Kiedy zmodernizować swoją stronę internetową?

Przesłanki do przebudowy strony

Istnieje kilka głównych przesłanek wskazujących na potrzebę aktualizacji strony. Czasem wystarczy jedna z nich, by taka aktualizacja przestawała być opcją, a zaczynała być koniecznością. Czasem może być wszystkiego po trochu. Spróbujmy zatem zdefiniować, kiedy należy podjąć pierwsze kroki.

Ile lat ma Twoja strona www?

Wiek strony jest jedną ze zmiennych, ale wszyscy dobrze wiedzą, że nie jest zmienną najważniejszą. Właściwie dużo bardziej zasadne będzie pytanie, czy od stworzenia Twojej strony www - była ona regularnie aktualizowana? Jeżeli przedsiębiorca zagląda na stronę, dokonuje na niej modyfikacji i jest to serwis "żywy", dodający nowe treści, to najprawdopodobniej były też wprowadzane poprawki wizualne. Jeżeli jednak strona istnieje 5 lat lub dłużej i nikt do niej nie zaglądał, to raczej wymaga ona modernizacji. W Internecie 5 lat to kawał czasu, przeglądarki mają inne wymagania i użytkownicy mają inne wymagania. Dość powiedzieć, że jeszcze niedawno bywały strony z kolorowym wyraźnym tłem. Teraz raczej standardem jest tło białe lub w stonowanych odcieniach szarości ułatwiające czytanie.

User Experience na odpowiednim poziomie

Niestety zdarzają się jeszcze strony, na których zdjęcia się wczytują nieprawidłowo, a tekst jest szerszy niż ekran smartfona. Bolączek przestarzałych serwisów jest znacznie więcej. Wszystkie one wpływają na ten popularny UX strony, czyli to, czy potencjalny klient dobrze się czuje przeglądając treść i czy ma ochotę zostać na dłużej. Pamiętajmy, że dobrze wyglądającą stronę można zrobić za stosunkowo niewielkie pieniądze, więc ładnych witryn jest bardzo dużo. Nawet małe jednoosobowe działalności gospodarcze mogą się pochwalić porządnymi stronami. Tym bardziej, jeżeli firma chce być traktowana poważnie przez swoich kontrahentów - musi posiadać serwis internetowy na odpowiednim poziomie.

Czy strona jest wizytówką firmy?

Najprościej - jeżeli przyjmujesz klientów w swoim biurze, to raczej zadbasz o to, aby było ono czyste. Strona www to takie właśnie wirtualne biuro - nie musi być najnowocześniejsze na świecie, ale powinno być przejrzyste i dające poczucie komfortu. Jak cię widzą, tak cię piszą, zatem jeżeli posiadasz przestarzałą witrynę, to modernizacja strony internetowej jest tym, nad czym powinieneś się zastanowić. W końcu to Twoja wizytówka - jeżeli potencjalny klient ma pierwszy raz styczność z daną firmą, to najpewniej będzie to kontakt internetowy. I to nie oszukujmy się - kontakt może się skończyć na kilku sekundach, bo jeżeli ktos trafia na odpychającą stronę, to po prostu z niej ucieka.

Czy strona ma aktualne treści?

Lata prowadzenia firmy to właściwie ciągła ewolucja. Pewne produkty się przyjmują, inne są odrzucane przez klientów, zmienia się filozofia firmy, pojawiają się nowe źródła przychodu Często strona internetowa nie przedstawia już prawdziwego, aktualnego wizerunku firmy. A to jest też utrata potencjalnego klienta. Jedna osoba wchodząc już w interakcję z firmą - szuka kompleksowego rozwiązania. Przykładowo, ktoś potrzebuje firmy, która odmaluje mieszkania, ale jednocześnie przydałby się specjalista do poprawy działania elektryki w mieszkaniu. Nawet jeżeli firma X oferuje obie usługi - nie będzie brana w ogóle pod uwagę - bo klient nie znajdzie takiej informacji na stronie. Nie ma na stronie, czyli nie oferują.

Nowe funkcjonalności

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, pojawiają się nowe wyzwania. Jednym z takich wyzwań jest obsługa klienta na odpowiednim poziomie. Każdy kto pracuje z klientem indywidualnym (zwłaszcza przy sklepach internetowych) wie, jak dużo czasu zajmuję rozmowy telefoniczne. Pomocne mogą się okazać nowoczesne rozwiązania, jak systemy automatycznych zapisów, zaawansowane formularze kontaktowe, formularze rezerwacji i wiele innych. Cały świat inwestuje w rozwiązania IT, które usprawniają procesy. Wiele osób nie jest świadoma, że właśnie przez nieustanny rozwój Internetu, wiele udogodnień jest w zasięgu finansowym każdego przedsiębiorcy.

