Jak zamawiać jedzenie przez internet w Polsce - przewodnik po serwisach na 2026 rok

W skrócie:

Rynek dostaw osiągnął wartość 10,2 miliarda zł w 2024 roku

Średnia wartość zamówienia wzrosła do 85,9 zł (wzrost 15% r/r)

Koszt dostawy od 6,99 zł do 14,99 zł zależnie od dystansu

Abonament Glovo Prime i Uber One po około 14 zł miesięcznie

Prognozy: zamówienia online mogą stanowić 45-60% rynku w 2026

Azjatycka kuchnia wypiera pizzę jako najmodniejszy wybór

Dlaczego zamawianie jedzenia online stało się tak popularne?

Zamawianie jedzenia przez internet przekształciło się z modnej nowości w sektor wart ponad 10 miliardów złotych rocznie. Wartość rynku dostaw osiągnęła w 2024 roku poziom 10,227 miliarda złotych, podczas gdy cała branża gastronomiczna warta jest 35,266 miliarda złotych. To oznacza, że niemal co trzecia złotówka wydana na gastronomię trafia dziś do sektora delivery.

Najbardziej zaskakująca jest zmiana w zachowaniach konsumentów - średnia wartość zamówienia wzrosła z 74,8 zł w 2023 roku do 85,9 zł w 2024, co daje wzrost o 15% rok do roku. Ten skok wynika nie tylko z inflacji, ale też ze zmiany podejścia do zamawiania. Polacy coraz częściej zamawiają jedzenie "z ochoty" a nie z konieczności, traktując to jako formę przyjemności i odkrywania nowych smaków.

Co ciekawe, 60% klientów wciąż zamawia telefonicznie dzwoniąc bezpośrednio do restauracji, mimo że aplikacje oferują śledzenie zamówienia w czasie rzeczywistym.

Które platformy dostaw działają w Polsce w 2026 roku?

W Polsce działa obecnie pięć głównych platform dostaw jedzenia - Pyszne.pl, Glovo, Wolt, Uber Eats i Bolt Food, które łącznie obsługują ponad 15 tysięcy restauracji. PizzaPortal przestał istnieć w 2019 roku po przejęciu przez Glovo, a Tesco Ezakupy zakończyły działalność kilka lat wcześniej.

Pyszne.pl

należące do holenderskiej grupy Just Eat Takeaway pozostaje zdecydowanym liderem rynku z największym udziałem procentowym. Platforma umożliwia składanie zamówień przez stronę internetową lub aplikację mobilną - wystarczy wpisać adres, by system wyświetlił dostępne restauracje wraz z menu i czasami dostawy wynoszącymi zazwyczaj 45-60 minut. Płatność możesz zrealizować online lub gotówką przy odbiorze, a aplikacja pozwala zbierać punkty wymienne na rabaty przy kolejnych zamówieniach.

Glovo

przejął w 2019 roku PizzaPortal i znacznie rozszerzył działalność poza zamawianie jedzenia - obecnie oferuje również zakupy ze sklepów spożywczych, aptek, kwiaciarni i supermarketów takich jak Biedronka. Standardowy koszt dostawy wynosi 6,99-14,99 zł w zależności od dystansu między restauracją a Twoim adresem. Firma oferuje abonament Glovo Prime za 14,99 zł miesięcznie zapewniający nielimitowane darmowe dostawy przy zamówieniach od 35 zł z restauracji lub 70 zł ze sklepów. Glovo działa w około 150 miastach w Polsce i współpracuje z ponad 20 tysiącami punktów.

Wolt

działa w Polsce od 2018 roku koncentrując się na największych aglomeracjach miejskich. Fińska platforma wyróżnia się przejrzystym interfejsem i szybkim czasem realizacji zamówień - często poniżej 30 minut od złożenia zamówienia do dostawy. Firma oferuje również własne sklepy Wolt Market z artykułami spożywczymi dostępnymi w ekspresowej dostawie. Wolt osiągnął 8,5% udziału w polskim rynku dostaw i współpracuje z topowymi restauracjami w każdym mieście, gdzie działa. Aplikacja umożliwia śledzenie kuriera przez GPS w czasie rzeczywistym.

Uber Eats

stanowi część ekosystemu Uber wykorzystując tę samą bazę kierowców i kurierów co usługa przewozów osobowych. Wymaga dodania karty płatniczej już podczas rejestracji i pobiera opłatę serwisową około 10% wartości zamówienia. Platforma oferuje abonament Uber One za 12-15 zł miesięcznie eliminujący koszty dostawy i opłaty serwisowe przy większych zamówieniach. Uber Eats posiada 9,7% udziału w rynku dostaw i sprawdza się głównie w dużych miastach, gdzie gęstość restauracji i kurierów jest największa.

