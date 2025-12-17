Kawa w kawiarniach podrożała o 20 proc. w 3 lata. Roczny koszt espresso to 4,5 tys. zł

Codzienne espresso w kawiarni może kosztować nawet 4,5 tys. zł rocznie w Zakopanem, podczas gdy w Warszawie wydatek wynosi 3,5 tys. zł. W największych miastach turystycznych kawa jest o 10-11% droższa od średnich krajowych. W ciągu ostatnich trzech lat ceny kawy w polskich kawiarniach wzrosły średnio o 20%.
W skrócie:
Największe różnice w cenach kawy występują między miastami turystycznymi a małymi miejscowościami. W Zakopanem, Międzyzdrojach czy Gdańsku średnie ceny są o 10-11% wyższe od krajowych, które wynoszą 9 zł za espresso, 13,3 zł za cappuccino i 14,8 zł za latte.
Zaskakującym odkryciem jest brak korelacji między ocenami klientów w Google a cenami napojów. Wysoko oceniane kawiarnie wcale nie są droższe, a słabe opinie nie przekładają się na niższe ceny. To oznacza, że jakość obsługi i atmosfera nie są głównym czynnikiem kształtującym politykę cenową kawiarni.
Krakowianie mają najlepszą sytuację pod względem dostępności kawy - za przeciętną miesięczną pensję mogą kupić 1272 filiżanki espresso. Na drugim miejscu znajduje się Warszawa z 1216 filiżankami, następnie Poznań (1185), Katowice (1108) i Gdańsk (1048 filiżanek). Ten wskaźnik uwzględnia zarówno lokalne ceny kawy, jak i średnie wynagrodzenia w poszczególnych miastach.
Analiza pokazuje, że mimo wyższych cen kawy w dużych miastach, lepsze zarobki często kompensują te różnice. W mniejszych miejscowościach, gdzie kawa może być tańsza, niższe pensje sprawiają, że relatywna dostępność tego napoju jest gorsza niż w metropoliach.
Główne determinanty wysokich cen to koszty prowadzenia działalności, rozpoznawalność miejsca, poziom konkurencji i stosunek liczby turystów do mieszkańców. Wyraźnie wyższe ceny obserwuje się w Warszawie z koncentracją biur, Krakowie z bazą turystyczną i studencką oraz kurortach z sezonowym napływem gości.
Nie każda miejscowość turystyczna przekłada swoją popularność na wysokie ceny - w Toruniu czy Lublinie pozostają one na poziomie zbliżonym do średnich krajowych.
"Głównymi czynnikami wpływającymi na ceny kawy w miastach turystycznych oraz tych o dużym znaczeniu krajowym i międzynarodowym są wyższe koszty prowadzenia działalności, rozpoznawalność danego miejsca, poziom konkurencji między kawiarniami oraz stosunek liczby turystów do mieszkańców miejscowości" - mówi Dawid Potrząsaj, Kierownik Operacyjny Przyjaciół Kawy.
W ciągu trzech lat kawa w polskich kawiarniach podrożała średnio o około jedną piątą. Espresso zdrożało o 18,5%, cappuccino o 20,5%, a latte odnotowało największy wzrost - 22%. Te podwyżki znacznie przewyższają inflację i odzwierciedlają rosnące koszty prowadzenia kawiarni.
Roczne wydatki na codzienne espresso różnią się znacząco w zależności od miasta. W Warszawie wynoszą około 3,5 tys. zł, w Gdańsku 3,8 tys. zł, w Gdyni 3,7 tys. zł, a w Zakopanem aż 4,5 tys. zł. Różnica między najtańszymi a najdroższymi lokalizacjami może sięgać ponad 1000 zł rocznie.
Badanie przeprowadzono w sierpniu 2025 roku na podstawie danych z ponad 2 tysięcy kawiarni w Polsce. Analiza uwzględniała informacje ze stron internetowych lokali oraz wpisy w Google Maps, tworząc kompleksowy obraz polskiego rynku kawy.
