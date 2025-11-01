IT w Uczelniach - bezpłatna konferencja online już 20 listopada 2025

Dla kogo jest ta konferencja – kto zyska najwięcej

Wydarzenie online organizowane przez GigaCon skierowane jest do szerokiego grona decydentów i specjalistów ze szkolnictwa wyższego. Konferencja odpowiada na potrzeby:

Przedstawicieli władz uczelni, wydziałów, instytutów i katedr – którzy odpowiadają za kierunki rozwoju infrastruktury IT i podejmują strategiczne decyzje o cyfrowej transformacji

– którzy odpowiadają za kierunki rozwoju infrastruktury IT i podejmują strategiczne decyzje o cyfrowej transformacji Kierowników komórek informatycznych i specjalistów IT – którzy znajdą tu praktyczne rozwiązania problemów, z jakimi mierzą się na co dzień

– którzy znajdą tu praktyczne rozwiązania problemów, z jakimi mierzą się na co dzień Nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych – którzy dowiedzą się, jak nowe technologie mogą usprawnić ich codzienną pracę

– którzy dowiedzą się, jak nowe technologie mogą usprawnić ich codzienną pracę Specjalistów ds. zarządzania jakością – którzy otrzymają wiedzę o systemach wspierających procesy zarządzania w instytucjach edukacyjnych

Innowacyjne platformy edukacyjne i narzędzia e-learningowe

Współczesne uczelnie potrzebują zaawansowanych rozwiązań wspierających proces dydaktyczny. Podczas konferencji eksperci przedstawią:

Platformy LMS (Learning Management System) – umożliwiają kompleksowe zarządzanie kursami online, materiałami dydaktycznymi i postępami studentów

– umożliwiają kompleksowe zarządzanie kursami online, materiałami dydaktycznymi i postępami studentów Narzędzia do wideokonferencji – dostosowane do potrzeb edukacji wyższej, wspierające zarówno wykłady dla dużych grup, jak i konsultacje indywidualne

– dostosowane do potrzeb edukacji wyższej, wspierające zarówno wykłady dla dużych grup, jak i konsultacje indywidualne Rozwiązania oparte na wirtualnej rzeczywistości i symulacjach – rewolucjonizują sposób nauczania w dziedzinach wymagających praktycznego doświadczenia

Te innowacje nie tylko zwiększają zaangażowanie studentów, ale także podnoszą efektywność procesów nauczania i uczenia się w środowisku akademickim.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w edukacji akademickiej

Technologie AI i ML stają się nieodłącznym elementem nowoczesnego szkolnictwa wyższego. Konferencja pokaże, jak sztuczna inteligencja wspiera personalizację ścieżek edukacyjnych, automatyzuje procesy administracyjne i pomaga w analizie postępów studentów. Uczestnicy dowiedzą się, jak systemy oparte na uczeniu maszynowym mogą przewidywać ryzyko przerwania studiów i sugerować działania interwencyjne. Eksperci omówią również etyczne aspekty wykorzystania AI w edukacji oraz praktyczne przykłady wdrożeń, które już przynoszą wymierne korzyści polskim uczelniom.

Cyberbezpieczeństwo i dyrektywa NIS 2 – nowe wymogi dla uczelni

Implementacja dyrektywy NIS 2 to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed działami IT uczelni wyższych. Podczas konferencji szczegółowo omówione zostaną kluczowe elementy wdrożenia:

Identyfikacja Usług Cyfrowych O Kluczowym Znaczeniu (KUBOZ) – określenie, które systemy uczelniane wymagają szczególnej ochrony Środki zabezpieczeń technicznych – wdrożenie systemów monitorowania, firewalli i oprogramowania antywirusowego Procedury zgłaszania incydentów – zasady raportowania zagrożeń cybernetycznych do odpowiednich instytucji Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – strategie reakcji na wykryte incydenty bezpieczeństwa

