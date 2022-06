Jak wybrać dobre konto osobiste?

Gdzie znaleźć ranking kont osobistych? Kiedy warto zmienić konto bankowe? Darmowe wypłaty z bankomatów Jakie konto osobiste wybrać?

Przykładem takiej sytuacji może być nagłe wprowadzenie opłat za przelewy lub nawet samo prowadzenie konta osobistego. W takiej sytuacji nie należy zwlekać, tylko jak najszybciej pomyśleć o otworzeniu rachunku w innym banku. Przy okazji będzie można zyskać możliwość korzystania z nowoczesnego systemu transakcyjnego. Obecnie konto bankowe należy traktować tak, jak umowę na telefon komórkowy lub kablówkę, szczególnie że banki najczęściej oferują lepsze warunki nowym klientom niż tym, którzy od lat mają u nich konta osobiste. W dodatku wcale nie trzeba samemu wybierać najlepszej oferty, bo nowy ranking kont osobistych zawiera wszystkie informacje, które są niezbędne, aby dokonać dobrego wyboru nowego konta bankowego lub założyć konto walutowe.

Jeżeli interesują cię najlepsze konta osobiste, z pewnością zastanawiasz się nad tym, czy należy wziąć pod uwagę opłaty za prowadzenie, bezpieczeństwo, łatwość obsługi aplikacji, czy jeszcze inne czynniki. Na szczęście wszystkie najważniejsze informacje na temat aktualnie dostępnych ofert znajdziesz w rankingu kont osobistych. Zamiast więc tracić swój czas na analizowanie ofert, możesz odwiedzić https://cleverprofit.pl/ranking-kont-osobistych/ i od razu zobaczyć, które konto jest darmowe, a które daje premię za założenie konta.

Informacje w rankingu są regularnie aktualizowanie, jeżeli tylko pojawiają się nowe oferty na założenie konta osobistego. Z tego powodu warto regularnie sprawdzać dostępne konta bankowe, szczególnie jeżeli można zyskać dodatkowe pieniądze za otwarcie konta.

Podniesienie opłat za prowadzenie dotychczasowego konta to jeden z najczęstszych argumentów, na które powołują się osoby szukające lepszej bankowości internetowej. Nawet jeżeli miesięczna opłata nie jest pobierana, to i tak warto zmienić konto, jeżeli na przykład konkurencja oferuje lepsze oprocentowanie na koncie oszczędnościowym lub dostęp do darmowych transakcji bezgotówkowych. W końcu samo prowadzenie rachunku to nie wszystko, bo najlepsze konto bankowe powinno też oferować dostęp do wielu dodatkowych usług. Warto wymienić między innymi ubezpieczenia, giełdę, fundusze i kredyty. W czasach, gdy coraz więcej osób korzysta przede wszystkim z urządzeń mobilnych, dobrze jest również zwrócić uwagę na opinie na temat aplikacji mobilnej banku. W przypadku tych, które naprawdę zadbały o dopracowanie swojej aplikacji, nie trzeba będzie nawet korzystać z komputera, aby opłacić rachunki lub wysłać pieniądze znajomym.

Warto również mieć świadomość, że jeżeli dotychczasowy rachunek osobisty dobrze się sprawdza, a konkurencja oferuje darmowe konto osobiste połączone z nagrodą dla nowych klientów, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby otworzyć kolejny rachunek. Informacje o promocjach można znaleźć we wspomnianym rankingu. Kolejną rzeczą, którą dobrze jest mieć na uwadze, jest to, czy po otworzeniu rachunku klient musi spełnić jakieś warunki, aby móc korzystać z darmowych usług lub zgarnąć premię. Czasami niezbędne jest kilkukrotne skorzystanie z karty płatniczej, zasilenie rachunku osobistego lub wysłanie przelewu.

Trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez płatności zbliżeniowych, które w przypadku większości kont są darmowe. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy płatności kartą są niewystarczające i w takim przypadku trzeba skorzystać z karty debetowej do wypłacenia pieniędzy w jednym z pobliskich bankomatów. Niektóre banki wciąż pobierają prowizje, dlatego najlepiej jest sprawdzić, czy w ramach prowadzenia rachunku osobistego klient ma zagwarantowane darmowe wypłaty gotówki. W końcu nie ma sensu płacić, jeżeli inny rachunek bankowy ma lepszą ofertę.

Dla jednej osoby kluczowe znaczenie może mieć to, aby przez stronę internetową banku można było załatwić wszystkie formalności, a dla innej istotniejsze będzie atrakcyjnie oprocentowane konto oszczędnościowe. Na szczęście na stronie cleverprofit.pl znajdziesz wszystkie informacje, które są potrzebne, aby znaleźć dla siebie najlepsze konto osobiste. W ofercie dostępne są również konta dla dzieci, młodzieży i seniorów. Warto więc dokładnie sprawdzić dostępne propozycje i poszukać czegoś również dla swoich bliskich.