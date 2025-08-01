Koniec z bezkarnością: zaatakowanie policjanta czy ratownika będzie surowiej karane

W ostatnich latach w debacie publicznej coraz częściej pojawia się problem rosnącej agresji wobec osób pełniących służbę publiczną i niosących pomoc. Policjanci, strażacy, ratownicy medyczni, a także lekarze czy pielęgniarki – to właśnie oni stają się ofiarami ataków słownych i fizycznych, wykonując swoje obowiązki. Choć prawo już teraz chroni te grupy zawodowe, skala problemu skłoniła rząd do podjęcia działań. Czy zaostrzenie kar faktycznie wpłynie na poziom bezpieczeństwa osób, które na co dzień ryzykują własne zdrowie, by pomóc innym?
Zgodnie z informacjami serwisu Prawo.pl, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Głównym celem zmian jest wzmocnienie ochrony prawnej funkcjonariuszy publicznych oraz wszystkich osób, które wkraczają do akcji, aby ratować innych lub zapobiegać przestępstwom.
Rosnąca liczba doniesień o atakach na osoby pełniące służbę publiczną sprawiła, że dotychczasowe przepisy okazały się niewystarczające. Dane statystyczne, na które powołuje się Prawo.pl, wskazują na potrzebę bardziej zdecydowanych działań prawnych. Według portalu, projekt ustawy, przedłożony przez ministra sprawiedliwości i przyjęty przez Radę Ministrów, jest odpowiedzią na te sygnały płynące ze strony służb i opinii publicznej. Jak wynika z materiałów firmy Prawo.pl, nowe prawo ma przede wszystkim wzmocnić poczucie bezpieczeństwa u osób, które codziennie narażają się na niebezpieczeństwo w imię dobra publicznego.
Nowe przepisy mają nie tylko zwiększyć dotkliwość kar, ale również uprościć i przyspieszyć procedury prawne. Obowiązek zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku ma sprawić, że osoby dopuszczające się agresji poniosą odpowiedzialność w krótkim czasie. Dodatkowo, możliwość podawania do publicznej wiadomości wyroków ma pełnić funkcję edukacyjną i prewencyjną, pokazując, że społeczeństwo nie akceptuje tego typu zachowań.
Kluczowe zmiany w skrócie:
Nowelizacja ma na celu nie tylko karanie, ale także zniechęcanie do agresji poprzez zwiększenie świadomości konsekwencji prawnych i społecznych.
Choć zaostrzenie przepisów w obronie funkcjonariuszy i ratowników wydaje się w dużej mierze uzasadnione, może nieść za sobą pewne ryzyka. Krytycy zwracają uwagę, że samo podwyższenie kar niekoniecznie przełoży się na spadek liczby ataków, jeśli nie będzie im towarzyszyć szersza edukacja społeczna i działania prewencyjne. Istnieje też obawa, że zbyt szeroka definicja „interweniującego obywatela” może w praktyce prowadzić do nadużyć, a w skrajnych przypadkach – do obarczenia winą osoby, która, choć miała dobre intencje, nieświadomie weszła w kolizję z prawem. Niezbędne jest zatem dokładne przeanalizowanie, jak nowe przepisy będą stosowane w praktyce, aby uniknąć niejasności i potencjalnych błędów.
Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ma na celu wyraźne zaostrzenie kar za ataki na funkcjonariuszy publicznych, służby ratunkowe, a także obywateli, którzy udzielają pomocy innym. Najważniejsze zmiany to wzrost kar pozbawienia wolności, rozszerzenie ochrony na osoby prywatne oraz surowsze kary za agresję słowną. Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co ma być silnym sygnałem, że państwo nie będzie tolerować agresji wobec tych, którzy codziennie stają w naszej obronie.
Foto: Pixabay
Polecamy:
Praca w IT
|
Tanie loty
|
Bukmacherzy
|
Multilac Baby
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
|
fot. Pexels
|
fot. Pexels
|
|
fot. rawpixel.com
|
fot. Unsplash
|
Stopka:
© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.