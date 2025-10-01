Ile kosztuje ogłoszenie o pracę w 2025 roku? Przegląd największych portali kontra eberto

Prowadzę firmę i szukam pracownika - czy to pomocnika, czy doświadczonego specjalisty - to dobrze wiesz, że nie wystarczy już wrzucić ogłoszenia byle gdzie i czekać. Dziś liczy się nie tylko treść ogłoszenia, ale też to, gdzie je zamieścisz i... ile Cię to wszystko będzie kosztować.
Rok 2025 nie przyniósł rewolucji na rynku ogłoszeń, ale jedno się nie zmieniło - ogłoszenia o pracę wciąż potrafią być drogie. I to nieprzyzwoicie drogie, jeśli mówimy o dużych portalach ogólnopolskich. A efekty? Różne. Czasem telefony urywają się od przypadkowych kandydatów, którzy nawet nie przeczytali ogłoszenia do końca. Innym razem - cisza przez dwa tygodnie.
W tej sytuacji wielu właścicieli małych firm - zwłaszcza w branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej - zaczęło szukać alternatyw. I właśnie dlatego warto dziś porównać, co oferują największe portale rekrutacyjne w Polsce, a jak na ich tle wypada eberto - portal, który od początku był projektowany z myślą o ogłoszeniach lokalnych i rozsądnych kosztach.
Nie ma co ukrywać - Pracuj.pl to marka rozpoznawalna. Ale jeśli chcesz dodać ogłoszenie jako mała firma, to zderzasz się z twardą ścianą cennika. Na dzień pisania tego artykułu, najtańsza oferta zaczyna się od około 600 zł netto za jedno ogłoszenie. Wersje z promowaniem czy przedłużeniem potrafią kosztować nawet dwa razy tyle. To stawki zaporowe dla mikrofirm, które szukają jednego elektryka na budowę.
Efekty? Pracodawcy z mniejszych miast czy gmin często skarżą się, że ich ogłoszenia giną wśród setek ofert z dużych miast. Dla kandydata z Wrocławia nie ma znaczenia, że szukasz kogoś w okolicach Limanowej - on i tak nie aplikuje, bo to dla niego drugi koniec świata. A lokalni kandydaci? Rzadko tam zaglądają.
OLX przez wiele lat był głównym miejscem dla rzemieślników i pracodawców z branży usługowej. Do dziś wiele osób myśli: „Wrzuć ogłoszenie na OLX, to ktoś się odezwie". Problem w tym, że od jakiegoś czasu OLX mocno ogranicza zasięgi i bez promocji Twoje ogłoszenie ginie szybciej, niż się pojawi.
Ceny zaczynają się od około 30-40 zł za podstawowe ogłoszenie, ale żeby cokolwiek zadziało się realnie, trzeba wykupić promowanie, które potrafi podnieść koszt do 100-150 zł. A i tak nie masz pewności, czy kandydaci będą rzeczywiście lokalni i zainteresowani pracą na warunkach, które oferujesz.
Niektóre z tych portali oferują tanie lub darmowe ogłoszenia, ale ich zasięgi są dziś mocno ograniczone. Gumtree praktycznie zniknęło z mapy skutecznych portali. Lento i podobne strony jeszcze żyją, ale mają charakter bardziej ogólnotematyczny, przez co ogłoszenia o pracę często są zasypywane przez inne treści.
Dla kogoś, kto chce znaleźć fachowca z okolicy i nie tracić czasu na przypadkowe zgłoszenia - to nie zawsze działa.
I tu właśnie wchodzi eberto - portal, który stawia na prostotę, lokalność i niskie koszty. Zamiast bić się o uwagę na zatłoczonych platformach ogólnopolskich, eberto skupia się na ściąganiu kandydatów z Twojego rejonu. Jeśli prowadzisz działalność w Żywcu, Nowym Targu czy Ciechanowie - to właśnie do tych ludzi trafi ogłoszenie.
Koszt zamieszczenia jednej oferty to zaledwie 10 zł brutto. Bez haczyków, bez dopłat za promowanie, bez konieczności zakładania konta firmowego w kilku krokach. Możesz dodać ogłoszenie w 5 minut, bez kombinowania.
Co ważne - portal stawia na czytelność i lokalność. Ogłoszenia są pozycjonowane regionalnie, co oznacza, że kandydaci z Twojej okolicy realnie je widzą. Nie masz też ryzyka, że Twój anons zostanie zepchnięty przez kilkadziesiąt innych z Warszawy czy Gdańska.
Dziś - w 2025 roku - jako właściciel firmy elektrycznej musisz dobrze liczyć, zanim zdecydujesz, gdzie opublikować ogłoszenie o pracę. Wydać kilkaset złotych i liczyć na cud? Czy może postawić na skuteczne dotarcie lokalne i zapłacić grosze? To nie jest już pytanie retoryczne. To kwestia zdrowego rozsądku.
Jeśli zależy Ci na tym, by nie tracić czasu i pieniędzy, a jednocześnie znaleźć kogoś realnego do pracy - spróbuj eberto. Na jednym ogłoszeniu się nie zrujnujesz, a efekty potrafią pozytywnie zaskoczyć. Zwłaszcza, gdy szukasz kogoś z sąsiedniego powiatu, a nie z drugiego końca Polski.
