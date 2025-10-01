Ile kosztuje ogłoszenie o pracę w 2025 roku? Przegląd największych portali kontra eberto

Rok 2025 nie przyniósł rewolucji na rynku ogłoszeń, ale jedno się nie zmieniło - ogłoszenia o pracę wciąż potrafią być drogie. I to nieprzyzwoicie drogie, jeśli mówimy o dużych portalach ogólnopolskich. A efekty? Różne. Czasem telefony urywają się od przypadkowych kandydatów, którzy nawet nie przeczytali ogłoszenia do końca. Innym razem - cisza przez dwa tygodnie.

W tej sytuacji wielu właścicieli małych firm - zwłaszcza w branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej - zaczęło szukać alternatyw. I właśnie dlatego warto dziś porównać, co oferują największe portale rekrutacyjne w Polsce, a jak na ich tle wypada eberto - portal, który od początku był projektowany z myślą o ogłoszeniach lokalnych i rozsądnych kosztach.

Pracuj - cena premium, efekty nierówne

Nie ma co ukrywać - Pracuj.pl to marka rozpoznawalna. Ale jeśli chcesz dodać ogłoszenie jako mała firma, to zderzasz się z twardą ścianą cennika. Na dzień pisania tego artykułu, najtańsza oferta zaczyna się od około 600 zł netto za jedno ogłoszenie. Wersje z promowaniem czy przedłużeniem potrafią kosztować nawet dwa razy tyle. To stawki zaporowe dla mikrofirm, które szukają jednego elektryka na budowę.

Efekty? Pracodawcy z mniejszych miast czy gmin często skarżą się, że ich ogłoszenia giną wśród setek ofert z dużych miast. Dla kandydata z Wrocławia nie ma znaczenia, że szukasz kogoś w okolicach Limanowej - on i tak nie aplikuje, bo to dla niego drugi koniec świata. A lokalni kandydaci? Rzadko tam zaglądają.

OLX - kiedyś pewniak, dziś nieco przereklamowany

OLX przez wiele lat był głównym miejscem dla rzemieślników i pracodawców z branży usługowej. Do dziś wiele osób myśli: „Wrzuć ogłoszenie na OLX, to ktoś się odezwie". Problem w tym, że od jakiegoś czasu OLX mocno ogranicza zasięgi i bez promocji Twoje ogłoszenie ginie szybciej, niż się pojawi.

Ceny zaczynają się od około 30-40 zł za podstawowe ogłoszenie, ale żeby cokolwiek zadziało się realnie, trzeba wykupić promowanie, które potrafi podnieść koszt do 100-150 zł. A i tak nie masz pewności, czy kandydaci będą rzeczywiście lokalni i zainteresowani pracą na warunkach, które oferujesz.

Gumtree, lento, regionalne serwisy - różnie bywa

Niektóre z tych portali oferują tanie lub darmowe ogłoszenia, ale ich zasięgi są dziś mocno ograniczone. Gumtree praktycznie zniknęło z mapy skutecznych portali. Lento i podobne strony jeszcze żyją, ale mają charakter bardziej ogólnotematyczny, przez co ogłoszenia o pracę często są zasypywane przez inne treści.

Dla kogoś, kto chce znaleźć fachowca z okolicy i nie tracić czasu na przypadkowe zgłoszenia - to nie zawsze działa.

eberto - portal dla lokalnych firm, które nie chcą przepłacać

I tu właśnie wchodzi eberto - portal, który stawia na prostotę, lokalność i niskie koszty. Zamiast bić się o uwagę na zatłoczonych platformach ogólnopolskich, eberto skupia się na ściąganiu kandydatów z Twojego rejonu. Jeśli prowadzisz działalność w Żywcu, Nowym Targu czy Ciechanowie - to właśnie do tych ludzi trafi ogłoszenie.

Koszt zamieszczenia jednej oferty to zaledwie 10 zł brutto. Bez haczyków, bez dopłat za promowanie, bez konieczności zakładania konta firmowego w kilku krokach. Możesz dodać ogłoszenie w 5 minut, bez kombinowania.

Co ważne - portal stawia na czytelność i lokalność. Ogłoszenia są pozycjonowane regionalnie, co oznacza, że kandydaci z Twojej okolicy realnie je widzą. Nie masz też ryzyka, że Twój anons zostanie zepchnięty przez kilkadziesiąt innych z Warszawy czy Gdańska.

Podsumowując

Dziś - w 2025 roku - jako właściciel firmy elektrycznej musisz dobrze liczyć, zanim zdecydujesz, gdzie opublikować ogłoszenie o pracę. Wydać kilkaset złotych i liczyć na cud? Czy może postawić na skuteczne dotarcie lokalne i zapłacić grosze? To nie jest już pytanie retoryczne. To kwestia zdrowego rozsądku.

Jeśli zależy Ci na tym, by nie tracić czasu i pieniędzy, a jednocześnie znaleźć kogoś realnego do pracy - spróbuj eberto. Na jednym ogłoszeniu się nie zrujnujesz, a efekty potrafią pozytywnie zaskoczyć. Zwłaszcza, gdy szukasz kogoś z sąsiedniego powiatu, a nie z drugiego końca Polski.