Bolt Food

działa jako uzupełnienie aplikacji Bolt znanej z przewozów osobowych, oferując konkurencyjne ceny dostaw i intuicyjny interfejs. Wolt, Uber Eats i Bolt Food łącznie odpowiadają za około 20% polskiego rynku dostaw jedzenia, podczas gdy kanały własne restauracji utrzymują 24,4% udziału - często oferując niższe ceny dzięki braku prowizji dla platform.

Jak wygląda proces zamawiania krok po kroku?

Proces zamawiania jedzenia przez internet składa się z kilku prostych kroków, które zajmują zazwyczaj 3-5 minut od uruchomienia aplikacji do potwierdzenia zamówienia. Oto dokładny przebieg:

Na początek wpisujesz adres dostawy - miasto, ulicę i numer budynku w wybranej aplikacji lub na stronie internetowej serwisu. System automatycznie wyświetli listę restauracji dostępnych w Twojej okolicy wraz z szacowanym czasem dostawy, minimalną kwotą zamówienia oraz kosztami dostarczenia. Możesz filtrować wyniki według typu kuchni, czasu dostawy czy ocen innych użytkowników.

Po wybraniu restauracji przeglądasz menu i dodajesz wybrane pozycje do koszyka, klikając ikonkę plus lub przycisk "Dodaj" przy każdej potrawie. Większość platform pozwala na personalizację zamówienia - możesz wybrać rozmiar porcji, dodać lub wykluczyć składniki, zamówić dodatkowe sosy czy napoje. Aktualną zawartość koszyka widzisz na bieżąco w panelu bocznym lub na dole ekranu, razem z sumującą się ceną zamówienia.

Gdy skompletujemy już zamówienie, klikamy w przycisk przejścia do kasy wyświetlany zazwyczaj pod listą wybranych produktów. Na ekranie pojawia się formularz, w którym potwierdzasz adres dostawy, podajesz numer telefonu kontaktowego oraz wybierasz metodę płatności - karta online, BLIK, PayPal lub gotówka przy odbiorze. Niektóre platformy wymagają płatności online z góry, inne dają wybór. Opcjonalnie możesz ustawić preferowaną godzinę dostawy, jeśli zamawiasz jedzenie z większym wyprzedzeniem, lub pozostawić opcję "jak najszybciej".

Po złożeniu zamówienia otrzymujesz potwierdzenie SMS lub email z numerem zamówienia i przewidywanym czasem dostawy. W większości aplikacji możesz śledzić kuriera na mapie w czasie rzeczywistym i widzieć, na jakim etapie znajduje się Twoje zamówienie - czy restauracja je przygotowuje, czy kurier już je odebrał, czy jest w drodze do Ciebie. System wysyła również powiadomienia push informujące o zmianie statusu zamówienia.

Ile kosztuje dostawa jedzenia i jak można zaoszczędzić?

Koszt dostawy jedzenia w najpopularniejszych platformach wynosi standardowo od 6,99 zł do 14,99 zł i zależy głównie od dystansu między restauracją a Twoim adresem oraz od aktualnego obciążenia sieci kurierów. W Glovo przy typowym zamówieniu w obrębie miasta zapłacisz zazwyczaj 6,99-8,99 zł, choć dostawy z odległych supermarketów mogą kosztować nawet 14,99 zł. Uber Eats dodatkowo pobiera opłatę serwisową wynoszącą około 10% wartości zamówienia, co przy rachunku 80 zł daje dodatkowe 8 zł.

Przy małych zakupach poniżej 35 zł niektóre platformy doliczają opłatę za zbyt małe zamówienie w wysokości 2,99-4,99 zł, co ma zachęcać do większych zamówień i poprawić rentowność dostaw.

W praktyce oznacza to, że zamawiając kebab za 25 zł zapłacisz około 7 zł za dostawę plus 4 zł dopłaty, co daje łącznie 36 zł - podczas gdy przy zamówieniu za 40 zł dopłata nie wystąpi.

Abonament Glovo Prime za 14,99 zł miesięcznie zapewnia nielimitowane darmowe dostawy przy zamówieniach od 35 zł z restauracji i 70 zł ze sklepów spożywczych. Podobnie działa Uber One za 12-15 zł miesięcznie, eliminując zarówno koszty dostawy jak i opłaty serwisowe.

Jeśli zamawiasz jedzenie częściej niż dwa razy w miesiącu, abonament zdecydowanie się opłaca - przy trzech zamówieniach miesięcznie oszczędzasz już około 10-15 zł. Pierwszy miesiąc Glovo Prime jest zazwyczaj darmowy, co pozwala przetestować usługę bez ryzyka.

