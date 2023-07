Jak szybko uzyskać Freistellung?

Czym jest Freistellung?

Freistellung to skrót od Freistellungsbescheinigung – zaświadczenia wydawanego przez niemiecki urząd skarbowy, które umożliwia zwolnienie usług budowlanych z podatku Bauabzugsteuer. Wniosek o Freistellung może złożyć każdy przedsiębiorca świadczący w Niemczech usługi budowlane. Co istotne, nie ma przy tym znaczenia, w jakim kraju została formalnie zarejestrowana dana działalność gospodarcza. Niemiecki urząd zwraca bowiem uwagę jedynie na rzeczywiste miejsce wykonywania usług. W praktycznym zastosowaniu zwolnienie to przysługuje więc każdemu właścicielowi firmy o wskazanym profilu, który przedłoży w stosownym urzędzie specjalny wniosek (o ile nie posiada on żadnych zaległości czy innych nieuregulowanych spraw w niemieckim Finanzamcie).

Dlaczego warto wnioskować o Freistellung?

Na przedsiębiorców prowadzących w Niemczech firmę budowlaną nałożony jest podatek budowlany, czyli wspomniany Bauabzugsteuer. Wynosi on 15% naliczane od wartości brutto każdej pojedynczej faktury – w przypadku gdy zleceniobiorca nie dysponuje aktualnym zaświadczeniem o zwolnieniu z tego podatku. W takich sytuacjach zleceniodawca ma obowiązek potrącić należny podatek od każdej wystawionej faktury, a w następnym kroku złożyć odpowiedni protokół i przekazać podatek do niemieckiego urzędu skarbowego. Aby uniknąć wynikających z tego strat finansowych, warto więc wnioskować o zwolnienie z podatku budowlanego. Jeśli nie wiesz, jak sprawnie załatwić tę formalność, skorzystaj z pomocy specjalistów w złożeniu wniosku o Freistellung, aby skutecznie uniknąć niepotrzebnych potrąceń!

Jak złożyć wniosek o Freistellung?

Zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech jest możliwe na specjalny wniosek właściciela firmy. Wniosek ten musi zostać sporządzony na przeznaczonym do tego celu formularzu wraz z kompletem dokumentów. Firmy budowlane, które zostały zarejestrowane w Polsce, powinny pamiętać o dołączenie dodatkowo wpisu do centralnej ewidencji, a także certyfikatu rezydencji wydanym przez polski urząd skarbowy. Natomiast właściciele działalności gospodarczych w Niemczech są w obowiązku dostarczyć w załączniku zameldowanie prowadzonej Gewerby.

