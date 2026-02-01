Flexispot Wave C7 - ergonomiczny fotel do pracy przy komputerze po miesiącu testów (recenzja)

Recenzja w skrócie:

Ocena: 9/10

Największa zaleta: "Lekkie siedzenie" – po 6-10 godzinach wstajesz i nic Cię nie boli, jakbyś lewitował. Brzmi jak marketingowy bełkot, ale naprawdę trudno to inaczej opisać.

Największa wada: Podłokietniki zbyt łatwo się przesuwają, podnóżek mógłby być stabilniejszy.

Werdykt: Najwygodniejszy fotel, na jakim do tej pory siedziałem.

O tym przeczytasz w recenzji:

Flexispot Wave C7 – co to za fotel?

Flexispot Wave C7 to ergonomiczne krzesło biurowe z pełną siatką (mesh) na siedzisku i oparciu.

Producent chwali się dzielonym podparciem lędźwiowym z podwójnym panelem, regulowanym zagłówkiem 2D, podłokietnikami 3D i możliwością pochylenia siedziska do przodu. System wsparcia pleców posiada też mikroregulację kąta nachylenia i wysokości, zaprojektowaną tak, aby reagować na postawę siedzącego.

Krzesło Wave C7 ma za zadanie dostosowywać się do użytkownika i jego różnych pozycji siedzących, a nie go ograniczać. Brzmi jak lista funkcji z folderu reklamowego? Sam tak myślałem, zanim usiadłem.

Montaż Flexispot Wave C7 – ile trwa składanie?

Fotel na zdjęciach wygląda niewinnie. Dopiero przy próbie wniesienia na piętro okazało się, że ważące 26 kg pudło o dosyć sporych gabarytach, wymaga zaangażowania nieco większej siły niż się spodziewałem. Jak na fotel z siatki było to zaskakujące. Po złożeniu krzesło wygląda lekko i przewiewnie, choć waży 22 kg.

Montaż zajął mi niecałą godzinę. Instrukcja była dość czytelna, śrubki posegregowane, co więcej zestaw zawierał zapasowe śrubki z każdego rodzaju i porządny klucz do skręcania. Jednak ze względu na wagę niektórych elementów, osoby, które nie dysponują siłą przeciętnego mężczyzny, mogą potrzebować pomocy przy składaniu.

Komfort siedzenia na fotelu siatkowym – wrażenia po miesiącu

I tutaj największe zaskoczenie całego testu.

Siatka w Flexispot Wave C7 działa zupełnie inaczej niż w tanich fotelach biurowych. Najlepiej opisałbym to jako "lekkie siedzenie". Po kilku godzinach pracy wstajesz i nic Cię nie boli. Żadnego odcisku na pośladkach. Żadnego zesztywniałego kręgosłupa. Jakbyś lewitował.

Fotel świetnie dostosowuje się do różnych pozycji, a wiercę się naprawdę sporo. Producent określa go jako "dedykowany dla różnych pozycji siedzących, aby poruszać się z użytkownikiem, a nie go ograniczać" – i faktycznie tak jest.

Siedzisko mesh – dlaczego warto

Co charakteryzuje siatkowe siedzisko? Duża oddychalność, średnia (ale wygodna) miękkość, dobre rozprowadzanie ciśnienia i utrzymywanie kształtu przez długi czas.

Producent określa C7 jako "krzesło idealne na lato". Testowałem zimą i sprawdza się także w dobrze ocieplonych pomieszczeniach.

Siatka wydaje się być dobrym rozwiązaniem dla osób z tendencją do pocenia się. Po godzinach siedzenia nie ma efektu "mokrych pleców", który znamy ze skórzanych i piankowych foteli.

Podparcie lędźwiowe w Flexispot Wave C7

System wsparcia pleców ma oparcie z podwójnym panelem z mikroregulacją kąta nachylenia i wysokości. W praktyce oznacza to, że lędźwiówka nie jest sztywno przytwierdzona – delikatnie się przesuwa, gdy zmieniasz pozycję.

Czy to działa? Po miesiącu codziennego siedzenia po 6-10 godzin (oczywiście z przerwami) nie odczułem żadnych problemów z plecami. Zero bólu, zero sztywności. Po części to zasługa siłowni i mocnego core. Ale porównując odczucia z innych foteli i krzeseł, w przypadku C7 nie odczułem nawet cienia dyskomfortu po dłuższych, kilkugodzinnych posiadówkach.

