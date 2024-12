Jakie prezenty dla pokolenia Z - co naprawdę liczy się dla młodych konsumentów?

Nowe podejście do prezentów – pokolenie Z wybiera emocje

Choć designerskie torebki i najnowsze airpodsy wciąż robią wrażenie, dla pokolenia Z materialne prezenty stają się jedynie środkiem do osiągnięcia ważniejszego celu – zdobycia wyjątkowych doświadczeń i przeżyć. Najnowsze badanie Mastercard, przeprowadzone w 2024 roku wśród młodych Europejczyków, pokazuje radykalną zmianę w podejściu do konsumpcji.

Szczególnie widoczne jest to w wydatkach – ponad 60% europejskich "zetek" zwiększyło w tym roku swoje nakłady na doświadczenia. Co więcej, to właśnie ta grupa wiekowa przoduje w wydatkach na przeżycia wśród wszystkich pokoleń. Polski rynek nie odstaje od tego trendu – aż 97% ankietowanych w wieku 18-24 lat zadeklarowało, że w 2024 roku część swojego budżetu przeznaczą na emocjonalne doświadczenia.

Ponad 70% młodych konsumentów uważa wydatki na przeżycia za wartościową inwestycję. Co więcej, 36% badanych przyznało, że celowo oszczędzało, by móc przeznaczyć nadwyżkę budżetową na aktywności dostarczające wyjątkowych emocji.

Prezenty dla pokolenia Z – podróże i koncerty na szczycie marzeń

Na co młodzi Polacy najchętniej wydają pieniądze?

Niekwestionowanym liderem są podróże – 58% ankietowanych planowało w 2024 roku przeznaczyć znaczącą część budżetu właśnie na wyjazdy.

Co ciekawe, 45% z nich wybiera miejsca zgodne ze swoimi pasjami, podczas gdy 16% czerpie inspiracje z mediów społecznościowych.

Drugą najpopularniejszą kategorią są wydarzenia muzyczne na żywo, na które stawia 37% respondentów. Tuż za nimi plasują się aktywności na świeżym powietrzu (34%), w tym wędrówki i jazda na rowerze, oraz doświadczenia wellness, spa i fitness (32%). Młodzi doceniają również doznania kulinarne (29%) oraz przeżycia związane z kinem i festiwalami filmowymi (26%).

W skali europejskiej marzenia młodych koncentrują się wokół podróży – 68% chciałoby odwiedzić miejsca ze swojej bucket listy. Ponad połowa (53%) marzy o zobaczeniu występu ulubionego artysty na żywo, a znacząca część doceniłaby kolację w wymarzonej restauracji (42%) czy pobyt w ekskluzywnym hotelu (41%).

Od zorzy polarnej po Wembley – nietypowe marzenia pokolenia Z

Polscy przedstawiciele pokolenia Z poszukują coraz bardziej unikatowych doświadczeń.

Badanie ujawniło, że ponad 90% młodych Polaków marzy o zobaczeniu na żywo zjawisk naturalnych, takich jak zorza polarna czy deszcz meteorytów.

Równie wysokim zainteresowaniem (83%) cieszy się możliwość odwiedzenia światowej sławy punktów turystycznych, jak Opera w Sydney.

Sport również odgrywa istotną rolę w marzeniach młodych – 78% chciałoby odwiedzić słynne obiekty sportowe, takie jak Stade Roland Garros w Paryżu czy stadion Wembley w Londynie. Dla 53% respondentów ogromną wartość ma możliwość oglądania swojej ulubionej drużyny lub sportowca zdobywającego trofeum, a 15% twierdzi, że takie doświadczenie mogłoby odmienić ich życie.

Interesującym trendem jest również rosnące zainteresowanie immersyjnymi doświadczeniami kulturalnymi – 63% młodych Polaków chętnie wzięłoby udział w interaktywnym przedstawieniu teatralnym.

Jak mądrze wybierać prezenty dla 18-24 latków?

Analiza preferencji pokolenia Z pokazuje, że młodzi cenią zarówno spektakularne wydarzenia, jak i bardziej kameralne doświadczenia.

Przykładowo, podczas gdy 60% jest zainteresowanych koncertami światowych gwiazd, 35% równie mocno ceni występy polskich artystów. Podobnie w przypadku gastronomii – 55% marzy o kolacji w restauracji z gwiazdką Michelin, ale 42% docenia również atmosferę lokalnych, rodzinnych restauracji.

Podróże i odkrywanie nowych miejsc – od lokalnych atrakcji po międzynarodowe destynacje, kluczowe jest dopasowanie do indywidualnych zainteresowań

Wydarzenia muzyczne na żywo – zarówno koncerty znanych artystów, jak i występy lokalnych twórców mogą dostarczyć niezapomnianych wrażeń

Aktywności sportowe i wellness – od udziału w wydarzeniach sportowych po indywidualne doświadczenia związane ze zdrowiem i dobrostanem

Wyjątkowe doświadczenia kulinarne – od ekskluzywnych restauracji po autentyczne lokalne smaki

Wybierając prezent-doświadczenie dla przedstawiciela pokolenia Z, warto zwrócić uwagę nie tylko na sam rodzaj aktywności, ale również na kontekst społeczny i możliwość personalizacji przeżycia.

Badania pokazują, że młodzi konsumenci cenią sobie autentyczność i możliwość dzielenia się doświadczeniami z bliskimi.

Elastyczność w realizacji – młodzi cenią możliwość samodzielnego wyboru terminu i dostosowania doświadczenia do swoich preferencji

Potencjał social mediowy – dla pokolenia Z ważna jest możliwość udokumentowania i podzielenia się przeżyciem w mediach społecznościowych

Aspekt edukacyjny – doświadczenia, które pozwalają rozwijać pasje i zdobywać nowe umiejętności, są szczególnie cenione

Wpływ na środowisko – młodzi częściej zwracają uwagę na ekologiczny aspekt wybieranych doświadczeń

Podsumowując, badanie Mastercard, przeprowadzone przez Vitreous Worldwide na próbie ponad 14 tysięcy respondentów z 20 rynków europejskich oraz Australii, Brazylii, Chin i USA, jasno pokazuje, że tradycyjne podejście do prezentów przechodzi znaczącą transformację. Dla pokolenia Z liczy się nie tyle wartość materialna prezentu, co potencjał tworzenia wspomnień i możliwość przeżycia czegoś wyjątkowego.