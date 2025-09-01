Firma w Holandii - jak Polak może otworzyć działalność gospodarczą

Jak założyć firmę w Holandii?

Polak może otworzyć działalność gospodarczą w Holandii pod warunkiem legalnego pobytu w tym kraju. Obywatele Unii Europejskiej nie potrzebują dodatkowych zezwoleń na pracę ani specjalnych wiz, co znacząco upraszcza formalności.

Podstawowe kroki przy zakładaniu firmy:

Najpierw należy wybrać formę prawną działalności. Najczęściej Polacy decydują się na jednoosobową działalność gospodarczą zwaną ZZP (Zelfstandige Zonder Personeel). Kolejnym krokiem jest rejestracja w Izbie Handlowej (Kamer van Koophandel – KvK), gdzie uzyskuje się numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa. Po rejestracji przedsiębiorca automatycznie zostaje zgłoszony do urzędu podatkowego (Belastingdienst), co oznacza obowiązek rozliczania podatków i składek.

Warto także otworzyć holenderskie konto bankowe i zadbać o ubezpieczenie zdrowotne, które w Holandii jest obowiązkowe.

Jaką formę działalności w Holandii wybrać ze względu na podatki?

Najbardziej popularna wśród Polaków forma działalności to ZZP, czyli odpowiednik polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest korzystna podatkowo, szczególnie dla początkujących, ponieważ można skorzystać z ulg i odliczeń, takich jak zelfstandigenaftrek czy startersaftrek. Dzięki nim efektywne obciążenie podatkowe w pierwszych latach prowadzenia biznesu jest stosunkowo niskie.

Alternatywą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli BV (Besloten Vennootschap). Ta forma jest bardziej odpowiednia dla większych biznesów, szczególnie tam, gdzie potrzebna jest ochrona majątku prywatnego i przewidywane są wysokie obroty. Pod względem podatkowym BV bywa mniej korzystna na starcie, ale daje lepsze możliwości w dłuższej perspektywie.

Czy Polak może założyć firmę w każdej branży w Holandii

Polacy mogą zakładać firmy praktycznie w każdej branży, od budownictwa, przez transport, po usługi medyczne i informatyczne. Holenderskie przepisy nie różnicują obywateli UE od obywateli Holandii w tym zakresie. W niektórych sektorach wymagane są jednak dodatkowe uprawnienia lub certyfikaty. Dotyczy to przede wszystkim branży budowlanej, transportowej, opieki zdrowotnej czy gastronomii.

W przypadku przewozu osób lub żywności potrzebne mogą być licencje i zezwolenia sanitarne. Nie trzeba natomiast mieszkać na stałe w Holandii, aby prowadzić firmę – wystarczy posiadać adres rejestracyjny w tym kraju, który może być mieszkaniem, lokalem lub nawet biurem wirtualnym.

Wielu Polaków mieszka w Polsce, a biznes rozwija w Holandii, pamiętając jednak, że podatki i składki od działalności trzeba rozliczać zgodnie z przepisami holenderskimi.

Jakie pozwolenia i formalności trzeba załatwić przed założeniem firmy w Holandii?

Do otwarcia standardowej działalności gospodarczej wystarczy rejestracja w KvK. Natomiast w przypadku branż regulowanych trzeba liczyć się z koniecznością uzyskania dodatkowych pozwoleń. Na przykład kierowcy ciężarówek potrzebują licencji transportowej, a właściciele restauracji muszą spełniać wymogi sanitarne i BHP.

Niezależnie od branży obowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne, a w wielu przypadkach także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W branży budowlanej czy transportowej warto rozważyć dodatkowe polisy chroniące przed ryzykiem związanym z wykonywaną pracą.

Jak prowadzić księgowość w Holandii?