Regulacje fotela – zagłówek, podłokietniki, oparcie

Lista regulacji jest długa:

Zagłówek 2D – wysokość (zakres 6 cm) i kąt (do 45°)

– wysokość (zakres 6 cm) i kąt (do 45°) Podłokietniki 3D – wysokość, przesuw przód/tył, obrót 360°

– wysokość, przesuw przód/tył, obrót 360° Głębokość siedziska – regulowana

– regulowana Wysokość siedziska – zakres 47,5-56 cm

– zakres 47,5-56 cm Odchylenie oparcia – zakres 93°-115°

– zakres 93°-115° Pochylenie do przodu – 8° (ma zapobiegać garbieniu się)

– 8° (ma zapobiegać garbieniu się) Regulacja naprężenia mechanizmu odchylania

Przez pierwszy tydzień metodą prób i błędów odkrywałem, co robi która dźwignia. To jednocześnie zaleta i wada – fotel jest niesamowicie konfigurowalny, ale krzywa uczenia jest stroma. Pewnie też dlatego nawet sam producent określa prostotę obsługi na 4/6 – zgadzam się z tą oceną.

Podnóżek – czy warto dopłacać?

Testowałem wersję z podnóżkiem. Szczerze? Używam go rzadko – głównie przy maksymalnym odchyleniu, gdy chcę się na chwilę rozłożyć, rzadziej do oglądania filmów. Dlaczego?

Podnóżek w wersji siatkowej wydaje się dość delikatny i średnio stabilny po rozłożeniu. Przy próbach zmiany położenia ciała na rozłożonym fotelu odnosi się wrażenie pewnej niestabilności, a dodatkowo miałem obawy o wytrzymałość podnóżka przy mocniejszym nacisku nogą.

Na krótki odpoczynek wystarczy, ale nie jest to konstrukcja do wielogodzinnego leżenia.

Kółka – czy rysują podłogę?

Kółka są miękkie i bardzo ciche. Producent deklaruje kompatybilność z większością powierzchni: drewno, płytki, laminat, beton.

U mnie na drewnianej podłodze kółka jeżdżą miękko, niemal bezgłośnie i – co najważniejsze – w ciągu miesiąca intensywnego użytkowania nie porysowały jeszcze powierzchni.

Wady Flexispot Wave C7

Żadna recenzja nie będzie uczciwa bez wad. A tych kilka znalazłem:

1. Podłokietniki zbyt łatwo się przesuwają. Mechanizm regulacji mógłby być bardziej oporny. Czasem przypadkowe zahaczenie łokciem przesuwa podłokietnik. Drobnostka, ale irytująca.

2. Podnóżek mógłby być stabilniejszy. W wersji siatkowej wydaje się delikatny. Do krótkich przerw OK, do wielogodzinnego relaksu – średnio.

3. Dużo dźwigni do ogarnięcia. Kilka dni zajęło mi testowanie, co robi która, w którą stronę nacisnąć i jak mocno, bo plastikowe dźwignie nie wzbudziły mojego zaufania co do trwałości. Z czasem się przyzwyczaisz, ale początkowa krzywa uczenia jest stroma.

Dla kogo jest fotel Flexispot Wave C7?

Producent wprost określa grupę docelową, i po miesiącu testów mogę to potwierdzić.

Polecam, jeśli:

Siedzisz przy komputerze 4+ godzin dziennie

Masz skłonności do bólu w dolnej części pleców

Często zmieniasz pozycję siedzącą

Udostępniasz krzesło rodzinie lub współpracownikom (szeroki zakres regulacji)

Pocisz się na skórzanych lub piankowych fotelach

Masz wzrost 165-190 cm i ważysz do 136 kg

Zakup raczej się nie opłaci, jeśli:

Siedzisz przy biurku maksymalnie do 3 godziny dziennie

Szukasz fotela gamingowego z agresywnym designem

Potrzebujesz solidnego podnóżka do długiego leżenia

Specyfikacja techniczna Flexispot Wave C7

Parametr Wartość Model Wave C7 (siatkowe siedzisko z podnóżkiem) Dostępne kolory Czarny, szaro-czarny, szary Maksymalna nośność 136 kg Zalecany wzrost 165-190 cm Wysokość siedziska 47,5-56 cm Odchylenie oparcia 93°-115° Pochylenie do przodu 8° Regulacja zagłówka 6 cm wysokość, 45° kąt Podłokietniki 3D (wysokość, przód/tył, obrót 360°) Wymiary 75 × 72 cm Waga 22 kg (26 kg z opakowaniem) Gwarancja 5 lat

Cena Flexispot Wave C7 – czy warto kupić?

