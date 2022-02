Bezpieczne związki: jak ochronić się w świecie cyfrowym w Walentynki i nie tylko

Randkowicze obawiają się stalkingu i padają ofiarą doxingu

Na przestrzeni ostatnich kilku lat korzystanie z aplikacji randkowych gwałtownie wzrosło: w marcu 2020 r. Tinder odnotował rekordowo wysoką liczbę „przesunięć” w swojej aplikacji — w jednym dniu wyniosła ona aż trzy miliardy, z kolei OkCupid informuje, że rocznie dokonuje 91 milionów skojarzeń w pary. Jednak przeprowadzone niedawno przez firmę Kaspersky badanie wykazało, że ponad połowa (55%) respondentów obawia się, że padnie ofiarą stalkingu ze strony osoby poznanej online, podczas gdy co szósty użytkownik aplikacji randkowej (16%) doświadczył doxingu, który polega na gromadzeniu i publicznym ujawnianiu online danych osobowych.

Obecnie wiele spośród takich aplikacji wymaga od użytkowników zarejestrowania konta przy pomocy portalu społecznościowego, co automatycznie ładuje do profilu zdjęcia oraz informacje takie jak miejsce zatrudnienia czy ukończona uczelnia. Dane te ułatwiają potencjalnym doxerom zidentyfikowanie użytkowników w internecie oraz znalezienie informacji na ich temat.

Dane przechowywane na profilach aplikacji randkowych mają niezwykle wrażliwy charakter i są łakomym kąskiem dla oszustów. Coraz większa potrzeba ochrony takich informacji osobowych sprawiła, że aplikacje randkowe stały się bezpieczniejsze. Według badania firmy Kaspersky pięć najpopularniejszych aplikacji randkowych udoskonaliło swoje protokoły szyfrowania i zaczęło zwracać większą uwagę na kwestię prywatności użytkowników. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danym aplikacje te wprowadziły płatne wersje, które pozwalają użytkownikom np. na ręczne wprowadzenie swojej lokalizacji lub zamazanie zdjęć.

Problem nie zawsze dotyczy publicznej dostępności danych osobowych

Fot. ROMAN ODINTSOV, Pexels

Rok do roku badacze z firmy Kaspersky obserwują wzmożoną aktywność oszustów w okolicach Walentynek i nie inaczej było w tym roku. Poza podszywaniem się pod popularne aplikacje randkowe w celu gromadzenia danych osobowych użytkowników cyberprzestępcy zaczęli rozprzestrzeniać wiadomości e-mail pochodzące rzekomo od kobiet poszukujących partnerów.

Oszustwo to obejmuje wiadomości e-mail zawierające odsyłacz do strony phishingowej, która imituje profil strony randkowej i prosi użytkowników o wypełnienie formularza poprzez określenie swoich preferencji dotyczących przyszłego partnera. Na koniec użytkownik jest proszony o podanie swoich danych logowania do bankowości internetowej. Nie trzeba dodawać, że ostatecznie ofiara traci dane i pieniądze, nie poznając przyszłego partnera.

Aplikacje randkowe otwierają ogrom możliwości przed osobami poszukującymi partnera. Jednak wszystkie informacje przechowywane online mogą zostać przechwycone przez oszustów oraz osoby chcące wykorzystać innych. Co więcej, cyberprzestępcy nie wahają się korzystać z tego kanału do osiągania zysków finansowych. Dobra wiadomość jest taka, że aplikacje randkowe zmierzają we właściwym kierunku, zapewniając użytkownikom możliwość bezpieczniejszego łączenia się. Jakkolwiek wspaniałe nie byłyby te interakcje, ostrożność jest niezbędna, gdyż niezależnie od tego, jak bardzo wydaje Ci się, że jesteś obyty w internecie, zawsze możesz zwiększyć swoje bezpieczeństwo cyfrowe. W ten sposób pozwolisz, aby komunikacja toczyła się, a przy tym będziesz mieć pewność, że Ty i Twoje dane jesteście bezpieczni — tłumaczy Anna Larkina, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Kaspersky.

Konieczność bezpieczniejszego podejścia do randkowania online staje się jeszcze bardziej aktualna w okolicach Walentynek, kiedy więcej użytkowników decyduje się skorzystać z randkowych aplikacji oraz stron internetowych, po to by spotkać potencjalnego partnera/partnerkę. Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, eksperci z firmy Kaspersky proponują następujące działania, które można podjąć, aby bezpiecznie randkować online — zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Jak ochronić się w świecie cyfrowym w Walentynki i nie tylko

Unikaj wiązania swojego konta na Instagramie (oraz w innych mediach społecznościowych) z profilem w aplikacji randkowej. W przeciwnym razie inni mogą dowiedzieć się zbyt wiele na Twój temat. Nawet jeśli skonfigurowałeś profil na Instagramie pod kątem prywatności i bezpieczeństwa, zagrożenia wciąż przeważają korzyści.

Nie udostępniaj swojego numeru telefonu ani innych danych pozwalających skontaktować się z Tobą za pomocą innych komunikatorów. Aplikacje randkowe zalecają pozostanie przy ich wbudowanych platformach do komunikacji. Dopóki nie będziesz mieć pewności, że możesz ufać osobie, z którą rozmawiasz, jest to rozsądna strategia. Kiedy uznasz, że można już przejść na inny komunikator, skonfiguruj go tak, by Twoje informacje były bezpieczne.

Cyberprzestępcy mogą próbować przechwycić niektóre Twoje prywatne dane, dlatego zachowaj czujność, gdy osoba poznana w świecie wirtualnym prosi Cię o zainstalowanie aplikacji na swoim telefonie, odwiedzenie określonej strony internetowej czy zaczyna zadawać pytania na temat np. imienia Twojego ulubionego nauczyciela czy pierwszego zwierzaka (powszechne pytania w zabezpieczeniach stron). Jak może się to skończyć? Aplikacja może okazać się szkodliwa, strona internetowa może być wykorzystywana w phishingu, a podane przez Ciebie informacje mogą pomóc w kradzieży Twojej tożsamości i pieniędzy.

Uważaj na boty, które próbują wyłudzić od Ciebie pieniądze i dane. Jeśli rozmowa wzbudzi Twoje podejrzenia i jeśli odpowiedzi drugiej strony nie do końca pasują do Twoich pytań, bezpiecznie jest przyjąć, że masz do czynienia z botem.