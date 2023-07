Kiedy warto udać się do kardiologa?

Dlaczego warto regularnie badać serce?

Serce jest jednym z najważniejszych organów w naszym organizmie. To ono odpowiada za pompowanie krwi, która dostarcza tlen i składniki odżywcze do wszystkich komórek. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o jego zdrowie i zapobiegać chorobom serca i układu krążenia. Niektóre z nich mogą być niebezpieczne dla życia, a nawet prowadzić do nagłej śmierci w wyniki np. zawału. Najlepsze co możemy zrobić dla naszego serca to profilaktyka.

Co powinno skłonić nas do wizyty u kardiologa?

Kardiolog to lekarz specjalista, do którego należy chodzić na regularne wizyty. Jeśli natomiast nie robimy tego, warto wiedzieć jakie objawy powinny nas zmobilizować do jak najszybszej wizyty.

- ból lub ucisk w klatce piersiowej, promieniujący do ramienia,

- duszność, zwłaszcza przy wysiłku lub w pozycji leżącej,

- kołatanie serca, nieregularny lub zbyt szybki rytm serca,

- obrzęki nóg,

- zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy lub omdlenia,

- nadmierne pocenie się,

- nudności, wymioty,

Czym grozi niewydolność serca?

Niewydolność serca to stan, w którym serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi dla potrzeb organizmu. Może być ona spowodowana przez różne czynniki: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego, wady serca wrodzone lub nabyte. Nieleczona niewydolność serca może prowadzić do poważnych powikłań.

Jakie badania może zalecić kardiolog?

Konsultacja kardiologiczna to rozmowa z pacjentem wsparta wynikami badań. Jeśli jest to pierwsza wizyta, kardiolog zleca do wykonania różne badania, które pomogą ocenić stan naszego serca i układu krążenia. Niektóre z nich to:

- EKG - elektrokardiogram, który rejestruje aktywność elektryczną serca,

- Echo serca - echokardiografia, która za pomocą fal ultradźwiękowych tworzy obraz struktury i ruchomości serca,

- Holter EKG - ciągły pomiar aktywności elektrycznej serca przez 24 godziny za pomocą przenośnego urządzenia zamocowanego do ciała pacjenta,

- test wysiłkowy - badanie, w którym pacjent wykonuje wysiłek fizyczny na bieżni lub rowerze ergometrycznym pod kontrolą EKG,

- rezonans magnetyczny serca to badanie, które za pomocą silnego pola magnetycznego i fal radiowych tworzy szczegółowy obraz serca i pozwala ocenić jego anatomię, przepływy krwi.

Kardiolog Lublin – gdzie szukać specjalisty?

Szukasz dobrego kardiologa w Lublinie? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Kardiolog Lublin to powszechnie dostępna usługa. Do wyboru oprócz wizyt na NFZ jest prywatna poradnia kardiologiczna, jak i wizyta w centrum medycznym. Oto często odwiedzane placówki, w których możemy liczyć na indywidualne podejście i doświadczenie zawodowe kadry:

- Imedica Centrum Medyczne,

- Luxmed Lublin,

- Provivo.

Podsumowanie

Wiesz już, że serce jest organem, który wymaga szczególnej troski i uwagi. Dlatego warto regularnie badać jego stan i zgłaszać się do kardiologa, jeśli odczuwamy jakiekolwiek niepokojące objawy. W Lublinie mamy wiele możliwości znalezienia dobrego specjalisty, który pomoże nam zadbać o nasze sprawy sercowo-naczyniowe.

Foto: Pixabay, treść: materiał partnera