Groźne oszustwo na paczkę Shein – jak nie stracić pieniędzy z karty?

Na czym polega oszustwo z paczką Shein?

Cyberprzestępcy rozsyłają fałszywe powiadomienia, podszywające się pod Pocztę Polską. W treści wiadomości informują o rzekomej paczce z Shein, która czeka na doręczenie. Aby ją otrzymać, ofiara musi potwierdzić adres i... uiścić drobną opłatę za dostawę.

Jak działa pułapka finansowa?

Po kliknięciu w link ofiara trafia na fałszywą stronę płatności.

W rzeczywistości nadawcą nie jest Poczta Polska i żadna paczka do nas nie dotrze, a podane informacja trafiają prosto w ręce oszustów. Niezależnie od wybranej opcji dostawy, przestępcy aktywują płatną subskrypcję w wysokości 48,45 € pobieraną co 14 dni - ostrzega Elwira Charmuszko, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa.

To podstępny mechanizm, który może doprowadzić do znacznych strat finansowych.

Jak rozpoznać fałszywe powiadomienie?

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zalecają zwracać szczególną uwagę na:

Adres nadawcy email - często zawiera błędy lub dziwne kombinacje znaków

Prośby o szybką płatność lub podanie danych karty

Błędy językowe i literówki w treści wiadomości

Co zrobić, gdy padniesz ofiarą oszustwa?

Natychmiast wyzeruj limity na karcie płatniczej.

Zastrzeż kartę i zamów nową.

Zachowaj szczególną ostrożność wobec kolejnych podejrzanych wiadomości e-mail i SMS-y.

Skontaktuj się z bankiem w przypadku nieautoryzowanych transakcji.

Nie odbieraj nieznanych paczek za pobraniem.

Jak chronić się przed oszustwami kurierskimi?

Bezpieczne zakupy online wymagają czujności. Zawsze weryfikuj:

Autentyczność otrzymanych powiadomień bezpośrednio u przewoźnika

Status przesyłki przez oficjalną stronę lub aplikację

Wiarygodność linków przed kliknięciem

Najczęściej zadawane pytania

Czy Poczta Polska prosi o dopłaty mailowo?

Nie, oficjalne dopłaty są komunikowane przez listonosza lub w placówce.

Co zrobić z podejrzanym mailem?

Możesz przesłać go do weryfikacji ekspertom, np. z firmy CyberRescue.

Jak sprawdzić, czy przesyłka naprawdę istnieje?

Skontaktuj się bezpośrednio z oficjalną infolinią przewoźnika.

Tekst na podstawie informacji od CyberRescue