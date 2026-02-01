Fałszywe maile Santander - jak rozpoznać phishing i chronić konto w 2026

Cyberprzestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości e-mail podszywające się pod Santander Bank Polska. Oszuści informują o rzekomej konieczności weryfikacji danych osobowych i nakłaniają do kliknięcia linku prowadzącego do fałszywej strony bankowości internetowej. Przekazanie loginu, hasła i kodu SMS umożliwia przejęcie kontroli nad kontem i kradzież środków.
W skrócie:
Po kliknięciu w odnośnik zawarty w fałszywym mailu użytkownik trafia na witrynę imitującą oficjalny serwis bankowości internetowej Santander. Strona prosi o podanie loginu, hasła oraz kodu SMS.
Atak wykorzystuje socjotechnikę - presję szybkiego działania oraz zaufanie do znanej instytucji finansowej.
Wiele wiadomości phishingowych ma niepoprawną gramatykę, pisownię lub brak polskich znaków. Oficjalny wygląd wiadomości sprawia jednak, że oszustwo może być trudne do rozpoznania dla mniej doświadczonych użytkowników.
W kampaniach phishingowych często wykorzystywany jest wizerunek polskich banków, w tym Santander Bank Polska, BNP Paribas i PKO BP. Tego typu ataki stanowią rosnące zagrożenie - w styczniu 2026 roku CERT Polska wpisał na Listę Ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami 18,1 tys. nazw szkodliwych domen wykorzystywanych do wyłudzania danych bankowych.
Liczba cyberataków w Polsce wzrosła w 2025 roku o 100 proc. - podaje Gazeta Prawna. Phishing i fałszywe inwestycje stanowią główne zagrożenia finansowe dla Polaków. Co trzeci Polak boi się kradzieży pieniędzy, a strach przed utratą środków przewyższa już obawę przed utratą pracy.
Skuteczność odzyskiwania środków utraconych w wyniku phishingu jest ograniczona. O ile istnieją realne możliwości odzyskania pieniędzy, to kluczowe znaczenie ma szybkość działania i współpraca z odpowiednimi instytucjami.
CERT Polska odnotowuje stały wzrost zagrożeń w sieci. Zespoły CSIRT rejestrują rosnącą liczbę zgłoszeń dotyczących phishingu, fałszywych stron i obietnic olbrzymich zysków z inwestycji. Banki i rząd działają na zwiększenie świadomości i ochrony przed oszustwami, ale edukacja użytkowników pozostaje kluczowa.
Fałszywy mail bankowy często ma charakterystyczne cechy. Podpis nadawcy może różnić się jednym znakiem od nazwy prawdziwej instytucji, a adres e-mail wykorzystuje znane nazwy w zmodyfikowanej formie. Wiadomości phishingowe zazwyczaj zawierają błędy gramatyczne, interpunkcję lub brak polskich znaków, choć jest to już coraz rzadziej występujący symptom.
Zasady ochrony przed phishingiem:
Jeśli już podałeś dane:
