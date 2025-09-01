Dyrektywa NIS2, AI oraz infrastruktura krytyczna w praktyce - już 25 września na konferencji Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów IT

Praktyczne Wdrażanie Dyrektywy NIS2

Konferencja “Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów IT”, organizowana przez GigaCon w formule online, koncentruje się na kluczowych wyzwaniach współczesnego cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy poznają najnowsze wytyczne dotyczące implementacji Dyrektywy NIS2, która fundamentalnie zmienia podejście do ochrony systemów informatycznych w Europie.

Eksperci przedstawią praktyczne doświadczenia z wdrażania dyrektywy, dzieląc się najlepszymi praktykami wypracowanymi w różnych organizacjach. Wiedza ta pozwoli uniknąć typowych błędów i zoptymalizować proces implementacji wymagań prawnych.

Ochrona Krytycznej Infrastruktury Cyfrowej

Druga kluczowa część programu skupia się na zabezpieczaniu infrastruktury krytycznej. Uczestnicy dowiedzą się, jak przeprowadzić skuteczną analizę podatności systemów obsługujących kluczowe procesy biznesowe i państwowe.

Prezentowane będą sprawdzone strategie ochrony przed cyberatakami, uwzględniające specyfikę różnych sektorów gospodarki. Praktyczne podejście pozwoli uczestnikom natychmiast zastosować zdobytą wiedzę w swoich organizacjach.

Zarządzanie Ryzykiem Według Nowych Standardów

Program konferencji obejmuje również kompleksowe omówienie zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami Dyrektywy NIS2. Eksperci pokażą, jak skutecznie ocenić ryzyko i zidentyfikować kluczowe zagrożenia dla konkretnej organizacji.

Uczestnicy poznają metodyki planowania i wdrażania skutecznych strategii zarządzania ryzykiem, które spełniają wymogi regulacyjne i jednocześnie są praktyczne w codziennej pracy.

Technologie AI i Uczenia Maszynowego w Cyberochronie

Rewolucyjne zastosowania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w wykrywaniu zagrożeń stanowią kolejny filar programu. Wiodące firmy IT zaprezentują swoje najnowsze rozwiązania wykorzystujące te technologie.

Szczególny nacisk zostanie położony na nowoczesne narzędzia do analizy zachowań sieciowych, które pozwalają na proaktywne wykrywanie anomalii i potencjalnych ataków jeszcze przed ich eskalacją.

Audyt i Certyfikacja Systemów

Program przewiduje również szczegółowe omówienie procesów audytu bezpieczeństwa i certyfikacji według standardów NIS2. Uczestnicy poznają praktyczne aspekty przeprowadzania audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Zaprezentowane zostaną metody zapewnienia zgodności i niezawodności systemów informatycznych, co jest kluczowe dla spełnienia wymogów regulacyjnych i utrzymania ciągłości biznesowej.

Ochrona Danych w Kontekście NIS2

Konferencja obejmuje również analizę wpływu Dyrektywy NIS2 na ochronę prywatności i danych osobowych. Eksperci wyjaśnią, jak nowe regulacje wpływają na dotychczasowe praktyki związane z RODO.

Uczestnicy poznają strategie zabezpieczania danych osobowych w świetle aktualnych regulacji, co pozwoli im na kompleksowe podejście do ochrony informacji w organizacji.

Wyzwania Nowych Technologii

Ostatni blok tematyczny dotyczy zagrożeń związanych z nowymi technologiami, szczególnie IoT i sztuczną inteligencją. Program przewiduje szczegółową analizę potencjalnych ryzyk wynikających z dynamicznego rozwoju tych obszarów.

Eksperci przedstawią praktyczne strategie minimalizowania ryzyka przy jednoczesnym wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, co pozwala organizacjom na bezpieczną cyfrową transformację.

Kluczowe Informacje do Zapamiętania

Konferencja “Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów IT” to kompleksowe źródło wiedzy o wdrażaniu Dyrektywy NIS2, wykorzystaniu AI w cyberbezpieczeństwie i ochronie infrastruktury krytycznej.

Wydarzenie odbędzie się 25 września 2025 roku w formule online połączy praktyczne doświadczenia z prezentacją najnowszych rozwiązań technologicznych, oferując uczestnikom narzędzia do skutecznego zarządzania cyberbezpieczeństwem w swojch organizacjach.

Serwis Dziennik Int jako patron medialny wydarzenia poleca udział wszystkim specjalistom dbającym o bezpieczeństwo swoich systemów IT.