośliny zasadzone jesienią należy obsypać kopczykami ziemi. Tak zwane kopczykowanie zabezpieczy ich korzenie przed możliwym przemarznięciem. Jeśli krzewy będą narażone na duże mrozy, wówczas warto owinąć słomą czy trzciną dolne pędy rośliny posadzonej jesienią i pozbyć się zabezpieczeń dopiero na wiosnę. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku odmian zagranicznych, które wykazują się mniejszą odpornością na mrozy, aniżeli te rodzime.

Cięcie malin oraz jeżyn

Krzewy owocowe wymagają corocznego cięcia. Maliny i jeżyny plonują na dwuletnich pędach, aczkolwiek zdążają się odmiany dające owoce na pędach jednorocznych, jak na przykład Polana. Po ukończeniu zbioru trzeba wyciąć pędy owocujące tuż przy ziemi. Ich pozostawienie może się przyczynić do rozwoju grzybów pasożytniczych. Co ważne, pędy malin powtarzających należy ciąć jesienią albo wiosną. Trzeba też uważać, aby nie doprowadzić do zbyt znacznego zagęszczenia się krzewów. Pędy jednoroczne należy regularnie usuwać, raz do roku, zostawiając jedynie te najsilniejsze, po ich skróceniu (1/4 wysokości- malina, 1,6-1,8 m-jeżyna). Ten zabieg pielęgnacyjny zapewnia dobry wzrost roślin, jak i bogate plony.

Jeżyna i malina- gdzie kupić ich sadzonki?

Sadzonki malin warto kupować ze sprawdzonych i zaufanych miejsc. Zakup wysokiej jakości sadzonki maliny i jeżyny jest większą szansą, na to, że rośliny przyjmą się w danym miejscu. Dostępnych jest wiele różnych odmian tych krzewów, które różnią się smakiem owoców, wyglądem, jak i zastosowaniem plonów. Cena maliny czy jeżyny zależy od wybranej odmiany oraz wieku rośliny.

