Uważaj na fałszywe SMS-y o wygasających punktach Santander

Najnowsza kampania skierowana przeciwko klientom banku Santander wykorzystuje sprawdzony mechanizm presji czasu. Oszuści informują o nagrodach, które użytkownik rzekomo zgromadził i które wkrótce stracą ważność. Link w wiadomości prowadzi na fałszywą stronę banku.

W skrócie:

Oszuści podszywają się pod Santander Bank

305 tys. stron phishingowych zablokowanych w Polsce w 2024

40 120 incydentów phishingu zgłoszonych do CERT Polska

Jak działa oszustwo z fałszywymi punktami Santander

Kliknięcie odnośnika w SMS-ie prowadzi na stronę łudząco przypominającą serwis Santander Banku. Użytkownik proszony jest o podanie danych osobowych, kontaktowych oraz informacji z karty płatniczej.

Wszystkie dane trafiają bezpośrednio do cyberprzestępców, co może skutkować utratą środków finansowych oraz dalszym wykorzystaniem danych do kolejnych oszustw.

Według raportu CSIRT KNF, przestępcy tworzą domeny podobne do oryginalnych, gdzie adres różni się tylko jedną literą lub znakiem interpunkcyjnym. W kampaniach phishingowych wykorzystywany jest wizerunek polskich banków, w tym Santander Bank Polska, BNP Paribas i PKO BP.

Tego typu ataki bazują na socjotechnice - wykorzystują zaufanie do znanej marki, emocje oraz strach przed utratą korzyści. Statystyki pokazują, że 90 proc. stron phishingowych tworzonych jest z tych samych szablonów, a ataki pojawiają się wielokanałowo - w e-mailach, SMS-ach, na Facebooku i Messengerze.

Co zrobić gdy otrzymasz podejrzanego SMS-a

Nie klikaj w linki zawarte w SMS-ach od nieznanych nadawców. Nie podawaj żadnych danych na nieznanych stronach, nawet jeśli wyglądają autentycznie. Zachowaj czujność wobec pilnych komunikatów finansowych - banki nie rozsyłają takich wiadomości przez SMS.

Jeśli masz wątpliwości co do autentyczności wiadomości, skontaktuj się bezpośrednio z bankiem przez oficjalny numer telefonu lub aplikację mobilną. Santander Bank ostrzega, że oszuści wywierają presję czasu i pilności, aby skłonić ofiary do pochopnych działań.

"Oszuści wykorzystują techniki manipulacji i socjotechniki, podszywając się pod firmy kurierskie, urzędy administracji, operatorów telekomunikacyjnych, czy nawet naszych znajomych, starając się wyłudzić dane do logowania" - CERT Polska, raport roczny 2024

Natychmiastowe działania gdy podałeś dane oszustom

Jeśli podałeś dane na fałszywej stronie, działaj natychmiast:

Wyzeruj limity płatności Zastrzeż kartę - zrób to przez aplikację mobilną banku lub infolinię. Skontaktuj się z bankiem i zgłoś incydent, podając dokładny czas i okoliczności.

Następnie uważnie monitoruj kolejne próby kontaktu i historię transakcji przez najbliższe tygodnie.

Według ekspertów CyberRescue, odzyskanie środków po przekazaniu danych jest wyjątkowo trudne, ponieważ oszuści bardzo szybko wypłacają lub przelewają pieniądze na inne rachunki.

Możesz również zgłosić incydent do CERT Polska przez formularz online lub do Policji. Zgłaszanie phishingu pomaga w blokowaniu fałszywych stron i chroni innych użytkowników przed oszustwem.

Warto zapamiętać:

Banki nie rozsyłają SMS-ów z linkami do logowania lub weryfikacji danych

Zastrzeżenie karty i zgłoszenie do banku w ciągu kilku minut zwiększa szanse na ochronę środków

Zgłoszenie phishingu do CERT Polska pomaga blokować fałszywe strony

Czujność i szybka reakcja to klucz do ograniczenia skutków cyberoszustwa. W 2024 roku CERT Polska chronił prawie 5 milionów internautów przed phishingiem, ale skuteczność ochrony zależy również od świadomości użytkowników.

Źródło: CyberRescue, CERT Polska, CSIRT KNF