Prowadzenie księgowości to obowiązek każdego przedsiębiorcy w Holandii. Polacy zakładający firmę mają kilka możliwości. Najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług biura księgowego. Można wybrać polskiego księgowego działającego w Holandii, który zna lokalne przepisy i jednocześnie mówi po polsku, co ułatwia komunikację.

Alternatywą jest współpraca z holenderskim księgowym, który doskonale orientuje się w przepisach, ale wymaga znajomości języka lub gotowości do porozumiewania się po angielsku. Coraz większą popularnością cieszy się też samodzielne prowadzenie księgowości z pomocą aplikacji do fakturowania i rozliczeń online, takich jak Faktura.nl. To rozwiązanie jest tańsze, ale wymaga dyscypliny i podstawowej wiedzy podatkowej. W praktyce początkujący przedsiębiorcy najczęściej wybierają polskojęzyczne biura rachunkowe w Holandii, natomiast bardziej doświadczeni korzystają z aplikacji i samodzielnie prowadzą ewidencję.

Ile można zarobić w Holandii?

Firma w Holandii może zarobić znacznie więcej niż w Polsce. Średnia stawka godzinowa samozatrudnionego pracownika w branży budowlanej czy remontowej waha się od 25 do 45 euro za godzinę. W sektorze IT czy usług specjalistycznych stawki są jeszcze wyższe, często przekraczają 60 euro za godzinę.

Dochody przedsiębiorcy zależą od branży, liczby zleceń i umiejętności pozyskiwania klientów. Nawet po odliczeniu podatków i kosztów życia, prowadzenie firmy w Holandii pozostaje korzystniejsze finansowo niż w Polsce.

Dlaczego warto przenieść firmę z Polski do Holandii?

Holandia oferuje przedsiębiorcom szereg korzyści. System podatkowy jest przejrzysty i przewidywalny, a biurokracja ograniczona do minimum. Przedsiębiorcy mogą korzystać z licznych ulg podatkowych, które zmniejszają obciążenia w pierwszych latach działalności.

Kolejnym atutem jest stabilny rynek pracy i wysoki popyt na usługi, szczególnie w budownictwie, transporcie i branżach technicznych. Holandia to także doskonała lokalizacja do rozwijania biznesu międzynarodowego dzięki centralnemu położeniu w Europie i dobrze rozwiniętej infrastrukturze.

Dla wielu Polaków prowadzenie firmy w Holandii to szansa na wyższe zarobki, większą stabilność finansową i rozwój zawodowy w otoczeniu sprzyjającym przedsiębiorczości.

FAQ dla otwierający firmę w Holandii

Czy firma w Holandii musi mieć biuro stacjonarne?

Nie, wielu przedsiębiorców prowadzi działalność z domu lub zarejestrowanego adresu korespondencyjnego.

Czy potrzebne jest holenderskie obywatelstwo, aby otworzyć firmę?

Nie, wystarczy status obywatela Unii Europejskiej, co oznacza, że Polacy mają pełne prawo do zakładania firm.

Czy trzeba znać język niderlandzki?

Formalnie nie, ale w praktyce znajomość języka ułatwia prowadzenie działalności i kontakt z urzędami oraz klientami.

Czy można przenieść polską działalność gospodarczą do Holandii?

Tak, wielu przedsiębiorców decyduje się na zamknięcie firmy w Polsce i otwarcie nowej w Holandii, korzystając z bardziej korzystnych warunków podatkowych.

Czy firma w Holandii to dobry pomysł?

Firma w Holandii to atrakcyjna opcja dla Polaków, którzy chcą prowadzić działalność w stabilnym otoczeniu gospodarczym. Proces rejestracji jest prosty, a ulgi podatkowe i przejrzyste przepisy sprzyjają rozwojowi biznesu. Wysokie zarobki, zapotrzebowanie na specjalistów i korzystne warunki rynkowe sprawiają, że przeniesienie działalności do Holandii może być jednym z najlepszych kroków dla ambitnych przedsiębiorców z Polski.

