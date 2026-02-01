IBM FlashSystem z agentową AI - wykrycie ransomware poniżej minuty, ale brak niezależnych testów

W skrócie:

IBM zaprezentował trzy modele FlashSystem 5600, 7600 i 9600

Agentowa AI ma współzarządzać systemami pamięci masowej

Deklarowane wykrycie ataku ransomware poniżej 1 minuty

Koszt naruszenia danych spadł do 4,44 mln dol. globalnie w 2025

Co oferuje nowa generacja IBM FlashSystem

IBM wprowadził na rynek trzy systemy pamięci masowej - FlashSystem 5600, 7600 i 9600 - wyposażone w moduły FlashCore piątej generacji. Według producenta to najważniejsza zmiana w ofercie FlashSystem od sześciu lat. Systemy analizują statystyki każdej operacji wejścia-wyjścia w czasie rzeczywistym.

"Możemy się przyjrzeć zmianom w zachowaniu użytkownika i działaniu aplikacji, sekwencji operacji wejścia/wyjścia i dzięki temu rozpoznawać problemy, zanim one wystąpią" - mówi Sam Werner, dyrektor generalny IBM Storage.

Zestaw usług FlashSystem.ai wprowadza agentów AI jako współadministratorów macierzy.

IBM deklaruje poziom fałszywych alarmów poniżej 1 proc., powołując się na trening modeli na dziesiątkach miliardów punktów telemetrycznych.

Jak wypadają deklaracje IBM na tle rynku

Według raportu IBM Cost of a Data Breach 2025, globalny koszt naruszenia bezpieczeństwa danych spadł o 9 proc. do 4,44 mln dol. Organizacje stosujące AI w cyberzabezpieczeniach odnotowały średnio o 1,9 mln dol. niższe koszty ataków. Warto jednak zauważyć, że raport pochodzi od samego IBM - producenta promowanych rozwiązań.

Na rynku pamięci masowych z AI konkurują Dell EMC PowerStore, NetApp AFF i Pure Storage FlashArray.

Według IT Brand Pulse Enterprise Infrastructure for AI Report 2025, Dell Technologies został uznany za lidera rynku i innowacji w kategorii storage dla AI. Jak podaje CRN, IDC spodziewa się rosnącego zapotrzebowania na pamięć flash wspierającą projekty AI.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem

Materiał IBM zawiera kilka obietnic wymagających weryfikacji:

Gwarancja wykrycia ataku poniżej minuty - brak szczegółów warunków

Redukcja nakładu pracy o 90 proc. - brak niezależnych testów

40 proc. wyższa efektywność - w porównaniu z poprzednią generacją IBM

Eksperci ESET ostrzegają, że bezpieczeństwo agentów AI będzie pozostawać w tyle za ich integracją z systemami enterprise, co może rozszerzać powierzchnię ataku. Przed wdrożeniem warto poczekać na niezależne testy cyberbezpieczeństwa nowych rozwiązań.

Warto zapamiętać

Agentowa AI w storage to trend rynkowy - nie tylko oferta IBM

Deklaracje producenta wymagają potwierdzenia w niezależnych testach

Koszt naruszenia danych spada dzięki szybszemu wykrywaniu ataków

Przed zakupem porównaj oferty Dell, NetApp i Pure Storage

Źródło: IBM, Newseria, IDC, IBM Cost of a Data Breach Report 2025

Foto: Freepik