Krok po kroku przez przetargi z influencerami, czyli na co zwrócić uwagę podczas współpracy

Wartość influencer marketingu rośnie, z roku na rok notując imponujące wzrosty. Według najnowszego raportu State of Influencer Marketing jeszcze w 2024 roku sektor ten ma osiągnąć wartość 24 miliardów dolarów (21,1 miliarda w 2023 r.)[1]. A to może świadczyć o tym, że marki nadal chętnie inwestują w tego rodzaju działania i upatrują w nich jedną ze skuteczniejszych form promocji. Natomiast współpraca z twórcami internetowymi wiąże się również z wyzwaniami, choćby związanymi z kwestiami prawnymi.

Dlaczego warto inwestować we współpracę z influencerami? Przede wszystkim nierzadko mają oni wypracowane autentyczne relacje ze swoją społecznością, a to przekłada się na większe zaufanie i zaangażowanie ich obserwatorów. A to z kolei sprawia, że ich rekomendacje produktu czy usługi są wiarygodniejsze i skuteczniejsze niż np. tradycyjna forma reklamy.

Pozyskanie tzw. user generated contenct to jeden z głównych celów, dla których marki decydują się na współpracę z influencerami. Jak zatem sprawdzić, czy współpraca przynosi zamierzone efekty?

Prawa do wykorzystania powstałych w ramach współpracy utworów oraz wizerunku influencera to jedna z najważniejszych kwestii, które należy uregulować podczas określania warunków współpracy.

To twórcy, co do zasady, przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu, do rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Twórca natomiast może przenieść na inne podmioty autorskie prawa majątkowe do utworu i udzielić im licencji do korzystania z niego. Podczas zawierania umowy, należy pamiętać o dokładnym określeniu utworów, których będzie ona dotyczyć. Pomoże to uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych, spowodowanych niewłaściwym określeniem tych zagadnień w umowie – komentuje Agnieszka Stasikiewicz, Junior Associate z Traple Konarski Podrecki i Partnerzy, ekspertka z Grupy Roboczej Influencer Marketing IAB Polska