Awaryjne otwieranie pojazdu – na czym polega i jak przebiega?

Awaryjne otwieranie samochodu – kiedy może się przydać?

Do własnego pojazdu kierowcy nie mogą wejść z kilku przyczyn. Zablokowanie drzwi lub zamka może nastąpić w wyniku zgubienia bądź kradzieży kluczyków, rozładowania akumulatora bądź pilota do automatycznego otwierania samochodu, pozostawienia kluczyków we wnętrzu auta lub w bagażniku, a także z powodu niesprawnej elektryki samochodu. Niezależnie od podłoża problemu nie warto stawiać na próby samodzielnego otwierania pojazdu, ponieważ może to skutkować trudnymi i kosztownymi w naprawie uszkodzeniami np. wybitą szybą, zniszczeniem zamka czy zarysowaniem karoserii. Najlepszym sposobem jest wezwanie specjalizujących się w tym zadaniu ślusarzy, którzy bezpiecznie i bezinwazyjnie wykonają awaryjne otwieranie samochodu.

Jak przebiega awaryjne otwieranie auta?

Na profesjonalne awaryjne otwieranie samochodu istnieje kilka sposobów. W zależności od przyczyny specjaliści zastosować mogą różną technikę jego otwierania.

Otwieranie drzwi za pomocą narzędzi ślusarskich – tą metodę stosuje się w przypadku zatrzaśnięcia, zgubienia lub zniszczenia kluczyków samochodowych. Za pomocą specjalistycznych, precyzyjnych narzędzi, w oparciu o wiedzę i własne doświadczenie, ślusarz jest w stanie otworzyć niemal każde drzwi samochodowe bez ryzyka uszkodzenia karoserii oraz samego mechanizmu zamkowego.

Otwieranie drzwi przyssawkami i poduszką hydrauliczną – to technika stosowana, gdy kluczy zostaną zatrzaśnięte. Stosuje się w niej specjalną przyssawkę, która chwyta drzwi i odciąga je tworząc lukę, w którą wsuwana jest poduszka hydrauliczna. Wraz z pompowaniem poduszki luka powiększa się, a w nią wsuwany jest drut z haczykiem, który pociąga za wewnętrzną klamkę bądź wyjmuje zatrzaśnięte kluczyki.

W awaryjnym otwieraniu samochodu niezwykle ważna jest precyzja oraz kwalifikacje ślusarza, dlatego warto wezwać sprawdzonych specjalistów! Wyposażonych w nowoczesne, specjalistyczne narzędzia profesjonalistów od otwierania pojazdów bez użycia kluczyka znajdziesz w Pogotowiu zamkowym Gdańsk https://www.pogotowie-zamkowe-gdansk-24h.pl

Kogo wezwać do awaryjnego otwierania samochodu?

Awaryjne otwieranie pojazdu to zadanie dla specjalisty, który wykona je z zachowaniem najwyższych standardów i precyzji. Ślusarz wezwany do tego zadania powinien być także wyposażony w profesjonalne i nowoczesne narzędzia ślusarskie, które umożliwią mu sprawną i bezpieczną realizację zlecenia. W jaki sposób go znaleźć? Najłatwiej wpisując interesującą nas pracę oraz miejscowość, w której ma zostać wykonana usługa np. awaryjne otwieranie samochodu Gdańsk.

Foto i treść: materiał partnera