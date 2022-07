Krótkie imiona męskie, w których trudno się nie zakochać. Jak nazwiesz swojego synka?

Jeszcze nie wiecie, czy będziecie mieli synka, czy córeczkę? Koniecznie zorientujcie się w takiej sytuacji, od czego zależy płeć dziecka i jakiej niespodzianki możecie się spodziewać. Jeśli natomiast pewne jest, że na świat przyjdzie mały mężczyzna, czas wybrać dla niego imię.

Krótkie imiona męskie - propozycje

Jeśli interesują Was krótkie imiona męskie, to przyjrzyjcie się przygotowanym przez nas propozycjom. Do każdej dołączyliśmy krótki opis wraz z symboliką, który być może do Was przemówi.

Jan - cieszący się łaską

To imię jest idealnym połączeniem funkcjonalności z tradycją. Z jednej strony jest krótkie, ładnie brzmi i jest łatwe do wymówienia oraz zapisania. Z drugiej ma bogatą historię i pochodzi z języka hebrajskiego. Jan jest osobą cieszącą się poważaniem wśród ludzi. Ma ogromne poczucie sprawiedliwości, a jednocześnie jest pracowity i inteligentny.

Igor - wyzwolony egocentryk

Imię to wywodzi się ze Skandynawii, a jego źródeł doszukiwać się można w połączeniu słów "gore" oraz "igo". Oznaczają one kolejno "pali się" oraz "niewola", razem tworząc osobę nieznoszącą zniewolenia. Igor to doskonałe imię dla osoby ambitnej, wyznaczającej sobie trudne cele, ale jednocześnie efektywnej, skutecznej i pracującej nad samym sobą.

Alex - broniący ludzi

Alex to zdrobnienie od Aleksandra (czy też Alexandra), które obecnie jest samodzielnym imieniem. Oznacza osobę uwielbiającą towarzystwo, a zarazem ceniącą bliskość i rodzinę. Ważne jest dla niej poznawanie świata, podróże, ale również przyjaciele. To obywatel świata, który lubi mieć bliskich zawsze obok siebie.

Dlaczego warto wybrać krótkie imiona męskie?

Nasz spis zawiera tylko krótkie imiona i nie jest to przypadek. Postawiliśmy właśnie na niezbyt długie formy, bo je można bez problemu dopasować do każdego nazwiska. Co więcej, są łatwe do wymówienia i zapisania, nawet przez obcokrajowców. To ważny aspekt, biorąc pod uwagę postępującą w ostatnich latach globalizację.

Krótkie imię sprawi, że Wasz synek nie będzie miał problemu z przedstawianiem się w międzynarodowym gronie. Zapisanie jego danych będzie też możliwe za granicą, a w razie pracy dla międzynarodowej firmy nie będzie wciąż wypytywany o swoje niecodzienne imię. Możecie w ten sposób już teraz zadbać o jego wygodę w przyszłości.