Najłatwiej zaoszczędzić przez aktywne korzystanie z kodów rabatowych i promocji, które platformy regularnie oferują nowym użytkownikom lub przy większych zamówieniach. Warto też sprawdzać promocje konkretnych restauracji dostępne bezpośrednio w aplikacjach - niektóre oferują zniżki 20-30% na pierwsze zamówienie lub darmową dostawę przy przekroczeniu określonej kwoty.

Alternatywą jest zamawianie bezpośrednio przez stronę restauracji, która nie pobiera prowizji dla platform i może oferować niższe ceny o 15-30% przy tych samych daniach.

Czy można zamawiać zakupy spożywcze przez te same aplikacje?

Tak, większość platform dostaw jedzenia rozszerzyła swoją ofertę o zakupy spożywcze z dostawą do domu, określane jako e-grocery. Glovo współpracuje z sieciami takimi jak Biedronka, Carrefour i Auchan, Wolt prowadzi własne sklepy Wolt Market, a Uber Eats oferuje zakupy w wybranych lokalizacjach.

Proces zamawiania zakupów wygląda podobnie jak w nieistniejących już Tesco Ezakupach - wybierasz sklep z listy dostępnych w Twojej okolicy, przeglądasz kategorie produktów, dodajesz artykuły do koszyka i wybierasz termin dostawy.

W przypadku produktów na wagę - takich jak owoce, warzywa czy wędliny - ceny prezentowane są zwykle w przybliżeniu, a ostateczna kwota na paragonie może się nieco różnić od tej widocznej w koszyku. Kurier dostarcza zakupy wraz z paragonem, na którym widoczne są dokładne wagi i ceny.

Minimalna wartość zamówienia zakupów spożywczych wynosi zazwyczaj 70 zł, a koszt dostawy zależy od wartości koszyka - przy zakupach poniżej 50 zł to zwykle 12,99 zł, między 50-149 zł płacisz 9,99 zł, a powyżej 150 zł koszt spada do 5,99 zł. Niektóre sieci oferują całkowicie darmową dostawę przy zakupach przekraczających 199-250 zł.

Czas realizacji wynosi od 30 minut dla ekspresowych dostaw z Wolt Market do 2-3 godzin przy większych zakupach z hipermarketów.

Jak działają systemy zamówień bezpośrednio z restauracji?

Coraz więcej restauracji w Polsce uruchamia własne systemy zamówień dostępne bezpośrednio na ich stronach internetowych lub w dedykowanych aplikacjach, omijając duże platformy agregujące.

W takim modelu lokal udostępnia własny moduł zamawiania jedzenia, a klient komunikuje się bezpośrednio z restauracją bez pośredników pobierających prowizje 15-30% od wartości zamówienia.

Pod względem obsługi system przypomina znane już platformy ogólnopolskie - wybierasz dania z menu, dodajesz je do koszyka, podajesz adres i sposób płatności. Różnica polega na tym, że w jednym miejscu widzisz tylko ofertę konkretnego lokalu lub sieci restauracji, więc jeśli chcesz porównać kilka restauracji, musisz odwiedzić kilka oddzielnych stron.

W zamian część restauracji proponuje atrakcyjne programy lojalnościowe, rabaty dla stałych klientów od 5-15%, czy możliwość zapisania ulubionych zestawów, co przyspiesza składanie powtarzających się zamówień.

Dla restauratora własny system oznacza znacznie niższe koszty - zamiast prowizji 25-30% dla platform płaci jedynie stałą opłatę miesięczną za oprogramowanie, zazwyczaj 200-500 zł. To przekłada się często na niższe ceny dla klientów lub lepszą jakość składników przy tej samej cenie.

Wiele restauracji stosuje model mieszany, oferując zamówienia zarówno przez własną stronę (z lepszymi cenami), jak i przez popularne platformy (dla większego zasięgu).

Jakie trendy kształtują rynek dostaw w 2026 roku?

Rynek dostaw jedzenia w Polsce przechodzi obecnie głęboką transformację wyznaczaną przez cztery główne trendy na 2026 rok, które zmieniają zarówno to co zamawiamy, jak i sposób w jaki to robimy. Według najnowszego Raportu Trendów Pyszne.pl najbliższe miesiące przyniosą przyspieszenie zmian w kierunku azjatyckich smaków, napojów funkcjonalnych i modelu "Everything On-Demand".

Azjatycka fala wypiera tradycyjną pizzę jako najmodniejszy wybór wśród polskich konsumentów - prawie co trzeci Polak uważa, że to Japonia i Korea wyznaczają dziś kulinarne trendy, a ponad połowa planuje spróbować jeszcze więcej azjatyckich potraw w 2026 roku.

