Dofinansowanie do przedszkola i żłobka - poznaj ofertę TRIGUNUM

Projekty unijne dla przedszkoli i żłobków

Szansą na rozwój placówek wychowawczych i edukacyjnych dla najmłodszych dzieci są projekty unijne dla przedszkoli i żłobków. Unia Europejska otwiera konkursy dotacyjne z różnych programów wsparcia, w tym m.in.: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. Następnie środki rozdysponowane są na wewnątrzkrajowe programy, w poprzednim okresie były to m.in.: Regionalne Programy Operacyjne oraz ogólnopolski PO WER, czyli Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Składanie wniosków w tych programach wiąże się z określonymi wymaganiami proceduralnymi, co może powodować trudności u niedoświadczonych osób. Współpracując z TRIGONUM, otrzymujesz gwarancję profesjonalizmu i odpowiednio wypełnionego wniosku konkursowego. Zwiększa to szansę na otrzymanie środków z projektów unijnych, dzięki czemu rozwiniesz swoje przedszkole lub żłobek. Środki unijne z powodzeniem pozyskują także osoby, które dopiero rozpoczynają swoją działalność.

Dofinansowanie do żłobka

W ostatnich latach można zaobserwować trend wzrastających narodzin dzieci. Dynamika obecnego życia i jego wymagania sprawiają, że młodzi rodzice bardzo szybko chcą powrócić na rynek pracy i oddają swoje maluchy do żłobka. W Polsce panuje niedobór placówek wychowawczych tego typu, a ich otwarcie wiąże się z określonymi kosztami. Na szczęście jest możliwość pozyskania dofinansowania do nowo powstającego żłobka ze środków dotacyjnych. Dofinansowanie do żłobka z funduszów unijnych ułatwi start takiej placówki.

Przyszli przedsiębiorcy mogą zdecydować się na udział w konkursie we własnym zakresie lub postawić na profesjonalistów, dzięki którym szanse otrzymania środków znacznie wzrastają. W związku z tym warto zapoznać się z ofertą TRIGONUM. Od wielu lat eksperci marki wspierają żłobki w całej Polsce i pozyskują dla nich dotacje na założenie działalności lub też na rozwój już funkcjonujących placówek. Dofinansowanie żłobków (które już działają) również cieszy się dużą popularnością i jest doskonałą okazją na pozyskanie pieniędzy na rozwój lub bieżące funkcjonowanie.

Dofinansowanie do przedszkola

Eksperci TRIGONUM posiadają niezbędne doświadczenie w ubieganiu się o dofinansowanie z projektów unijnych dla placówek przedszkolnych. Dzięki temu możliwe jest skuteczne pozyskanie środków bezzwrotnych, które można wykorzystać na bieżące funkcjonowanie przedszkola lub jego rozwój, z korzyścią dla uczęszczających do niego dzieci i ich rodziców.

Pieniądze na zakup wyposażenia, tworzenie miejsc pracy i inne

Przedsiębiorcy mogą mieć różne powody, dla których ubiegają się o dofinansowanie przedszkola lub żłobka z projektów unijnych. Każdorazowo eksperci TRIGONUM biorą to pod uwagę i dostosowują rodzaj konkursu do potrzeb danej osoby lub firmy. Indywidualne podejście w tym zakresie zwiększa szanse na uzyskanie upragnionego dofinansowania i wzrost biznesowy. Środki można pozyskać m.in. na:

stworzenie nowych miejsc pracy;

otwarcie działalności gospodarczej;

stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej;

doposażenie przedszkola;

poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia;

projekty innowacyjne;

i inne.

Skorzystaj ze wsparcia eksperckiego

Ubiegając się o dofinansowanie do przedszkola lub żłobka, warto postawić na współpracę z ekspertami. Wybór TRIGONUM to szansa na zaoszczędzenie cennego czasu i nerwów, a także przyspieszenie rozwoju działalności lub decyzji o otwarciu nowego biznesu. Merytoryczna wiedza i wsparcie oferowane przez TRIGONUM to najwyższa rynkowa jakość, dlatego od lat to zaufany partner dla najbardziej wymagających klientów. Jeżeli chciałbyś skorzystać z dofinansowania, to skontaktuj się z przedstawicielem TRIGONUM w celu poznania szczegółów współpracy.