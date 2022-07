Jak wybrać najlepszy apartament inwestycyjny?

Czym są apartamenty inwestycyjne? Jak się na nich zarabia?

Apartamenty inwestycyjne to lokale mieszkalne położone w atrakcyjnych turystycznie miejscach. Najwięcej znajdziemy ich nad polskim morzem, gdzie z roku na rok powstaje coraz więcej obiektów oferujących mieszkania na wakacje na sprzedaż prywatnym inwestorom. Taki apartament można kupić, a następnie udostępniać go za opłatą turystom zainteresowanym wypoczynkiem w danej okolicy. Apartamenty inwestycyjne są zazwyczaj sprzedawane w opcji pod klucz, co oznacza, że kupujemy w pełni wykończone, często także wyposażone mieszkanie, które może zacząć zarabiać praktycznie od razu.

Apartamenty inwestycyjne oferują wyższy standard wypoczynku niż standardowe mieszkania do wynajęcia nad morzem. Ich oferta jest więc skierowana do klientów z wyższego segmentu, którzy są gotowi płacić więcej za pobyt w komfortowych, nowoczesnych warunkach. Pozwalają na uzyskanie dochodu przy minimalnym wysiłku inwestora – stanowiące część większego obiektu, apartamenty inwestycyjne znajdują się pod opieką doświadczonego operatora, który zdejmuje z barek właściciela większość związanych z ich utrzymaniem obowiązków. Inwestowanie w tego typu nieruchomości jest więc wygodne i opłacalne, jednak pod warunkiem, że wybierzemy odpowiednią opcję.

Na co zwracać uwagę przed zakupem apartamentu inwestycyjnego?

Najważniejszą kwestią w wyborze apartamentu inwestycyjnego jest jego lokalizacja. Warto wybierać inwestycje położone w atrakcyjnych lokalizacjach – blisko morza, w popularnych kurortach i w pobliżu miejscowych atrakcji. Drugą istotną kwestię stanowi sezonowość – apartamenty inwestycyjne mogą być bowiem zarówno całoroczne, jak sezonowe. Ta pierwsza opcja jest bardziej opłacalna, gdyż apartament znajdujący się w aktywnej turystycznie przez cały rok lokalizacji, przyniesie zwykle większe zyski niż nieruchomość, która będzie udostępniania turystom jedynie przez 3 miesiące w roku.

Wybierając apartament na wakacje jako inwestycję, warto zastanowić się także nad oczekiwaniami jego przyszłych gości. Sporym atutem dla turystów będzie z pewnością bogata oferta rozrywkowa i sportowa w pobliżu obiektu. Na plus wypada także rozbudowana infrastruktura sportowa, dostępność ścieżek rowerowych i spacerowych w okolicy, działające w pobliżu wypożyczalnie sprzętu sportowego oraz interesująca i urozmaicona oferta kulturalna i gastronomiczna. Nie bez znaczenia pozostaje także standard całego obiektu – im jest on bardziej prestiżowy i zgodny z oczekiwaniami grupy docelowej, tym większym zainteresowaniem będzie cieszył się apartament.