KSeF dla mikrofirm - Rada Przedsiębiorców chce przesunięcia o dwa lata

W skrócie:

Około 2 miliony małych firm ma objąć obowiązkowe e-fakturowanie od kwietnia 2026

System przeciążył się już przy 150 tys. zarejestrowanych firm

Ministerstwo Finansów zapowiada brak kar w 2026, ale od 2027 będą sankcje

Projekt nowelizacji zakłada przesunięcie KSeF dla mikrofirm o dwa lata

Dlaczego Rada Przedsiębiorców domaga się odroczenia

Dla mikroprzedsiębiorców, którzy od lat wystawiają faktury ręcznie, KSeF oznacza wzrost kosztów o kilkadziesiąt do kilkuset złotych miesięcznie. W skrajnych przypadkach wydatki mogą sięgnąć dziesiątek tysięcy złotych. Według Ministerstwa Finansów, od 1 lutego 2026 system objął największe firmy z obrotami powyżej 200 mln zł, a od 1 kwietnia ma obowiązywać dla pozostałych przedsiębiorców.

"Dla bardzo dużej grupy mikrofirm obowiązek KSeF wiąże się z poniesieniem dodatkowych wysokich kosztów związanych z wdrożeniem oraz funkcjonowaniem elektronicznego systemu wystawiania i odbioru faktur" - czytamy w apelu organizacji.

Adam Abramowicz, prezes Rady Przedsiębiorców i były rzecznik MŚP, ostrzega, że dla wielu przedsiębiorców KSeF będzie motywacją do zamknięcia firm.

"Docierają do nas informacje o tym, że kolejne mikrofirmy poddają się w tym roku i kończą swoją działalność, co jest bardzo przykre i ma negatywny skutek dla całej naszej gospodarki. Przypominam, że sektor MŚP to 50 proc. PKB i zapewnienie zatrudnienia dla ok. 80 proc. pracowników" - mówi Adam Abramowicz, prezes Organizacji Pracodawców Rada Przedsiębiorców.

Czytaj także: KSeF obowiązkowy od 1 lutego 2026 - tylko 12 proc. firm gotowych na zmiany

Czy system KSeF jest gotowy na miliony mikrofirm

Rada Przedsiębiorców zwraca uwagę na problemy techniczne systemu już na starcie. Według danych z pierwszych dni lutego 2026, KSeF obsłużył ponad 6,6 mln faktur w ciągu kilku dni, ale system przeciążył się przy zaledwie 150 tys. zarejestrowanych firm. Jak podaje Infor.pl, główną przyczyną problemów była niska przepustowość Profilu Zaufanego - chętnych do logowania było 8 razy więcej niż przewidywano.

"Można sobie tylko wyobrazić, co się stanie, gdy do KSeF dołączy kolejne dwa miliony firm, które - według obowiązującej ustawy - są do tego zobowiązane. Grozi nam wszechobecny chaos, potęgujący niepotrzebny stres wśród wielu przedsiębiorców i urzędników" - ostrzega organizacja w apelu do parlamentarzystów.

Robert Bodendorf, wiceprezes Rady Przedsiębiorców, podkreśla skalę problemu:

"Jeśli przemnożymy te kwoty przez ok. 2 miliony małych i mikroprzedsiębiorców, którzy od 1 kwietnia mają obowiązkowo znaleźć się w KSeF, to okaże się, iż będą musieli oni wydać łącznie w tym roku miliardy złotych na ten pomysł".

Czy przesunięcie terminu wpłynie na uszczelnienie VAT

Ministerstwo Finansów konsekwentnie podkreśla, że KSeF ma uszczelnić system VAT i ograniczyć lukę podatkową. Jednak Rada Przedsiębiorców argumentuje, że resort dysponuje już wystarczającymi narzędziami kontroli: mechanizm podzielonej płatności, białą księgę, obowiązkowe deklaracje JPK, a także planowane przywrócenie tzw. należytej staranności i przedłużenie okresu przedawnienia.

"Przedłużenie terminu obowiązku KSeF dla mikroprzedsiębiorców nie wpłynie w znaczący sposób na plany dodatkowego uszczelnienia luki w podatku VAT" - zaznacza Adam Abramowicz.

Dodaje, że nie ma potrzeby obciążania dodatkowymi kosztami rzeszy mikroprzedsiębiorców, którzy swoją pracą przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Polski.

Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział w lutym 2026, że nie będzie przesunięcia terminu wdrożenia KSeF i system ruszy zgodnie z planem. Resort testuje infrastrukturę i mobilizuje administrację do pracy także w weekendy.

Warto zapamiętać

Projekt nowelizacji musi być przyjęty przez Sejm najpóźniej w marcu 2026, by przesunąć termin dla mikrofirm

Ministerstwo Finansów nie nakłada kar za błędy w KSeF w 2026, ale od stycznia 2027 będą sankcje

Najmniejsze firmy z obrotami do 10 tys. zł miesięcznie mają odroczenie do 1 stycznia 2027

Odbieranie faktur w KSeF jest obowiązkowe dla wszystkich podatników już od 1 lutego 2026

Źródło: Organizacja Pracodawców Rada Przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów, Infor.pl

Foto: Freepik