IBM FlashSystem z agentową AI - wykrycie ransomware poniżej minuty, ale brak niezależnych testów

Wczoraj, 18:16

Czy pamięć masowa może sama bronić się przed atakami? IBM twierdzi, że tak - nowa generacja systemów FlashSystem ma wykrywać ransomware w czasie krótszym niż 60 sekund. Producent deklaruje redukcję nakładu pracy administratorów o 90 proc., choć niezależne testy tych obietnic jeszcze nie potwierdziły.

W skrócie:

  • IBM zaprezentował trzy modele FlashSystem 5600, 7600 i 9600
  • Agentowa AI ma współzarządzać systemami pamięci masowej
  • Deklarowane wykrycie ataku ransomware poniżej 1 minuty
  • Koszt naruszenia danych spadł do 4,44 mln dol. globalnie w 2025

Co oferuje nowa generacja IBM FlashSystem

IBM FlashSystem z agentową AI - wykrycie ransomware poniżej minuty, ale brak niezależnych testów

IBM wprowadził na rynek trzy systemy pamięci masowej - FlashSystem 5600, 7600 i 9600 - wyposażone w moduły FlashCore piątej generacji. Według producenta to najważniejsza zmiana w ofercie FlashSystem od sześciu lat. Systemy analizują statystyki każdej operacji wejścia-wyjścia w czasie rzeczywistym.

"Możemy się przyjrzeć zmianom w zachowaniu użytkownika i działaniu aplikacji, sekwencji operacji wejścia/wyjścia i dzięki temu rozpoznawać problemy, zanim one wystąpią" - mówi Sam Werner, dyrektor generalny IBM Storage.

Zestaw usług FlashSystem.ai wprowadza agentów AI jako współadministratorów macierzy.

  • IBM deklaruje poziom fałszywych alarmów poniżej 1 proc., powołując się na trening modeli na dziesiątkach miliardów punktów telemetrycznych.

Jak wypadają deklaracje IBM na tle rynku

Według raportu IBM Cost of a Data Breach 2025, globalny koszt naruszenia bezpieczeństwa danych spadł o 9 proc. do 4,44 mln dol. Organizacje stosujące AI w cyberzabezpieczeniach odnotowały średnio o 1,9 mln dol. niższe koszty ataków. Warto jednak zauważyć, że raport pochodzi od samego IBM - producenta promowanych rozwiązań.

Na rynku pamięci masowych z AI konkurują Dell EMC PowerStore, NetApp AFF i Pure Storage FlashArray.

Według IT Brand Pulse Enterprise Infrastructure for AI Report 2025, Dell Technologies został uznany za lidera rynku i innowacji w kategorii storage dla AI. Jak podaje CRN, IDC spodziewa się rosnącego zapotrzebowania na pamięć flash wspierającą projekty AI.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem

Materiał IBM zawiera kilka obietnic wymagających weryfikacji:

  • Gwarancja wykrycia ataku poniżej minuty - brak szczegółów warunków
  • Redukcja nakładu pracy o 90 proc. - brak niezależnych testów
  • 40 proc. wyższa efektywność - w porównaniu z poprzednią generacją IBM

Eksperci ESET ostrzegają, że bezpieczeństwo agentów AI będzie pozostawać w tyle za ich integracją z systemami enterprise, co może rozszerzać powierzchnię ataku. Przed wdrożeniem warto poczekać na niezależne testy cyberbezpieczeństwa nowych rozwiązań.

Warto zapamiętać

  • Agentowa AI w storage to trend rynkowy - nie tylko oferta IBM
  • Deklaracje producenta wymagają potwierdzenia w niezależnych testach
  • Koszt naruszenia danych spada dzięki szybszemu wykrywaniu ataków
  • Przed zakupem porównaj oferty Dell, NetApp i Pure Storage

Źródło: IBM, Newseria, IDC, IBM Cost of a Data Breach Report 2025

 

 

Foto: Freepik


Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.

Ostatnie artykuły:

fot. xb100


Nowe przepisy zmieniają rynek mieszkań - deweloperzy ostrzegają przed wzrostem cen

fot. rawpixel.com


Fałszywe maile Santander - jak rozpoznać phishing i chronić konto w 2026

fot. drazen zigic


Technologia a związki w Polsce - 65 proc. uważa, że komunikatory spłycają relacje

fot. Freepik


Wyrok TSUE o WIBOR - sądy mogą badać umowy, ale wskaźnik nie jest abuzywny

fot. gigacon


Informatyzacja ochrony zdrowia 2026 - bezpłatna konferencja online dla branży medycznej

fot. senivpetro


Rynek pracy IT w Polsce - seniorzy i AI-orkiestratorzy na fali wzrostu
« strona główna  -  do góry ^

Stopka:

Kanały dostępu:

Partnerzy:

Naturell Cynk + C Autobaza.pl

© 1998-2026 Dziennik Internautów Sp. z o.o.