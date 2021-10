Fałszywe aplikacje do kryptowalut na iOS

(Nie)bezpieczny App Store

Cyberprzestępcy zakładają fałszywe profile na portalach randkowych (Tinder, Bumble, Facebook Dating i Grindr) i nawiązują kontakt z ofiarą. W kolejnym kroku nakłaniają ją do zainstalowania fałszywej aplikacji Binance do handlu kryptowalutami. Po zainwestowaniu w niej niewielkiej kwoty pozwalają użytkownikowi wypłacić pieniądze z zyskiem. Następnie zachęcają do wyłożenia większych środków. Kiedy ofiara nabiera podejrzeń lub chce odzyskać pieniądze, zostaje zablokowana. Przestępcy zarabiają na tym procederze miliony dolarów – badacze Sophos wyśledzili adres portfela bitcoin, na który oszukane osoby wysłały już ponad 1,39 mln dolarów. Prawdopodobnie takich adresów jest więcej.

Już na początku roku Interpol ostrzegał przed rosnącą skalą oszustw dokonywanych przez aplikacje randkowe i media społecznościowe. Teraz celem są głównie użytkownicy iPhone’ów. Chociaż platforma iOS jest ogólnie uważana za bezpieczną, nawet aplikacje w App Store mogą stanowić zagrożenie. Pełno jest tam na przykład „darmowych” programów typu fleeceware, które po kilku dniach obciążają użytkowników kilkutysięcznymi subskrypcjami. Oszustwo wykorzystujące fałszywe aplikacje do kryptowalut omija kontrole bezpieczeństwa App Store. Użytkownicy systemu iOS powinni więc mieć się na baczności.

Kradzież pieniędzy i danych osobowych





Cyberprzestępcy do rozpowszechniania fałszywych aplikacji wykorzystują system dla programistów Enterprise Signature, który umożliwia testowanie aplikacji na iOS zanim zostaną zatwierdzone przez Apple. Dzięki temu przestępcy mogą rozsyłać do użytkowników iPhone'ów fałszywe programy bez recenzji App Store. W ten sposób zyskują też zdalny dostęp do urządzeń ofiar. Potencjalnie mogą więc zbierać dane osobowe, dodawać lub usuwać konta, instalować aplikacje i zarządzać nimi.

Enterprise Signature był już wcześniej używany przez przestępców. Apple podjęło działania aby ukrócić proceder. Za rozsyłanie aplikacji do konsumentów tą drogą cofnięto nawet certyfikaty Google’a i Facebooka (potem zostały przywrócone). Nie uniemożliwiło to jednak omijania kontroli App Store.

Oszuści są nadal aktywni, każdego dnia kolejne ofiary mogą zostać nakłonione do zainwestowania pieniędzy, z niewielką szansą na ich odzyskanie. Apple powinien ostrzegać użytkowników instalujących aplikacje za pośrednictwem systemu Enterprise, że nie zostały one sprawdzone. Właściciele iPhone'ów powinni natomiast instalować wyłącznie programy z App Store. Kluczowa zasada, o której trzeba pamiętać brzmi: jeśli coś jest zbyt piękne, aby było prawdziwe, np. nowo poznana osoba wspomina o inwestycji, która zapewni duży zysk, to niestety zazwyczaj jest to oszustwo.

Autor: Grzegorz Nocoń, inżynier systemowy w firmie Sophos