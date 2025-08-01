Koniec z bezkarnością: zaatakowanie policjanta czy ratownika będzie surowiej karane

Nowe zasady ochrony funkcjonariuszy publicznych

Zgodnie z informacjami serwisu Prawo.pl, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Głównym celem zmian jest wzmocnienie ochrony prawnej funkcjonariuszy publicznych oraz wszystkich osób, które wkraczają do akcji, aby ratować innych lub zapobiegać przestępstwom.

Projekt ustawy wprowadza istotne zmiany:

Wyższe kary za naruszenie nietykalności. Kary za atak na policjanta, strażaka czy ratownika medycznego mają wzrosnąć z dotychczasowych 3 do 5 lat pozbawienia wolności.

Ochrona dla “zwykłych” obywateli. Nowe przepisy obejmują również osoby, które w sytuacjach zagrożenia reagują, by pomóc innym – na przykład rozdzielając bójkę, udzielając pomocy w pożarze lub powstrzymując napastnika. W ich przypadku grozić będzie kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, podczas gdy dotąd groziło do 2 lat.

Surowsze kary za agresję słowną. Zmiany dotyczą także zachowań, które nie wiążą się z przemocą fizyczną. Za agresywne zachowanie w miejscach publicznych, takich jak szpitale czy urzędy, sprawca będzie mógł zostać ukarany grzywną w wysokości od 1000 do 5000 zł, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z obecnymi mandatami od 100 do 500 zł. Może mu też grozić areszt lub kara ograniczenia wolności.

Publikacja wyroków. Sąd będzie mógł podawać do publicznej wiadomości wyroki skazujące za ataki na funkcjonariuszy i ratowników, co ma działać odstraszająco i zwiększać świadomość społeczną na temat konsekwencji takich czynów.

Obowiązek zatrzymania. W przypadku ujęcia na gorącym uczynku ataku na funkcjonariusza publicznego lub ratownika, policja będzie miała obowiązek, a nie jedynie możliwość, zatrzymania sprawcy i doprowadzenia go do sądu.

Dlaczego zaostrzono przepisy?

Rosnąca liczba doniesień o atakach na osoby pełniące służbę publiczną sprawiła, że dotychczasowe przepisy okazały się niewystarczające. Dane statystyczne, na które powołuje się Prawo.pl, wskazują na potrzebę bardziej zdecydowanych działań prawnych. Według portalu, projekt ustawy, przedłożony przez ministra sprawiedliwości i przyjęty przez Radę Ministrów, jest odpowiedzią na te sygnały płynące ze strony służb i opinii publicznej. Jak wynika z materiałów firmy Prawo.pl, nowe prawo ma przede wszystkim wzmocnić poczucie bezpieczeństwa u osób, które codziennie narażają się na niebezpieczeństwo w imię dobra publicznego.

Dodatkowe mechanizmy prawne i społeczne

Nowe przepisy mają nie tylko zwiększyć dotkliwość kar, ale również uprościć i przyspieszyć procedury prawne. Obowiązek zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku ma sprawić, że osoby dopuszczające się agresji poniosą odpowiedzialność w krótkim czasie. Dodatkowo, możliwość podawania do publicznej wiadomości wyroków ma pełnić funkcję edukacyjną i prewencyjną, pokazując, że społeczeństwo nie akceptuje tego typu zachowań.

Kluczowe zmiany w skrócie:

Wzrost kary za naruszenie nietykalności z 3 do 5 lat.

Rozszerzenie ochrony na osoby prywatne, niosące pomoc innym.

Podwyższenie kar finansowych za agresję słowną.

Wprowadzenie obowiązku zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku.

Możliwość podawania wyroków do publicznej wiadomości.

Nowelizacja ma na celu nie tylko karanie, ale także zniechęcanie do agresji poprzez zwiększenie świadomości konsekwencji prawnych i społecznych.

Ryzyka i kontrowersje

Choć zaostrzenie przepisów w obronie funkcjonariuszy i ratowników wydaje się w dużej mierze uzasadnione, może nieść za sobą pewne ryzyka. Krytycy zwracają uwagę, że samo podwyższenie kar niekoniecznie przełoży się na spadek liczby ataków, jeśli nie będzie im towarzyszyć szersza edukacja społeczna i działania prewencyjne. Istnieje też obawa, że zbyt szeroka definicja „interweniującego obywatela” może w praktyce prowadzić do nadużyć, a w skrajnych przypadkach – do obarczenia winą osoby, która, choć miała dobre intencje, nieświadomie weszła w kolizję z prawem. Niezbędne jest zatem dokładne przeanalizowanie, jak nowe przepisy będą stosowane w praktyce, aby uniknąć niejasności i potencjalnych błędów.

Podsumowując

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ma na celu wyraźne zaostrzenie kar za ataki na funkcjonariuszy publicznych, służby ratunkowe, a także obywateli, którzy udzielają pomocy innym. Najważniejsze zmiany to wzrost kar pozbawienia wolności, rozszerzenie ochrony na osoby prywatne oraz surowsze kary za agresję słowną. Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co ma być silnym sygnałem, że państwo nie będzie tolerować agresji wobec tych, którzy codziennie stają w naszej obronie.

Foto: Pixabay