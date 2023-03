Jak założyć spółkę z o.o.?

Czym się charakteryzuje spółka z o.o.?

Spółka z oo jest to jedna z trzech spółek kapitałowych, obok prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej. Jest to podmiot odrębny od swoich wspólników, którzy co istotne nie odpowiadają za jej zobowiązania. Spółka ta posiada osobowość prawną. Spółka z o.o. powinna posiadać kapitał w minimalnej wysokości 5.000,00 zł. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć każdy podmiot posiadający osobowość prawną, za wyjątkiem innej jednoosobowej spółki z o.o.

Jakie są tryby założenia spółki z o.o.?

Obsługa prawna firm polega m.in. na wyborze odpowiedniego trybu jej założenia. Jak wskazano na wstępie, spółka z o.o. może być założona w dwóch trybach – zwykłym i elektronicznym. Tryb zwykły wymaga m.in. przygotowania umowy spółki, zaś tryb elektroniczny polega na wykorzystaniu formularza udostępnianego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej.

Jak zarejestrować spółkę z o.o. w trybie zwykłym?

Obsługa prawna firm polegająca na założeniu spółki z oo w trybie zwykłym to w szczególności pomoc w sporządzeniu jej umowy. Dzięki temu trybowi możemy w sposób dowolny (oczywiście w granicach obowiązującego prawa) kształtować ustrój oraz zasady funkcjonowania naszej spółki. Umowa spółki powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, wkłady powinny być wniesione w całości. Należy również powołać zarząd i inne organy, jeżeli są uwzględnione w umowie spółki. Ostatnią czynnością jest złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak zarejestrować spółkę przez internet?

W trybie uproszczonym założenie spółki z o.o. jest dokonywane przez Internet, za pomocą wzoru udostępnianego na stronie internetowej. Tryb ten posiada ograniczenia, jakim są brak możliwości wprowadzania zmian do wzoru oraz niemożność wnoszenia wkładów niepieniężnych. Niemniej jednak rejestracja spółki z wykorzystaniem tego trybu jest o wiele szybsza i tańsza (opłata od wniosku to 250 zł) niż w przypadku trybu tradycyjnego, którego koszt wynosi 500 zł (do tego należy doliczyć jeszcze opłatę notarialną).

Podsumowanie

Wybierając tryb założenia spółki z o.o., warto skorzystać z profesjonalnej obsługi prawnej firm, która pomoże nam przeprowadzić cały proces w sposób bezproblemowy. Każdy z ww. trybów posiada bowiem wady i zalety, które należy wziąć pod uwagę, zanim podejmiemy decyzję o wyborze spółki. Niewątpliwie kancelaria prawna z Warszawy umożliwi zarejestrowanie spółki w sposób profesjonalny zabezpieczając jednocześnie interesy zarówno wspólników, jak również samej spółki.

Foto: Pixabay, treść: materiał partnera