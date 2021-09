Gdzie najtaniej wynajem długoterminowy?

Nieważne czy zmiana prywatnego auta, czy wyposażenie firmowej floty, obie te sytuacje wiążą się ze sporymi wydatkami. Jednak jest sposób, dzięki któremu Twoje konto nie będzie musiało zostać wyczyszczone do zera. Tym sposobem jest wynajem długoterminowy samochodu. Sprawdź, na czym on polega i gdzie znaleźć najkorzystniejsze oferty.

Zalety wynajmu długoterminowego

Wynajem długoterminowy samochodu to rozwiązanie nie tylko wygodne, ale również korzystne finansowo. Wybierając ten rodzaj użytkowania pojazdu, nie musimy decydować się na jego kupno, dzięki czemu ustrzeżemy się dużego jednorazowego wydatku. Podobnie sprawa ma się w przypadku leasingu lub kredytu, ale wynajem ma w tym względzie kilka dodatkowych zalet. Po pierwsze, kwota wkładu własnego jest zazwyczaj niższa niż w przypadku leasingu, a niekiedy wpłata nie jest nawet potrzebna. Wynajem długoterminowy to dogodne rozwiązanie nie tylko dla przedsiębiorców, ale również osób prywatnych. Indywidualni właściciele mogą co jakiś czas zmieniać samochód i stale cieszyć się komfortem użytkowania najnowszych modeli, na które w normalnych warunkach musieliby wydać dużo więcej pieniędzy. W przypadku firm, wynajem daje możliwość łatwego obliczenia kosztów użytkowania oraz odliczenia podatku.

Stałe finansowanie

Podczas zawarcia umowy najmu długoterminowego ustalana zostaje stała rata, jaką najemca płaci co miesiąc. Nie musimy się więc martwić, że zaskoczą nas zmiany oprocentowania lub inne nieprzewidziane wydatki. Stała opłata zawiera często nie tylko samą ratę za samochód, ale również szereg usług dodatkowych. Standardem jest będące w cenie ubezpieczenie OC i AC oraz autoryzowany serwis. W przypadku awarii w trasie, firma wynajmująca gwarantuje pakiet assistance, a także auto zastępcze. Decydując się np. na wynajem długoterminowy Mercedesa, możemy mieć w cenie raty zagwarantowane takie udogodnienia jak karta paliwowa lub wymianę opon sezonowych. Dzięki temu, użytkowanie pojazdów, których eksploatacja zazwyczaj jest bardzo droga, nie będzie aż tak dotkliwa dla naszej kieszeni.

Wynajem długoterminowy — gdzie najtaniej?

Jak widać korzystanie z wynajmu długoterminowego to przejrzysta i atrakcyjna finansowo opcja użytkowania auta. Dla niektórych będzie to jedyna opcja skorzystania z możliwości ekskluzywnych modeli, na których kupno normalnie trzeba wydać kilkaset tysięcy złotych. Wynajem długoterminowy Mercedesa to oferta dla osób chcących doświadczyć luksusowej jazdy w rozsądnej cenie. Stała rata, pakiet dodatkowych usług i najnowsze modele do wyboru, a wszystko w ofercie dostosowanej do Twoich potrzeb.