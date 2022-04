Eco aware - odpowiedzialna moda na co dzień

Co wyróżnia ubrania z serii Eco aware?

Wyjaśnijmy, co dokładnie oznacza „Eco Aware”. Metką „Eco Aware” mogą być oznaczane produkty, które:

powstają z surowców pochodzących z ekologicznych plantacji,

są produkowane w fabrykach ograniczających zużycie wody i energii oraz stosowanie środków chemicznych.

Dodatkowo firmy, które mają w swojej ofercie ubrania tworzone z myślą o środowisku, zastępują plastikowe torby papierowymi, a do wysyłki zamówień on-line wykorzystują folię pochodzącą z recyklingu.

Chcesz wspierać ideę zrównoważonego rozwoju i kupować od marek, które dbają o naturę? Wybieraj ubrania z ekologicznych tkanin i twórz modne kobiece stylizacje!

Stylizacja w stylu streetwear: jeansy, T-shirt i oversizowa bluza

Naszą pierwszą propozycją na stylizację jest połączenie jeansów z damskim T-shirtem oraz oversizową bluzą. Jakie spodnie są na topie? W tym sezonie wciąż inspiruje nas moda lat 80 i 90. Największą popularnością cieszą się spodnie jeansowe z szerokimi nogawkami. Caly czas modne są też spodnie baggy z wysokim stanem. Nakładając biały T-shirt i ulubiony fason jeansów stworzysz klasyczny, ponadczasowy zestaw w stylu streetwear. Nie zapomnij o bluzie!

Streetwearowe bluzy są niezwykle komfortowe i stylowe, występują w wersji z kapturem lub bez. Mogą mieć detale holograficzne i odblaskowe, dzięki którym wyróżnisz się z tłumu i nie przejdziesz niezauważona. Dopełnieniem tej stylizacji będą sneakersy, które niezmiennie pozostają na topie. Wybierzesz białe czy kolorowe? Każdy model będzie wisienką na torcie tego modnego zestawu. Decyzja należy do Ciebie!

Outfit na wyjście z przyjaciółmi: spódnica mini i gładka, jednolita góra

Jeśli umówiłaś się z przyjaciółmi, zamiast spodni załóż spódnicę, np. jeansową mini z nadrukiem all over. Będzie oryginalnym elementem twojej garderoby i na pewno szybko się nią nie znudzisz. Mocne printy na całej powierzchni ubrania są coraz popularniejsze, również na ubraniach z bawełny organicznej. Do takiej spódniczki dobierz gładki, jednolity kardigan. Będziesz prezentować się rewelacyjnie.

Dopełnieniem tej stylizacji będą półbuty lub krótkie botki oraz bawełniany kapelusz bucket. Jest nie tylko modny, ale i perfekcyjnie chroni od słońca. Powinnaś go mieć w swojej szafie!

Pikowana kurtka lub kamizelka na chłodniejsze dni

Do każdej z tych stylizacji możesz dobrać pikowaną kurtkę lub kamizelkę z poliestru pochodzącego z recyklingu. To wytrzymały i odporny na rozciąganie materiał, jest też szybkoschnący. Dlatego nawet kiedy złapie cię deszcz, takie okrycie wyschnie błyskawicznie. Warto mieć to na uwadze.

Zaprezentowaliśmy kilka ciekawych pomysłów na ekologiczne stylizacja na co dzień. Teraz czas na twój ruch! Wybieraj ubrania z materiałów eco-friendly i staraj się być bardziej eko na co dzień.