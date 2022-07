Jak wyjąć złamany klucz z zamka? Umieść go w neutralnej pozycji!

Wobec tego jak wyjąć złamany klucz z zamka? Zanim przejdziemy do konkretnych metod, przy pomocy których można usunąć złamany klucz z zamka, warto wiedzieć, że musi się on znaleźć w pozycji neutralnej. W praktyce oznacza to, że powinien on być ustawiony pionowo. Klucz nie może być wkręcony w zamek, gdyż całkowicie uniemożliwi to jego ewentualne wyjęcie, a może nawet doprowadzić do uszkodzenia zamka. Jednocześnie jak można ustawić część złamanego klucza w pionie? Najlepiej będzie posłużyć się śrubokrętem lub szczypcami. Możemy docisnąć je do punktu, w którym klucz uległ złamaniu, a następnie obracać, aż do momentu w którym uzyskamy pozycję pionową.

Wyjmowanie złamanego klucza z zamka - jak zrobić to samodzielnie?

Jeśli złamany klucz został już ustawiony w pozycji pionowej, wówczas możemy podjąć próbę jego samodzielnego usunięcia. W tym celu jednak niezbędny będzie drugi, pasujący klucz i odrobina oleju np. do smarowania łańcucha rowerowego. Warto spryskać nim zamek ze złamanym kluczem, co powinno nieco ułatwić nam proces jego wyjmowania. Następnie musimy:

włożyć zapasowy klucz do drugiej strony zamka- powinno to spowodować wypchnięcie części złamanego klucza na kilka milimetrów;

złapać końcówkę szczypcami i palcami i bezpiecznie usunąć ją z zamka.

Jeśli jednak zapasowy klucz nie wypchnął złamanej części z zamka, możemy spróbować ją usunąć przy pomocy śrubokrętu, szpilki lub nawet i zwykłej agrafki. Trzeba umieścić przedmiot w zamku, tuż obok złamanej końcówki klucza. Następnie czubek przedmiotu staramy się docisnąć do klawisza i spróbować go lekko wypchnąć. Warto jednak wspomnieć, że przedstawione metody mogą nie okazać się tak skuteczne jak profesjonalna pomoc i odblokowanie zamka.

Telefon do ślusarza pomoże szybko odblokować zamek

Samodzielne wyjmowanie złamanego klucza z zamka jest możliwe, jednak nie zawsze musi zakończyć się sukcesem. Co więcej próby odblokowywania zamka w nieumiejętny sposób mogą skończyć się jego uszkodzeniem, a w efekcie narazimy się na dodatkowe koszty. Warto więc skorzystać z profesjonalnej pomocy ślusarza, który w kilka chwil usunie złamany klucz i uchroni zamek Gerda przed całkowitym zniszczeniem. Ślusarz z www.pogotowie-zamkowe-gdansk-24h.pl dysponuje odpowiednimi narzędziami i doświadczeniem, więc skutecznie otworzy zamek, bez uszkadzania drzwi. Usługi ślusarza zwykle nie należą do najdroższych, a co ważniejsze, są one całkowicie niezawodne.