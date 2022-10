Kredyt oddłużeniowy – jak spłacić długi z chwilówek i odzyskać zdolność kredytową?

Kredyt oddłużeniowy sposobem na odzyskanie kontroli

Długi z chwilówek mogą być trudne w spłacie, chociażby dlatego, że jest ich sporo i każde zobowiązanie ma inny termin spłaty. Rozwiązaniem tego problemu jest kredyt oddłużeniowy i konsolidacja chwilówek, która polega na połączeniu kilku różnych pożyczek w jedno, nowe zobowiązanie. Nowy kredyt jest łatwiejszy do spłaty, ponieważ wysokość jego raty zostanie dopasowana do Twoich aktualnych możliwości finansowych.

Konsolidacja chwilówek pozwoli Ci pozbyć się obciążenia w postaci kilku pożyczek. Aby uzyskać korzystny kredyt oddłużeniowy https://splatapozyczek.pl/kredyt-oddluzeniowy/, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy kredytowego. Taka osoba znajdzie dla Ciebie najlepszą ofertę kredytową i pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności. Nawet jeśli Twoja zdolność kredytowa nie jest najlepsza, to dzięki pomocy specjalisty możesz wyjść z długów i raz na zawsze zapomnieć o problemie z chwilówkami.

Kredyt oddłużeniowy czy rozmowa z wierzycielem

Częstym błędem, który popełniają dłużnicy, jest unikanie kontaktu z wierzycielem. Ignorowanie telefonów i listów nie jest dobrym pomysłem i nie sprawi, że długi z chwilówek znikną. O wiele lepszym rozwiązaniem jest rozmowa z wierzycielem i negocjacje nowych warunków spłaty zadłużenia. Musisz wiedzieć, że wierzyciele będą chcieli odzyskać swoje pieniądze i tak łatwo o nich nie zapomną. Zamiast stresować się czytaniem kolejnych ponagleń do zapłaty i zbywaniem telefonów lepiej jest porozmawiać.

Dzięki rozmowie możesz uniknąć skierowania sprawy do sądu, windykacji i innych nieprzyjemności związanych z nieterminową spłatą długów. Podczas rozmowy możesz wynegocjować nowy termin spłaty, niższą miesięczną ratę czy nawet umorzenie części odsetek za nieterminową spłatę rat. Rozmowa z pewnością w niczym nie zaszkodzi, a może Ci jedynie pomóc. Rozwiązanie sprawy polubownie jest korzystne zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela.

Lepiej czekać na przedawnienie chwilówek czy wybrać kredyt oddłużeniowy?

Przedawnienie długu to raczej rzadko spotykany scenariusz i następuje on dopiero po kilku latach. Warunkiem przedawnienia długu jest to, że wierzyciel nie może upominać się o zwrot należności przez określony czas. Jeśli pożyczkodawca regularnie wysyła do Ciebie listy z ponagleniami, to mało prawdopodobne jest to, aby Twój dług kiedykolwiek uległ przedawnieniu. Nie warto więc czekać na przedawnienie chwilówek i lepiej jest szybciej załatwić sprawę. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem niż przedawnienie długu jest to, że sprawą zajmie się sąd i komornik. Lepiej więc skorzystać z pomocy w spłacie długów lub spróbować samodzielnie porozumieć się z pożyczkodawcami.

Fot. materiał partnera

Źródło: Publikacja partnera