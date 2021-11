Blisko 100 tys. prób przekrętów na najpopularniejsze platformy streamingowe

Treści dostępne na żądanie oraz serwisy streamingowe odnotowały gwałtowny wzrost w ciągu ostatnich dwóch lat, nasilony dodatkowo przez pandemię. Dostosowując się do rosnącego popytu na alternatywne źródła rozrywki, cyberprzestępcy dostrzegli szansę w wykorzystaniu pragnienia użytkowników, by obejrzeć swoje ulubione seriale na platformach streamingowych.

Eksperci z firmy Kaspersky przeanalizowali najnowsze trendy oraz kluczowe zdarzenia w zakresie zagrożeń związanych z rozrywką w szczytowych fazach pandemii. Łącznie produkty firmy Kaspersky wykryły 93 095 prób zainfekowania 18 938 unikatowych użytkowników przy użyciu 8 650 różnych plików w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Netflix jest nie tylko czołową platformą wśród użytkowników, ale również najpopularniejszym serwisem streamingowym wykorzystywanym jako przynęta przez cyberprzestępców. W rzeczywistości 89,93% użytkowników będących celem ataków trafiło na szkodliwe lub niechciane oprogramowanie, szukając zawartości dostępnych na Netfliksie oraz związanych z tą platformą.

Cyberprzestępcy aktywnie wykorzystują jako przynętę seriale i programy przesyłane strumieniowo. Badacze z firmy Kaspersky odnotowali prawie 60% prób infekcji z wykorzystaniem zaledwie dwóch produkcji jako przynęty. The Mandalorian (28,72%) oraz Dom z papieru (28,41%), dwa z największych hitów światowych w ostatnich latach, były aktywnie wykorzystywane przez cyberprzestępców rozprzestrzeniających swoje szkodliwe programy. W pierwszej piątce seriali regularnie wykorzystywanych jako przynęta znalazły się również takie produkcje jak Rick and Morty (9,69%), Peaky Blinders (9,25%), Westworld (7,17%), Sex Education (2,82%), Zadzwoń do Saula (2,47%), Ozark (2,01%), The Boys (1,64%) oraz Euforia (1,58%).

Coraz więcej użytkowników subskrybuje platformy strumieniowe, żeby oglądać swoje ulubione seriale. Ponieważ nie wymaga to pobierania żadnych plików, należałoby się spodziewać spadku tego rodzaju szkodliwej aktywności. Jednak cyberprzestępcy szybko dostosowują się do nowych trendów i wymyślają stosowne oszustwa. Porównanie danych z roku 2021 ze wskaźnikami z 2020 roku pokazuje, że pobieranie szkodliwych plików podszywających się pod seriale telewizyjne stało się o wiele mniej powszechne, nie chroni to jednak użytkowników przed innymi zagrożeniami takimi jak streamingowe oszustwa phishingowe, poprzez które cyberprzestępcy mogą kraść ich dane uwierzytelniające oraz pieniądze, a także infekować urządzenia – powiedział Anon Iwanow, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Kaspersky.

Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisów streamingowych

Eksperci z firmy Kaspersky zalecają użytkownikom następujące działania:

Zanim podasz swoje dane osobowe na stronach internetowych, sprawdź ich autentyczność. W celu oglądania lub pobierania filmów korzystaj wyłącznie z oficjalnych, godnych zaufania stron internetowych. Dokładnie sprawdź formaty adresów URL, jak również pisownię nazwy usługodawcy.

Stosuj skuteczne rozwiązanie bezpieczeństwa, które wykrywają szkodliwe załączniki i blokują strony phishingowe.

Unikaj linków zawierających obietnicę przedpremierowego obejrzenia zawartości. W razie wątpliwości co do autentyczności skontaktuj się z oficjalnym dostawcą treści.

Uważaj na „propozycje nie do odrzucenia”, takie jak „jeden rok darmowej subskrypcji”.

Jeśli to możliwe, uzyskuj dostęp do platform streamingowych wyłącznie poprzez płatną subskrypcję na oficjalnej stronie internetowej lub aplikację dostępną w legalnych sklepach.

Przeczytaj pełny raport poświęcony zagrożeniom związanym z usługami streamingowymi >