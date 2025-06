Jak fotowoltaika wpływa na lokalne sieci energetyczne

Rozwój odnawialnych źródeł energii, w szczególności fotowoltaiki, radykalnie zmienia sposób funkcjonowania lokalnych sieci energetycznych. Jeszcze dekadę temu produkcja energii elektrycznej była domeną dużych, scentralizowanych elektrowni. Dziś mamy do czynienia z tysiącami mikroinstalacji rozproszonych w miastach i wsiach, instalowanych na dachach domów jednorodzinnych, budynków przemysłowych czy obiektów użyteczności publicznej. Z punktu widzenia inżyniera, to nie tylko korzystna zmiana dla środowiska – to również poważne wyzwanie technologiczne.