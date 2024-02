Lakierowanie samochodu krok po kroku

Lakierowanie samochodowe - czynności przygotowawcze

W przypadku większych uszkodzeń większość osób decyduje się na profesjonalną usługę auto detailingu. O samodzielne prace warto pokusić się wówczas, gdy uszkodzenia są niewielkie i dotyczą pojedynczych części lub fragmentów pojazdu.

Lakierowanie samochodowe - czynności przygotowawcze

Zanim przystąpisz do pracy, skompletuj wszystkie potrzebne narzędzia, lakiery i pasty polerskie oraz kosmetyki samochodowe. Wybieraj sprawdzone produkty wysokiej jakości.

Czego będziesz potrzebować? Na pewno potrzebne ci będą materiały ścierne, na przykład papier ścierny odpowiednio dopasowany do zadania. Do usuwania rdzy wybierz gradację 60-120, do szpachli ok. 240, a do przygotowania elementu do podkładu – około 320. Potrzebny ci będzie także, oczywiście, lakier.

Jak nakładać lakiery samochodowe? Krok po kroku

Specjaliści są zgodni, że nawet stosowanie wysokiej jakości produktów nie wystarczy, jeśli źle przygotujesz powierzchnię. Trzeba starannie usunąć dotychczasową powłokę i ewentualne ślady rdzy, a następnie oczyścić i odtłuścić całość. Następnie przeprowadza się szpachlowanie mające na celu zamaskowanie wszelkich wgnieceń i zagłębień.

Dopiero teraz możesz aplikować lakier, najlepiej poprzedzając jego warstwę podkładem. Na równomierną warstwę podkładu nakłada się lakier bazowy, zaś później lakier docelowy.

Kosmetyki samochodowe, czyli jak pielęgnować odświeżony lakier

Po przeprowadzeniu tych czynności lakier samochodowy jest odświeżony, pozbawiony mankamentów i zarysowań. Aby zachować jego piękny wygląd, warto zainwestować w odpowiednie kosmetyki, które nie tylko nadają blask i piękny wygląd, ale również pełnią funkcje konserwacyjne i ochronne.

