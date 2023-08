Automatyzacja procesów biznesowych - rozwiązanie na ciężkie czasy

Niepewność na polskim rynku się utrzymuje. Zgodnie z drugą edycją badania EY „Przedsiębiorstwa w Polsce wobec pandemii COVID-19” ze względu na trudną do przewidzenia przyszłość biznesową odsetek firm planujących inwestycje nie zmienił się i wciąż pozostaje na poziomie 29%. Jednocześnie, jak podaje Grant Thornton w raporcie stworzonym we współpracy z kancelarią Filipiak Babicz Legal sp.k, „22% średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce liczy się z tym, że w perspektywie najbliższych dwóch lat będzie zmuszonych do ogłoszenia upadłości”. Jak zyskać przewagę konkurencyjną w tak ciężkich czasach? Sposobem na Twój sukces może być automatyzacja procesów biznesowych.