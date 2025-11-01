IT w Uczelniach - bezpłatna konferencja online już 20 listopada 2025

Konferencja “IT w Uczelniach” to wydarzenie dla przedstawicieli władz uczelni, kierowników działów IT, nauczycieli akademickich oraz specjalistów ds. zarządzania jakością. 20 listopada 2025 roku organizatorzy zaprezentują najnowsze rozwiązania w zakresie informatyzacji szkolnictwa wyższego. Czy Twoja uczelnia nadąża za wymogami dyrektywy NIS 2, wykorzystuje potencjał sztucznej inteligencji w dydaktyce i skutecznie zarządza danymi studentów?
Wydarzenie online organizowane przez GigaCon skierowane jest do szerokiego grona decydentów i specjalistów ze szkolnictwa wyższego. Konferencja odpowiada na potrzeby:
Współczesne uczelnie potrzebują zaawansowanych rozwiązań wspierających proces dydaktyczny. Podczas konferencji eksperci przedstawią:
Te innowacje nie tylko zwiększają zaangażowanie studentów, ale także podnoszą efektywność procesów nauczania i uczenia się w środowisku akademickim.
Technologie AI i ML stają się nieodłącznym elementem nowoczesnego szkolnictwa wyższego. Konferencja pokaże, jak sztuczna inteligencja wspiera personalizację ścieżek edukacyjnych, automatyzuje procesy administracyjne i pomaga w analizie postępów studentów. Uczestnicy dowiedzą się, jak systemy oparte na uczeniu maszynowym mogą przewidywać ryzyko przerwania studiów i sugerować działania interwencyjne. Eksperci omówią również etyczne aspekty wykorzystania AI w edukacji oraz praktyczne przykłady wdrożeń, które już przynoszą wymierne korzyści polskim uczelniom.
Implementacja dyrektywy NIS 2 to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed działami IT uczelni wyższych. Podczas konferencji szczegółowo omówione zostaną kluczowe elementy wdrożenia:
To praktyczna wiedza, która pomoże uczelniom spełnić nowe wymogi prawne i skutecznie chronić wrażliwe dane akademickie przed zagrożeniami cybernetycznymi.
Analiza dużych zbiorów danych rewolucjonizuje sposób zarządzania instytucjami edukacyjnymi. Konferencja pokaże, jak uczelnie wykorzystują big data do:
Eksperci przedstawią case studies uczelni, które dzięki analizie danych osiągnęły wymierne korzyści w zarządzaniu instytucją.
Migracja na chmurę obliczeniową to kluczowy element cyfrowej transformacji szkolnictwa wyższego. Podczas konferencji omówione zostaną strategie migracji systemów uczelnianego na infrastrukturę chmurową, korzyści wynikające z elastyczności i skalowalności rozwiązań cloud oraz wyzwania związane z bezpieczeństwem danych w chmurze. Prelegenci przedstawią różne modele architektury IT – od rozwiązań hybrydowych po pełną chmurę publiczną. Uczestnicy poznają najlepsze praktyki zarządzania infrastrukturą IT oraz sposoby wykorzystania usług chmurowych przez społeczność akademicką, od studentów po pracowników naukowych.
Wykłady prowadzone przez ekspertów z branży IT oraz przedstawicieli firm technologicznych dostarczą odpowiedzi na najważniejsze pytania nurtujące uczelnie. Jakie systemy wybrać, by zapewnić integrację z istniejącą infrastrukturą? Czym kierować się przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu nowych rozwiązań? Jak zbalansować potrzeby różnych grup użytkowników – od studentów po administrację? Uczestnicy poznają ciekawe przypadki wdrożeń, dowiedzą się o nowych trendach w informatyzacji uczelni i otrzymają praktyczne wskazówki, jak uniknąć najczęstszych błędów. To wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z ekspertami oraz przedstawicielami innych instytucji akademickich.
Konferencja “IT w Uczelniach” to kompleksowe źródło wiedzy o najnowszych rozwiązaniach technologicznych dla szkolnictwa wyższego. 20 listopada 2025 roku w formule online uczestnicy poznają innowacyjne platformy edukacyjne, zastosowania AI w dydaktyce, wymogi cyberbezpieczeństwa wynikające z dyrektywy NIS 2, możliwości big data w zarządzaniu oraz strategie migracji do chmury. Wydarzenie jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych rozwojem infrastruktury IT w uczelniach.
Agenda konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie wydarzenia.
Dziennik Internautów jest patronem medialnym konferencji “IT w Uczelniach” i zaprasza do aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Nie przegap okazji, by poznać rozwiązania, które zmienią przyszłość Twojej uczelni.
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
|
fot. rawpixel.com
|
fot. rawpixel.com
|
|
|
|
Stopka:
© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.