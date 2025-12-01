Europa z dobrymi perspektywami na 2026 rok - inflacja spada, konsumpcja stabilna

W skrócie:

Europa ma dobre perspektywy gospodarcze na 2026

Niższa inflacja i spadające stopy procentowe

Stabilna konsumpcja i wspierająca polityka fiskalna

Płatności transgraniczne wzrosną ponad 250 bln USD

80% konsumentów doświadczyło prób oszustwa w 2024

Agentic commerce zmieni sposób płacenia

Dlaczego Europa może być optymistyczna?

Raport Mastercard Economics Institute identyfikuje kilka kluczowych czynników wspierających europejską gospodarkę w 2026 roku. Niższa inflacja oznacza większą siłę nabywczą konsumentów, podczas gdy spadające stopy procentowe ułatwią dostęp do kredytów dla firm i gospodarstw domowych. Stabilna konsumpcja wskazuje na utrzymanie się popytu wewnętrznego, co jest fundamentem wzrostu gospodarczego.

Wspierająca polityka fiskalna dodatkowo wzmacnia te pozytywne sygnały, tworząc środowisko sprzyjające inwestycjom i rozwojowi biznesu. Kombinacja tych czynników może przełożyć się na stabilny wzrost PKB w regionie, co będzie miało bezpośredni wpływ na rynek pracy i kondycję finansową przedsiębiorstw działających w Europie.

Jakie innowacje zmienią płatności w 2026 roku?

Mastercard przewiduje największe od dekady przyspieszenie innowacji płatniczych w 2026 roku, z sześcioma kluczowymi trendami na czele. Agentic commerce pozwoli autonomicznym systemom AI zarządzać częścią transakcji w imieniu użytkowników, przy jednoczesnym wdrożeniu nowych standardów identyfikacji agentów i wzmocnionego uwierzytelniania dla ograniczenia ryzyka nadużyć.

Stabilny rozwój stablecoinów będzie wspierany przez przejrzystość regulacyjną w USA i Europie, co stworzy podstawy do bezpiecznej komercjalizacji. Spodziewane są szersze partnerstwa między instytucjami finansowymi i dostawcami technologii, ułatwiające wypłaty do portfeli stablecoinowych, zakup stablecoinów i bitcoina on-chain oraz usprawnienie rozliczeń między walutami.

Cyfrowa tożsamość stanie się fundamentem bezpiecznej gospodarki cyfrowej, szczególnie wobec faktu, że 80% konsumentów na świecie doświadczyło w ubiegłym roku próby oszustwa. W 2026 roku pojawią się portfele tożsamości cyfrowej ułatwiające dostęp do usług finansowych, publicznych i komercyjnych, a także zweryfikowane aliasy dla transakcji krypto zastępujące skomplikowane adresy portfeli.

Jak zmieni się sposób płacenia za towary i usługi?

Gospodarka cyrkularna zyskuje na znaczeniu, szczególnie wśród pokolenia Z, które coraz częściej korzysta ze zrównoważonego obiegu produktów poprzez ponowne używanie, odsprzedaż i naprawę towarów zamiast ich wyrzucania. To tworzy popyt na proste mikropłatności i przelewy P2P, które ułatwiają szybkie, bezgotówkowe zwroty za opakowania wielokrotnego użytku.

Personalizacja płatności będzie coraz bardziej dopasowywać narzędzia finansowe do indywidualnych zachowań zakupowych i celów finansowych użytkowników. Analiza transakcji pozwoli dostarczać spersonalizowane oferty i rekomendacje, a jednocześnie ułatwi ocenę zdolności kredytowej osób i małych firm z ograniczoną historią finansową.

Ekonomia natychmiastowa będzie napędzana przez rozwój płatności w czasie rzeczywistym, tokenizacji i biometrii, co sprawi, że transakcje staną się jeszcze szybsze, prostsze i bezpieczniejsze. Wzrost płatności transgranicznych prognozowany na ponad 250 bilionów USD w 2027 roku będzie wspierać rozwój szybszych i bardziej przejrzystych usług międzynarodowych.

Szerszy kontekst rynku płatności

Według badania Mastercard z 2024 roku, 80% konsumentów na świecie doświadczyło próby oszustwa, co podkreśla znaczenie bezpiecznych rozwiązań płatniczych. Rosnące zagrożenia cybernetyczne wymuszają inwestycje w zaawansowane systemy uwierzytelniania i weryfikacji tożsamości.

Rynek płatności transgranicznych dynamicznie się rozwija, a prognozy wskazują na przekroczenie 250 bilionów USD w 2027 roku. To ogromny wzrost w porównaniu do obecnych poziomów, co oznacza rosnące zapotrzebowanie na szybkie, bezpieczne i przejrzyste rozwiązania międzynarodowe.

Warto zapamiętać:

Europa ma stabilne fundamenty gospodarcze na 2026 rok dzięki niższej inflacji i spadającym stopom procentowym

Płatności czeka największe od dekady przyspieszenie innowacji z AI i stablecoinami na czele

Bezpieczeństwo transakcji staje się priorytetem wobec 80% prób oszustw doświadczanych przez konsumentów

Gospodarka cyrkularna i personalizacja płatności odpowiadają na zmieniające się potrzeby konsumentów

Płatności transgraniczne mogą przekroczyć 250 bln USD w 2027 roku

Prognozy Mastercard wskazują na dynamiczne zmiany w sektorze płatności, które będą napędzane przez postęp technologiczny i zmieniające się potrzeby konsumentów. Kombinacja stabilnej sytuacji gospodarczej w Europie z innowacjami płatniczymi może stworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju cyfrowej gospodarki w nadchodzących latach.

Źródło: Mastercard Economics Institute