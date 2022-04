Kurs prawa jazdy – jak wygląda egzamin teoretyczny i praktyczny w 2022 roku?

Jak wybrać kurs prawa jazdy?

Dostępne są takie kategorie prawa jazdy, jak: kategorie prawa jazdy: A , B , C , D , T , AM , A1 , A2 i B1. Aby zyskać uprawnienia do prowadzenia samochodu osobowego, musisz wybrać prawo jazdy kategorii B. Wybierz taką szkołę nauki jazdy, w której wiedzę przekazują wykwalifikowany instruktorzy. Powinny to być odpowiednio przygotowane osoby; cierpliwe, empatyczne i kontaktowe. Instruktor przygotuje cię do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B.

Dobrze jest sprawdzić, czy w danej szkole tak zwane jazdy odbywają się w różnych godzinach w ciągu dnia. Pozwoli to zdobyć umiejętności kierowania pojazdami w każdych warunkach i o każdej porze (po zmroku czy też w godzinach szczytu).

Ważnym kryterium powinna być także zdawalność egzaminów teoretycznych i praktycznych, jaką może się pochwalić dana szkoła jazdy.

Co dalej, gdy zdasz egzamin teoretyczny?

Prawo jazdy zdobywa się po zdaniu egzaminu teoretycznego, a następnie praktycznego.

Egzamin odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Składa się z 32 pytań zamkniętych i trwa 25 minut. Na pytania odpowiada się przy komputerze. Aby zaliczyć tę część egzaminu, musisz zdobyć 68 na 74 możliwych punktów. Rozwiązuj testy i rzetelnie ucz się zasad o ruchu drogowym, a z pewnością nie będziesz miał problemu z zaliczeniem testu.

Co dalej, kiedy już zdasz egzamin teoretyczny? Przychodzi wówczas pora na część praktyczną. W Biurze obsługi klienta ustala się termin, w którym musimy się stawić na egzaminie państwowym. Trzeba również dokonać opłaty. Egzamin praktyczny musi się odbyć w ciągu 6 miesięcy od zdania części teoretycznej.

Egzamin na prawo jazdy – czego się spodziewać?

Po zdaniu egzaminu teoretycznego czeka nas część praktyczna. Polega ona na sprawdzeniu kandydata na kierowcę na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym. Na placu manewrowym trzeba się wykazać umiejętnościami w zakresie jazdy po łuku do przodu i tyłu, ruszania z miejsca do przodu na wzniesieniu czy też parkowania prostopadłego.

Z kolei część przeprowadzana na drogach publicznych skupia się na takich elementach, jak: wykonywanie właściwych manewrów, zachowanie na drodze, sposób prowadzenia pojazdu, ocena potencjalnych zagrożeń, stosowanie się do zasad ruchu drogowego.

Pamiętajmy, że kluczem do sukcesu jest rzetelne przygotowanie się – zarówno do części teoretycznej, jak i praktycznej. Równie ważne jest jednak optymistyczne podejście. Stres za kółkiem jest złym doradcą, a zatem warto podejść do tego na spokojnie i zrelaksować się przed egzaminami.