Europa z dobrymi perspektywami na 2026 rok - inflacja spada, konsumpcja stabilna

Mastercard Economics Institute opublikował raport Economic Outlook 2026, który wskazuje na pozytywne perspektywy gospodarcze dla Europy w nadchodzącym roku. Kluczowe czynniki to niższa inflacja, spadające stopy procentowe oraz stabilna konsumpcja wspierana przez politykę fiskalną. Równolegle firma przedstawiła 6 głównych trendów w płatnościach, które będą kształtować rynek w 2026 roku.
W skrócie:
Raport Mastercard Economics Institute identyfikuje kilka kluczowych czynników wspierających europejską gospodarkę w 2026 roku. Niższa inflacja oznacza większą siłę nabywczą konsumentów, podczas gdy spadające stopy procentowe ułatwią dostęp do kredytów dla firm i gospodarstw domowych. Stabilna konsumpcja wskazuje na utrzymanie się popytu wewnętrznego, co jest fundamentem wzrostu gospodarczego.
Wspierająca polityka fiskalna dodatkowo wzmacnia te pozytywne sygnały, tworząc środowisko sprzyjające inwestycjom i rozwojowi biznesu. Kombinacja tych czynników może przełożyć się na stabilny wzrost PKB w regionie, co będzie miało bezpośredni wpływ na rynek pracy i kondycję finansową przedsiębiorstw działających w Europie.
Mastercard przewiduje największe od dekady przyspieszenie innowacji płatniczych w 2026 roku, z sześcioma kluczowymi trendami na czele. Agentic commerce pozwoli autonomicznym systemom AI zarządzać częścią transakcji w imieniu użytkowników, przy jednoczesnym wdrożeniu nowych standardów identyfikacji agentów i wzmocnionego uwierzytelniania dla ograniczenia ryzyka nadużyć.
Stabilny rozwój stablecoinów będzie wspierany przez przejrzystość regulacyjną w USA i Europie, co stworzy podstawy do bezpiecznej komercjalizacji. Spodziewane są szersze partnerstwa między instytucjami finansowymi i dostawcami technologii, ułatwiające wypłaty do portfeli stablecoinowych, zakup stablecoinów i bitcoina on-chain oraz usprawnienie rozliczeń między walutami.
Cyfrowa tożsamość stanie się fundamentem bezpiecznej gospodarki cyfrowej, szczególnie wobec faktu, że 80% konsumentów na świecie doświadczyło w ubiegłym roku próby oszustwa. W 2026 roku pojawią się portfele tożsamości cyfrowej ułatwiające dostęp do usług finansowych, publicznych i komercyjnych, a także zweryfikowane aliasy dla transakcji krypto zastępujące skomplikowane adresy portfeli.
Gospodarka cyrkularna zyskuje na znaczeniu, szczególnie wśród pokolenia Z, które coraz częściej korzysta ze zrównoważonego obiegu produktów poprzez ponowne używanie, odsprzedaż i naprawę towarów zamiast ich wyrzucania. To tworzy popyt na proste mikropłatności i przelewy P2P, które ułatwiają szybkie, bezgotówkowe zwroty za opakowania wielokrotnego użytku.
Personalizacja płatności będzie coraz bardziej dopasowywać narzędzia finansowe do indywidualnych zachowań zakupowych i celów finansowych użytkowników. Analiza transakcji pozwoli dostarczać spersonalizowane oferty i rekomendacje, a jednocześnie ułatwi ocenę zdolności kredytowej osób i małych firm z ograniczoną historią finansową.
Ekonomia natychmiastowa będzie napędzana przez rozwój płatności w czasie rzeczywistym, tokenizacji i biometrii, co sprawi, że transakcje staną się jeszcze szybsze, prostsze i bezpieczniejsze. Wzrost płatności transgranicznych prognozowany na ponad 250 bilionów USD w 2027 roku będzie wspierać rozwój szybszych i bardziej przejrzystych usług międzynarodowych.
Według badania Mastercard z 2024 roku, 80% konsumentów na świecie doświadczyło próby oszustwa, co podkreśla znaczenie bezpiecznych rozwiązań płatniczych. Rosnące zagrożenia cybernetyczne wymuszają inwestycje w zaawansowane systemy uwierzytelniania i weryfikacji tożsamości.
Rynek płatności transgranicznych dynamicznie się rozwija, a prognozy wskazują na przekroczenie 250 bilionów USD w 2027 roku. To ogromny wzrost w porównaniu do obecnych poziomów, co oznacza rosnące zapotrzebowanie na szybkie, bezpieczne i przejrzyste rozwiązania międzynarodowe.
Prognozy Mastercard wskazują na dynamiczne zmiany w sektorze płatności, które będą napędzane przez postęp technologiczny i zmieniające się potrzeby konsumentów. Kombinacja stabilnej sytuacji gospodarczej w Europie z innowacjami płatniczymi może stworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju cyfrowej gospodarki w nadchodzących latach.
Źródło: Mastercard Economics Institute
