KSeF obowiązkowy od 1 lutego 2026 - tylko 12 proc. firm gotowych na zmiany

Za kilka dni największe polskie firmy muszą przejść na obowiązkowy Krajowy System e-Faktur. Badanie Grant Thornton z listopada 2025 pokazuje, że zaledwie 12 proc. przedsiębiorstw czuje się w pełni przygotowanych do wdrożenia. Pozostałe 88 proc. zgłasza problemy z procedurami, integracją techniczną lub po prostu nie zna szczegółów systemu. Eksperci ostrzegają: brak przygotowania może sparaliżować procesy biznesowe, choć w 2026 roku nie grożą za to kary.
W skrócie:
Krajowy System e-Faktur wchodzi w życie etapami.
Według Ministerstwa Finansów, najmniejsze firmy - te wystawiające faktury do 450 zł i nieprzekraczające 10 tys. zł miesięcznego obrotu - otrzymały odroczenie do 1 stycznia 2027.
Kluczowa zmiana: odbieranie faktur kosztowych w KSeF będzie obowiązkowe dla wszystkich podatników już od 1 lutego 2026, niezależnie od wielkości firmy.
"Pamiętajmy, że ten obowiązek dotyczy wystawiania faktur, ale te dokumenty trzeba jeszcze w KSeF odbierać. W przypadku dużych przedsiębiorstw, takich jak operatorzy telekomunikacyjni czy sieci stacji benzynowych, wysyłka faktur do systemu stanie się faktem, ale jako odbiorcy musimy być gotowi na ich sprawne przyjmowanie" - mówi Radosław Lasota, ekspert Comarch ds. biur rachunkowych i KSeF.
Badanie Grant Thornton z listopada 2025 ujawnia niepokojące dane:
Raport Exorigo-Upos pokazuje, że priorytetowość wdrożenia KSeF spadła z 66 proc. w 2023 do zaledwie 38 proc. w 2025 roku.
Główne bariery to:
Czytaj także: Jak wdrożyć KSeF w firmie - praktyczny przewodnik.
Koszty wdrożenia dla małych firm wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie. Biura rachunkowe muszą liczyć się z opłatami rzędu kilkudziesięciu groszy za każdą pobraną fakturę klienta - przy dużej liczbie klientów to wydatek nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie.
Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że w 2026 roku nie będą nakładane kary administracyjne za błędy techniczne związane z KSeF. To okres przejściowy, który ma umożliwić firmom bezpieczne wdrożenie systemu. Jednak od 1 stycznia 2027 sytuacja się zmieni - przedsiębiorcy mogą zostać ukarani za:
Brak kar nie eliminuje konsekwencji biznesowych. Faktury wystawione poza KSeF mogą zostać odrzucone przez kontrahentów, co wpłynie na płynność finansową. Problemy z odliczeniem VAT i zakwestionowanie dokumentów przez organy skarbowe to realne zagrożenia dla firm nieprzygotowanych na zmiany.
Źródło: Comarch S.A., Grant Thornton, Ministerstwo Finansów, Exorigo-Upos, biznes.gov.pl, prawo.pl