To praktyczna wiedza, która pomoże uczelniom spełnić nowe wymogi prawne i skutecznie chronić wrażliwe dane akademickie przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Big data w zarządzaniu uczelnią – decyzje oparte na danych

Analiza dużych zbiorów danych rewolucjonizuje sposób zarządzania instytucjami edukacyjnymi. Konferencja pokaże, jak uczelnie wykorzystują big data do:

Monitorowania wyników studentów – śledzenie postępów w nauce i identyfikacja obszarów wymagających wsparcia

– śledzenie postępów w nauce i identyfikacja obszarów wymagających wsparcia Prognozowania trendów edukacyjnych – przewidywanie zapotrzebowania na kierunki studiów i specjalności

– przewidywanie zapotrzebowania na kierunki studiów i specjalności Podejmowania strategicznych decyzji rozwojowych – planowanie inwestycji w infrastrukturę i zasoby dydaktyczne

– planowanie inwestycji w infrastrukturę i zasoby dydaktyczne Zarządzania zasobami ludzkimi – optymalizacja zatrudnienia i obciążenia pracowników naukowych

– optymalizacja zatrudnienia i obciążenia pracowników naukowych Optymalizacji wykorzystania przestrzeni – efektywne planowanie sal wykładowych i laboratoriów

– efektywne planowanie sal wykładowych i laboratoriów Usprawniania procesów rekrutacyjnych – zwiększanie wskaźników ukończenia studiów i satysfakcji studentów

Eksperci przedstawią case studies uczelni, które dzięki analizie danych osiągnęły wymierne korzyści w zarządzaniu instytucją.

Cloud computing i nowoczesna infrastruktura IT w uczelniach

Migracja na chmurę obliczeniową to kluczowy element cyfrowej transformacji szkolnictwa wyższego. Podczas konferencji omówione zostaną strategie migracji systemów uczelnianego na infrastrukturę chmurową, korzyści wynikające z elastyczności i skalowalności rozwiązań cloud oraz wyzwania związane z bezpieczeństwem danych w chmurze. Prelegenci przedstawią różne modele architektury IT – od rozwiązań hybrydowych po pełną chmurę publiczną. Uczestnicy poznają najlepsze praktyki zarządzania infrastrukturą IT oraz sposoby wykorzystania usług chmurowych przez społeczność akademicką, od studentów po pracowników naukowych.

Jakie wyzwania stoją przed działami IT uczelni – odpowiedzi ekspertów

Wykłady prowadzone przez ekspertów z branży IT oraz przedstawicieli firm technologicznych dostarczą odpowiedzi na najważniejsze pytania nurtujące uczelnie. Jakie systemy wybrać, by zapewnić integrację z istniejącą infrastrukturą? Czym kierować się przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu nowych rozwiązań? Jak zbalansować potrzeby różnych grup użytkowników – od studentów po administrację? Uczestnicy poznają ciekawe przypadki wdrożeń, dowiedzą się o nowych trendach w informatyzacji uczelni i otrzymają praktyczne wskazówki, jak uniknąć najczęstszych błędów. To wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z ekspertami oraz przedstawicielami innych instytucji akademickich.

Co warto zapamiętać o konferencji IT w Uczelniach

Konferencja “IT w Uczelniach” to kompleksowe źródło wiedzy o najnowszych rozwiązaniach technologicznych dla szkolnictwa wyższego. 20 listopada 2025 roku w formule online uczestnicy poznają innowacyjne platformy edukacyjne, zastosowania AI w dydaktyce, wymogi cyberbezpieczeństwa wynikające z dyrektywy NIS 2, możliwości big data w zarządzaniu oraz strategie migracji do chmury. Wydarzenie jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych rozwojem infrastruktury IT w uczelniach.

Zarejestruj się i weź udział: gigacon.org/it-w-uczelniach

Agenda konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie wydarzenia.

Dziennik Internautów jest patronem medialnym konferencji “IT w Uczelniach” i zaprasza do aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Nie przegap okazji, by poznać rozwiązania, które zmienią przyszłość Twojej uczelni.