Na popularności zyskują nie tylko dobrze znane sushi czy ramen, ale także koreańskie tosty, udon, tteokbokki, kimbapy, taiyaki, bingsu czy mochi.

Pyszne.pl zanotowało trzykrotny wzrost zamówień matchy w ciągu ostatniego roku.

Napoje funkcjonalne przestają być dodatkiem do posiłku i stają się samodzielnymi produktami - 91% Polaków sięgnęło w ostatnim roku po coś mniej standardowego niż klasyczna woda czy kawa, a 61% uważa, że napój może dać tyle samo satysfakcji co posiłek. Coraz częściej zamawiamy izotoniki, elektrolity, kombuchę, cloud matchę na bazie wody kokosowej, kakao ceremonialne czy hojichę.

Prawie 70% Polaków świadomie dba o nawodnienie, a inteligentne butelki przypominające o piciu wody stały się codziennym gadżetem zwłaszcza dla młodych konsumentów.

Model "Everything On-Demand" zakłada dostępność zamówień o każdej porze dnia i nocy - od gotowych posiłków przez zakupy spożywcze po artykuły z aptek czy kwiaciarni. Możliwość zamawiania jedzenia ma obecnie tylko co trzeci polski konsument, co oznacza ogromny potencjał wzrostu gdy platformy rozszerzą swoją działalność na mniejsze miasta i odległe dzielnice.

Prognozy wskazują, że zamówienia online mogą stanowić 45-60% wszystkich transakcji gastronomicznych do końca dekady.

Jak szybko rośnie rynek dostaw w Polsce?

Według raportu Stava z kwietnia 2024 roku, wartość polskiego rynku gastronomicznego osiągnęła 35,266 miliarda złotych, z czego rynek dostaw stanowił 10,227 miliarda złotych. Branża dostaw rozwija się dwukrotnie szybciej niż cała gastronomia - podczas gdy sektor HoReCa rósł o 3,4%, segment delivery notował przyrosty na poziomie 7-8% rocznie.

Zgodnie z analizą Rzeczpospolitej z grudnia 2025 roku, możliwość zamawiania jedzenia ma obecnie tylko co trzeci polski konsument, co oznacza ogromny potencjał wzrostu w kolejnych latach.

Raport Trendów Pyszne.pl 2026 prognozuje, że zamówienia online mogą stanowić 45-60% wszystkich zamówień gastronomicznych do końca dekady, przy czym kluczowymi trendami będą azjatycka kuchnia oraz napoje funkcjonalne.

Warto zapamiętać:

Średnia wartość zamówienia wzrosła do 85,9 zł w 2024 - o 15% więcej niż rok wcześniej

Glovo Prime i Uber One opłacają się już przy dwóch zamówieniach miesięcznie

Kanały własne restauracji często są tańsze o 15-30% niż zamówienia przez platformy

Azjatycka kuchnia przejmuje pozycję pizzy jako najmodniejszy wybór konsumentów

Prognoza na 2026: zamówienia online mogą stanowić 45-60% całego rynku gastronomii

Warto zauważyć, że usługi umożliwiające kupowanie żywności przez internet jeszcze kilka lat temu dopiero startowały, a dziś stanowią już prawie jedną trzecią całego rynku gastronomicznego w Polsce. Choć obecnie tysiące restauracji oferują sprzedaż potraw w ten sposób, rynek wciąż ma ogromny potencjał wzrostu - szczególnie w mniejszych miastach i na przedmieściach dużych aglomeracji, gdzie dostępność platform jest ograniczona.

W miarę jak całość będzie zyskiwała uznanie i rozszerzała zasięg geograficzny, także mieszkańcy mniejszych miejscowości będą mogli liczyć na szerszą ofertę potraw oraz niższe koszty dostaw.

Rynek dostaw jedzenia w Polsce dynamicznie się rozwija zbliżając się do progu 11-12 miliardów złotych wartości w 2026 roku. Prognozy wskazują na przyspieszenie wzrostu w segmencie zamówień online, które mogą stanowić nawet 60% wszystkich transakcji gastronomicznych w ciągu najbliższych lat.

Dostępność aplikacji mobilnych, automatyzacja procesów logistycznych i coraz większa konkurencja między platformami sprawiają, że zamawianie jedzenia online staje się wygodniejsze i bardziej przystępne cenowo niż kiedykolwiek wcześniej.

Jeśli korzystasz z usług umożliwiających zamawianie jedzenia, daj znać, jakie masz w związku z tym doświadczenia. A może polecasz serwis lub aplikację, których nie ma na powyższej liście?

Foto: Freepik

Źródła: Pyszne.pl, Glovo, Uber Eats, Wolt, Stava, Rzeczpospolita, Raport Trendów Pyszne.pl 2026



