Jaki tablet wybrać? Kilka przydatnych wskazówek

Na rynku znajdziemy całe mnóstwo tabletów. Są wśród nich zarówno tanie, niskiej jakości modele, jak i zaawansowane urządzenia, które trafią w potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. Skąd jednak wiedzieć, który z szerokiej gamy tabletów będzie dla nas najbardziej odpowiedni? W pierwszej kolejności warto zastanowić się, do czego zamierzamy go używać. Dzięki temu dowiemy się, które parametry z naszego punktu widzenia mają największe znaczenie i łatwiej ocenimy funkcjonalność danego urządzenia.

Jaki tablet wybrać? Najtańsze tablety vs modele z wyższej półki cenowej. Czy warto oszczędzać na wyborze tabletu?

Jak już wspomnieliśmy, różnorodność dostępnych na rynku tabletów jest naprawdę ogromna. Jednym z najważniejszych czynników, jakie bierzemy pod uwagę przy wyborze urządzenia jest cena. Dla niektórych użytkowników kupujących tablety jest ona istotniejsza nawet bardziej niż parametry. Czy jednak tańszy tablet może spełnić nasze oczekiwania? To zależy od tego, do czego chcemy go używać. Typowe tablety z niższej półki - o ile nie mówimy o najsłabszych podróbkach - w zupełności wystarczą do uruchamiania prostych aplikacji, przeglądania sieci czy rozmów ze znajomymi. Jeżeli jednak chcemy w pełni wykorzystać ogromny wybór aplikacji dostępnych na poszczególne systemy operacyjne lub często korzystać z multimediów, warto wybrać bardziej zaawansowany model.

Przeglądanie internetu i korzystanie z komunikatorów. Jaki dobry tablet wybrać do tych zastosowań?

Tablety do przeglądania internetu nie muszą mieć wyśrubowanych parametrów, ale jeśli zależy nam na przyjemnym, bezproblemowym korzystaniu z urządzenia warto wybrać nieco wyższe modele. Przed wyborem warto też sprawdzić przydatne, dodatkowe funkcje tabletów. Pod tym względem najkorzystniej wypadają rozwiązania takie jak tablet z rysikiem urządzenia hybrydowe, które mogą być używane zarówno jako tablet, jak i w charakterze tradycyjnego laptopa z fizyczną klawiaturą. Należą do nich takie linie jak np. Microsoft Surface. Takie rozwiązania sprawia, że tablet z klawiaturą jest idealny dla przeciętnych użytkowników, chcących wykorzystać urządzenie także do np. prac biurowych.

Najlepszy tablet oglądania filmów. Głośniki stereo, rozdzielczość ekranu, wyświetlacz z doskonałą jakością obrazu i inne parametry

Jeśli najważniejszym zastosowanie tabletu ma być oglądanie filmów, warto wybrać urządzenie wyposażone w duży ekran - przekątna ekranu powinna wynosić co najmniej dziesięć cali. Tablet przeznaczony do korzystania z multimediów powinien też mieć wyświetlacz wysokiej jakości - przed wyborem konkretnego modelu sprawdźmy więc, w jakiej technologii został wykonany i jaką rozdzielczość obsługuje (im wyższa, tym przyjemniejsze będzie oglądanie filmów). Oczywiście ekran to nie wszystko. Koniecznie zwróćmy też uwagę na jakość dźwięku. Do oglądania filmów najlepiej sprawdzą się tablety z głośnikami stereo. Poza tym warto wyposażyć się w dodatkową podstawkę, dzięki której podczas oglądania nie będziemy musieli trzymać tabletu w ręce - wrażenia będą bardziej zbliżone do tych znanych nam z oglądania na telewizorze.

Który tablet kupić do gier? Wybieramy model dla najbardziej wymagających użytkowników - lekkie konstrukcje o dużych możliwościach

W przypadku tabletów dla graczy pod uwagę należy wziąć przede wszystkim wydajność działania. Ta w największym stopniu zależy od parametrów procesora (dobrze sprawdzi się np. tablet Samsung wyposażony w ośmiordzeniowy procesor) oraz pojemności pamięci operacyjnej RAM. Sprawdźmy również, jak szybko tablet łączy się z internetem - w przypadku gier online ten parametr, wraz ze stabilnością połączenia może okazać się kluczowy. Pamiętajmy też, że granie "na kablu" nie należy do najwygodniejszych. By zapewnić sobie możliwość długich rozgrywek bez konieczności sięgania po ładowarkę, warto wybierać modele cechujące się długą pracą na jednym załadowaniu.

Jak znaleźć najlepsze tablety do różnych zastosowań? Sprawdź ranking tabletów i dowiedz się, jakie są polecane tablety

Skąd jednak wiedzieć, który tablet 10 cali spełniający nasze oczekiwania pod względem funkcjonalności okaże się najlepszym wyborem - biorąc pod uwagę cenę, trwałość, wygodę i inne czynniki? W jego znalezieniu bardzo pomocny będzie ranking obejmujący najpopularniejsze tablety z różnych grup cenowych. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jakie dobre tablety są polecane przez użytkowników i który warto kupić. Korzystanie z takich narzędzi to też dobry sposób na to, by sprawdzić, które modele są najtańsze.