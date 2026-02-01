IBM FlashSystem z agentową AI - wykrycie ransomware poniżej minuty, ale brak niezależnych testów

Czy pamięć masowa może sama bronić się przed atakami? IBM twierdzi, że tak - nowa generacja systemów FlashSystem ma wykrywać ransomware w czasie krótszym niż 60 sekund. Producent deklaruje redukcję nakładu pracy administratorów o 90 proc., choć niezależne testy tych obietnic jeszcze nie potwierdziły.
W skrócie:
IBM wprowadził na rynek trzy systemy pamięci masowej - FlashSystem 5600, 7600 i 9600 - wyposażone w moduły FlashCore piątej generacji. Według producenta to najważniejsza zmiana w ofercie FlashSystem od sześciu lat. Systemy analizują statystyki każdej operacji wejścia-wyjścia w czasie rzeczywistym.
"Możemy się przyjrzeć zmianom w zachowaniu użytkownika i działaniu aplikacji, sekwencji operacji wejścia/wyjścia i dzięki temu rozpoznawać problemy, zanim one wystąpią" - mówi Sam Werner, dyrektor generalny IBM Storage.
Zestaw usług FlashSystem.ai wprowadza agentów AI jako współadministratorów macierzy.
Według raportu IBM Cost of a Data Breach 2025, globalny koszt naruszenia bezpieczeństwa danych spadł o 9 proc. do 4,44 mln dol. Organizacje stosujące AI w cyberzabezpieczeniach odnotowały średnio o 1,9 mln dol. niższe koszty ataków. Warto jednak zauważyć, że raport pochodzi od samego IBM - producenta promowanych rozwiązań.
Na rynku pamięci masowych z AI konkurują Dell EMC PowerStore, NetApp AFF i Pure Storage FlashArray.
Według IT Brand Pulse Enterprise Infrastructure for AI Report 2025, Dell Technologies został uznany za lidera rynku i innowacji w kategorii storage dla AI. Jak podaje CRN, IDC spodziewa się rosnącego zapotrzebowania na pamięć flash wspierającą projekty AI.
Materiał IBM zawiera kilka obietnic wymagających weryfikacji:
Eksperci ESET ostrzegają, że bezpieczeństwo agentów AI będzie pozostawać w tyle za ich integracją z systemami enterprise, co może rozszerzać powierzchnię ataku. Przed wdrożeniem warto poczekać na niezależne testy cyberbezpieczeństwa nowych rozwiązań.
Źródło: IBM, Newseria, IDC, IBM Cost of a Data Breach Report 2025
Foto: Freepik