Bardzo częstym przykładem przejścia na kolejny poziom rozwoju biznesu są systemy rezerwacji pokoi dla niewielkich pensjonatów i hoteli. Takie pensjonaty często funkcjonują tylko na rezerwacjach telefonicznych lub rezerwacjach mailowych. Tymczasem już za kilkaset złotych mogą otrzymać system rezerwacyjny dla pokoi, który zmniejszy liczbę połączeń telefonicznych - nie zmniejszając liczby rezerwacji. Co za tym idzie, taki przedsiębiorca otrzymuje po prosty czas wolny.

Trochę profesjonalizmu: współczynnik odrzuceń

Chodzi tu głównie o to, jak długo Internauci pozostają na Twojej stronie. Zapewne wiesz co to jest Google Analytics, czyli najpopularniejsze narzędzie do sprawdzenia ruchu na stronie. Zatem jeżeli na stronie jest zainstalowany Google Analytics - łatwo sprawdzisz, ile osób odwiedziło stronę w ostatnim czasie, ale co ważniejsze, jak dużo czasu spędzili w niej. Przeglądając statystki możesz dojść do zaskakujących wniosków - klienci wchodzą na stronę, ale pozostają na niej kilka sekund, nie przechodzą na inne podstrony, a to oznacza, że po prostu strona jest źle zbudowana. Taki duży współczynnik odrzuceń i krótki czas spędzony na stronie są bardzo obiektywnymi przesłankami. To jest chyba jedyna sytuacja, kiedy z całą stanowczością można stwierdzić, że modernizacja strony internetowej jest konieczna.

Jak zaktualizować swoją stronę?

Mamy właściwie 2 możliwości: albo realizujemy taką aktualizację we własnym zakresie albo zlecamy to firmie zewnętrznej. I jedna i druga opcja ma swoje plusy i minusy.

Wprowadzanie innowacji na własną rękę

Jest to dobre rozwiązanie dla osób, których budżet jest ograniczony, a jednocześnie dysponują czasem, aby się podszkolić. Dużo zależy od technologii, w jakiej strona była stworzona. Jeżeli realizowana ona była w klasycznym HTML z CSS i JS, to jeżeli nie chcemy doszkolić się tak, aby później zająć się profesjonalnie budowaniem stron - aktualizacja takiej strony na własną rękę będzie nieopłacalna. Mimo, że te technologie uznawane są za najprostsze w zakresie programowania, to dalej wymagają wielu godzin przeszkolenia. Jeżeli jednak strona była zbudowana przy użyciu Wordpressa i tzw. pagebuilderów, to po odnalezieniu odpowiednich tutoriali na YouTube można pokusić się o samodzielną przebudowę strony. Do Wordpressa można znaleźć gotowe szablony i taka przebudowa staje się łatwiejsza.

Opcja samodzielnej przebudowy jest kusząca, bo prawie darmowa. Prawie, bo zwykle trzeba dokupić wtyczki, szablony, itp. Powinni jednak na nią się decydować przedsiębiorcy, którzy dysponują czasem. Jeżeli ktoś nie jest ukrytym talentem, to będzie musiał poświęcić trochę czasu na naukę i pójść na ustępstwa. Nikt nie buduje bezbłędnie pierwszego domu i nikt nie buduje bezbłędnie pierwszej strony.

Zlecenie aktualizacji strony firmie zewnętrznej

Wiadomo, najmniej zachęcający w tym rozwiązaniu jest koszt. Nie jest on ogromny, ale w porównaniu do poprzedniej propozycji - jednak koszt należy ponieść. Dla przedsiębiorców, którzy nie dysponują nadmiarem czasu - jest to jednak opcja tańsza. Jak to możliwe Jak byłaby średnia stawka godzinowa takiego przedsiębiorcy za wykonywanie usług ze swojej specjalizacji. 50zł? 100zł? A ile zajmie mu nauczenie się i wdrożenie nowej specjalizacji? 50 godzin? 100? 200? Załóżmy, że taki przedsiębiorca zarabia 50zł/h, a nauczyłby się i zbudował stronę w super szybkim tempie dla nowicjusza - 50 godzin. To daje nam 2500zł. Za mniejsze pieniądze może znaleźć specjalistę od tworzenia stron www, który zrobi to porządnie, a przedsiębiorca niech zarabia na swojej branży i lepiej na tym wyjdzie.

Firma zewnętrzna ma w portfolio wiele realizacji i potrafi uniknąć wiele błędów. Malarz wie, jak przygotować ścianę do malowania, a twórca stron jak przygotować stronę, aby działała.

Modernizacja strony internetowej - kto to zrobi?

Aktualizacją, przebudową, czy rebrandingiem stron www zajmują się webdesignerzy. Enjoy Ads Studio to jedna z firm specjalizujących się w takich zleceniach, mająca na koncie wiele skutecznych wdrożeń.

Foto: Envato Elements, treść: materiał partnera