W dniu 11 lutego 2026 r. fotel Flexispot Wave C7 kosztuje na stronie producenta 1599 zł w promocji (obniżka z 2099 zł). Do tego firma oferuje:

Darmową dostawę

30 dni na zwrot bez podawania przyczyny

5 lat gwarancji

Przeliczmy. Przy cenie 1599 zł i założeniu, że fotel posłuży 5 lat (tyle wynosi gwarancja), wychodzi ~320 zł rocznie. Przy 250 dniach roboczych – 1,28 zł dziennie. Za zdrowe plecy i komfortową pracę.

Dla porównania – wizyta u fizjoterapeuty to 150-200 zł za godzinę.

Ocena końcowa: 9/10

Kategoria Ocena Komfort siedzenia 10/10 Podparcie lędźwiowe 9/10 Jakość wykonania 9/10 Wentylacja 10/10 Zakres regulacji 9/10 Podnóżek 6/10 Stosunek jakości do ceny 9/10

Zalety

"Lekkie siedzenie" – brak zmęczenia po wielu godzinach

Podparcie lędźwiowe z podwójnym panelem

Pełna wentylacja dzięki siatce

Dynamiczne dostosowanie do różnych pozycji

Pochylenie do przodu (zapobiega garbieniu)

Ciche kółka, które nie rysują podłogi

30 dni na zwrot, 5 lat gwarancji, darmowa dostawa

Wady

Podłokietniki zbyt łatwo się przesuwają

Podnóżek mógłby być stabilniejszy

Dużo dźwigni do zapamiętania

Czy kupiłbym ten fotel? Biorąc pod uwagę charakter mojej pracy bez wahania. Flexispot Wave C7 to na obecną chwilę najwygodniejszy fotel, na jakim siedziałem – i mówi to ktoś, kto był bardzo sceptyczny wobec siatkowego siedzenia. Jeśli Twoja praca wygląda podobnie, inwestycja w tego typu fotel może mieć większy sens niż kolejne gadżety na biurko.

Kilka odpowiedzi wyprzedzających pytania

Czy siatka mesh się wgniata?

Po miesiącu codziennego użytkowania (6-10 godzin) siatka wygląda jak nowa. To jedna z zalet mesh – utrzymuje kształt dłużej niż pianka.

Czy Flexispot Wave C7 pomaga na ból pleców?

Przy prawidłowym ustawieniu podparcia lędźwiowego – wydaje się, że tak. Fotel jest dedykowany osobom ze skłonnościami do bólu w dolnej części pleców. Choć myślę, że w moim przypadku spore znaczenie mają też godziny spędzone na treningu siłowym.

Czy mogę zwrócić fotel?

Tak – producent daje 30 dni na darmowy zwrot bez podawania przyczyny.

Czy kółka rysują drewnianą podłogę?

Nie. Przynajmniej u mnie na drewnianej podłodze kółka jeżdżą miękko i po 30 dniach intensywnych testów nie zostawiły śladów.

Ile waży Flexispot Wave C7?

22 kg (26 kg z opakowaniem). Osobom mniej zasobnym w fizyczną siłę może przydać się pomoc przy wnoszeniu i montażu.

Jeśli po tej recenzji zdecydujesz się na zakup FlexiSpot Wave C7, możesz zamówić go bezpośrednio u producenta. Link poniżej może zawierać odnośnik partnerski – wspierasz w ten sposób rozwój DI bez dodatkowych kosztów dla Ciebie

Fotel Flexispot Wave C7 został przesłany do redakcji przez producenta w celu przeprowadzenia testów. Za recenzję nie otrzymałem wynagrodzenia – tekst odzwierciedla moje subiektywne odczucia po miesiącu codziennego użytkowania.

Testowaliście Flexispot Wave C7 lub inne podobne fotele? Napiszcie, jak Wam się sprawdza!