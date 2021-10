Kasacja samochodów krok po kroku

Kasacja pojazdu - w jakich przypadkach?

Teoretycznie kasacji możemy poddać nawet samochód o idealnym stanie technicznym, w praktyce jednak do stacji demontażu pojazdów trafiają auta powypadkowe, wycofane z obiegu, w złym stanie technicznym, stare lub całkowicie uszkodzone.

Przebieg kasacji samochodów

Niezbędne dokumenty do rozpoczęcia procesu złomowania

W 2015 roku właściciele samochodów zostali zwolnieni z ponoszenia opłaty recyklingowej, jednak wciąż funkcjonują inne, formalne zobowiązania, które spoczywają na barkach właściciela samochodu. Tyczy się to przede wszystkim skompletowania odpowiednich dokumentów. Zatem jakie dokumenty są potrzebne do kasacji samochodu?

dowód rejestracyjny pojazdu,

karta pojazdu - o ile została wydana,

dowód osobisty właściciela i współwłaściciela,

tablice rejestracyjne,

numer KRS - jeśli samochód jest zarejestrowany na firmę lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Stacja demontażu pojazdów

Z tak skompletowanym zestawem dokumentów można udać się do wybranej stacji demontażu pojazdu, gdzie przeprowadzony będzie skuteczny proces kasacji samochodów. Przy wyborze danej stacji należy zwrócić uwagę na to, czy posiada ona licencję, czyli czy wydaje dokumenty uprawniające do wyrejestrowania samochodu z urzędu - wydziału komunikacji.

Proces kasacji samochodów

Pracownicy stacji demontażu pojazdów oceniają stan techniczny samochodu, a następnie wyceniają jego wartość na podstawie jego masy. Zazwyczaj właścicielowi należy się od ok. 300 do 500 złotych. Następnie między stacją demontażu i właścicielem auta podpisywana jest umowa kupna-sprzedaży, uprawniająca do ponownego użycia i odzyskania sprawnych części lub podzespołów pojazdu.

Wyrejestrowanie pojazdu

Po zakończonym procesie kasacji, legalnie działająca stacja demontażu pojazdów powinna wydać dokumenty uprawniające do wyrejestrowania samochodu w przynależnym wydziale komunikacji. Od momentu oddania samochodu do stacji demontażu kierowca ma na to 30 dni. Jeżeli właściciel nie dotrzyma wskazanego terminu - możesz zostać obciążony karą do nawet 1000 złotych. Wyrejestrowanie samochodu powinno być potwierdzone przez pracownika urzędu w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.