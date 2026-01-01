Uważaj na fałszywe SMS-y o wygasających punktach Santander

Cyberprzestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości SMS o rzekomo wygasających punktach Santander. Według CERT Polska, w 2024 roku zablokowano 305 tys. stron phishingowych w Polsce, a samo oszustwo komputerowe stanowiło 94,7 proc. wszystkich zgłoszonych incydentów - łącznie 40 120 przypadków phishingu. Banki pozostają głównym celem ataków.
Najnowsza kampania skierowana przeciwko klientom banku Santander wykorzystuje sprawdzony mechanizm presji czasu. Oszuści informują o nagrodach, które użytkownik rzekomo zgromadził i które wkrótce stracą ważność. Link w wiadomości prowadzi na fałszywą stronę banku.
W skrócie:
Kliknięcie odnośnika w SMS-ie prowadzi na stronę łudząco przypominającą serwis Santander Banku. Użytkownik proszony jest o podanie danych osobowych, kontaktowych oraz informacji z karty płatniczej.
Według raportu CSIRT KNF, przestępcy tworzą domeny podobne do oryginalnych, gdzie adres różni się tylko jedną literą lub znakiem interpunkcyjnym. W kampaniach phishingowych wykorzystywany jest wizerunek polskich banków, w tym Santander Bank Polska, BNP Paribas i PKO BP.
Tego typu ataki bazują na socjotechnice - wykorzystują zaufanie do znanej marki, emocje oraz strach przed utratą korzyści. Statystyki pokazują, że 90 proc. stron phishingowych tworzonych jest z tych samych szablonów, a ataki pojawiają się wielokanałowo - w e-mailach, SMS-ach, na Facebooku i Messengerze.
Jeśli masz wątpliwości co do autentyczności wiadomości, skontaktuj się bezpośrednio z bankiem przez oficjalny numer telefonu lub aplikację mobilną. Santander Bank ostrzega, że oszuści wywierają presję czasu i pilności, aby skłonić ofiary do pochopnych działań.
"Oszuści wykorzystują techniki manipulacji i socjotechniki, podszywając się pod firmy kurierskie, urzędy administracji, operatorów telekomunikacyjnych, czy nawet naszych znajomych, starając się wyłudzić dane do logowania" - CERT Polska, raport roczny 2024
Jeśli podałeś dane na fałszywej stronie, działaj natychmiast:
Następnie uważnie monitoruj kolejne próby kontaktu i historię transakcji przez najbliższe tygodnie.
Według ekspertów CyberRescue, odzyskanie środków po przekazaniu danych jest wyjątkowo trudne, ponieważ oszuści bardzo szybko wypłacają lub przelewają pieniądze na inne rachunki.
Możesz również zgłosić incydent do CERT Polska przez formularz online lub do Policji. Zgłaszanie phishingu pomaga w blokowaniu fałszywych stron i chroni innych użytkowników przed oszustwem.
Czujność i szybka reakcja to klucz do ograniczenia skutków cyberoszustwa. W 2024 roku CERT Polska chronił prawie 5 milionów internautów przed phishingiem, ale skuteczność ochrony zależy również od świadomości użytkowników.
Źródło: CyberRescue, CERT Polska, CSIRT KNF
fot. wirestock
fot. cyberrescue
fot. pressfoto
