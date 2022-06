Korzyści nauki w szkole policealnej

Szkoła policealna - zalety kształcenia

Wśród zalet kształcenia w szkole policealnej wyróżnić można m.in.:

różnorodną ofertę edukacyjną,

bogaty wybór kierunków kształcenia,

szybki i prosty proces rekrutacyjny,

konkurencyjność na rynku usług edukacyjnych,

wysoką przyjmowalność kandydatów,

realną perspektywę zatrudnienia na współczesnym rynku pracy.

Powyższe udowania, że najlepszym wyborem jest właśnie szkoła policealna. Korzyści płynące z podjęcia nauki na wybranym kierunku przedstawiamy szerzej w dalszej części artykułu.

Szeroki wybór kierunków

Jedną z najważniejszych korzyści płynących z podjęcia nauki w szkole policealnej jest możliwość wyboru wymarzonego kierunku kształcenia. Decyzję o podjęciu nauczania ułatwić może bowiem szeroki zakres tematyczny kierunków prowadzonych w tego typu placówkach dydaktycznych. Przykładowo, w szkole policealnej GoWork, kandydat na słuchacza ma do wyboru kilkadziesiąt kierunków kształcenia - m.in. technik masażysta, technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, asystentka stomatologiczna, technik usług kosmetycznych i wiele więcej. Szkoła policealna, która oferuje tak różnorodną ofertę edukacyjną z powodzeniem może stanowić furtkę do przyszłej kariery zawodowej i przyczynić się do zdobycia pożądanego na rynku pracy zawodu. Co więcej, dostępne formy i rodzaje kształcenia pozwalają podjąć roczną lub dwuletnią naukę w trzech trybach: dziennym, wieczorowym i zaocznym.

Łatwy proces rekrutacyjny

Kolejną korzyścią wynikającą z wyboru szkoły policealnej jako kolejnego kroku na ścieżce rozwoju zawodowego jest niezwykle intuicyjny i prosty sposób zapisania się do szkoły. Aby dokonać rekrutacji na wybrany kierunek w szkole policealnej wystarczy odwiedzić jej stronę internetową oraz wypełnić formularz rekrutacyjny. Po zweryfikowaniu wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej, kolejnym krokiem będzie dostarczenie niezbędnych dokumentów do siedziby placówki edukacyjnej. O każdym z etapów rekrutacji kandydat jest informowany na bieżąco.

Duża przyjmowalność kandydatów

W szkołach policealnych jednym z warunków przyjęcia do szkół policealnych jest kolejność zgłoszeń. Często ilość osób przyjmowanych na dany kierunek kształcenia jest ograniczona. Nie oznacza to jednak, iż chętni do podjęcia nauki kandydaci nie są kwalifikowani do kolejnych etapów rekrutacji. O dużej przyjmowalności kandydatów można przekonać się, wypełniając formularz rekrutacyjny.

Nauka w szkole policealnej bez ograniczeń wiekowych

Szkoła policealna to praktyczna i realna forma rozwoju zawodowego, skierowana nie tylko do młodych absolwentów szkół średnich i maturzystów, ale również osób po osiągnięciu dojrzałości, w każdym wieku. Na znalezienie własnej, satysfakcjonującej ścieżki zawodowej, nigdy nie jest za późno! Dzięki kształceniu na wybranym kierunku możemy się przekwalifikować, uzupełnić bądź rozbudować nasze CV, a także poszerzać indywidualne zainteresowania i pasje.

Oszczędności wynikające z bycia słuchaczem w szkole policealnej

Wiele kierunków w szkołach policealnych jest bezpłatnych. Naukę podejmuje się zatem bez opłat, czesnego ani wpisowego. Co więcej, bycie słuchaczem szkoły policealnej umożliwia korzystanie ze zniżek na komunikację miejską, do placówek kulturalnych (np. w kinie czy teatrze) - uczęszczając do szkoły policealnej słuchacz otrzymuje bowiem uprawniającą do zniżek legitymację uczniowską (można również uzyskać zaświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Realna perspektywa zatrudnienia po zakończeniu nauki

Zniżki, łatwa rekrutacja czy bogata oferta dydaktyczno-edukacyjna to nie jedyne korzyści płynące z wyboru szkoły policealnej jako kolejnego etapu kształcenia. Najistotniejszą zaletą tego typu placówek szkoleniowych jest to, że dają one swoim absolwentom realną perspektywę zatrudnienia w wybranym przez niego zawodzie po zakończeniu nauki i zdobyciu tytułu zawodowego technika bądź specjalisty w wybranej przez siebie dyscyplinie - np. medycznej, usługowej bądź administracyjnej. Co więcej, każdy z proponowanych w ofercie kierunków otwiera przed absolwentem kilka ścieżek dalszego rozwoju zawodowego - zarówno w sektorze publicznym, jak i w prywatnych przedsiębiorstwach - zgodnie z obraną przez siebie dziedziną. Zatrudnienie po ukończeniu szkoły policealnej daje realną szansę na znalezienie atrakcyjnych ofert zatrudnienia, następnie zdobycia dobrze płatnej, perspektywicznej pracy oraz zwiększenia możliwości osiągnięcia indywidualnych celów i sukcesu zawodowego.