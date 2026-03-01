Anthropic uczy za darmo - 13 kursów o Claude i AI, certyfikat w gratisie

Anthropic Academy: co dokładnie dostaniesz za darmo

Platforma działa pod adresem anthropic.skilljar.com i oferuje łącznie 13 kursów zgrupowanych w trzech ścieżkach:

dla użytkowników bez umiejętności kodowania (AI Fluency),

dla zaawansowanych użytkowników produktów Anthropic (Product Training)

i dla deweloperów (Developer Deep-Dives).

Kursy obejmują tematy od podstaw pracy z Claude po budowanie serwerów MCP (Model Context Protocol) i integrację z chmurami AWS Bedrock oraz Google Cloud Vertex AI.

Po założeniu darmowego konta na Skilljar dostajesz śledzenie postępów, quizy i – co ważne dla tych, którzy lubią pokazywać swoje kompetencje – certyfikat ukończenia, który można pobrać i pochwalić się np. na LinkedIn. Część kursów jest też dostępna przez Coursera.

Pełna lista 13 kursów Anthropic Academy (stan: marzec 2026):

Claude 101 AI Fluency: Framework & Foundations AI Fluency for Educators AI Fluency for Students AI Fluency for Nonprofits Teaching AI Fluency Building with the Claude API Claude Code in Action Introduction to Model Context Protocol Model Context Protocol: Advanced Topics Claude with Amazon Bedrock Claude with Google Cloud's Vertex AI Introduction to Agent Skills

Wszyscy uczą AI – kto oferuje więcej?

Anthropic nie jest tu pionierem – OpenAI uruchomił własną OpenAI Academy, Google oferuje darmowe materiały przez Google Skills i certyfikaty (płatne) na Coursera, a DeepLearning.AI prowadzi dziesiątki krótkich kursów o machine learningu, agentach i LLM-ach.

Trend jest czytelny: każdy duży gracz AI buduje własną akademię, bo wykształcony użytkownik to lojalny użytkownik.

Poniżej porównanie głównych darmowych platform edukacyjnych AI (marzec 2026):

Firma Platforma Koszt Certyfikat Zakres tematyczny Anthropic anthropic.skilljar.com Darmowe Tak (Skilljar) Wyłącznie Claude i ekosystem Anthropic (API, MCP, Claude Code) OpenAI academy.openai.com Darmowe Planowane (pilotaż) ChatGPT, Codex, prompt engineering, GPT Google Google Skills / Cloud Skills Boost Darmowe (część) Odznaki Google Generative AI, ML, Cloud AI, Gemini DeepLearning.AI deeplearning.ai Darmowe (short courses) Tak Szeroki: ML, agenty, LLM, multi-agent, różni dostawcy

Warto to porównanie mieć w głowie przed zapisaniem się na Anthropic Academy. DeepLearning.AI to jedyna z powyższych platform, która uczy AI niezależnie od konkretnego dostawcy – i prawdopodobnie daje najszerszy fundament teoretyczny.

Zanim się zapiszesz

Kilka rzeczy, o których warto wiedzieć przed kliknięciem „zarejestruj się":

Kursy są wyłącznie po angielsku. Platforma Skilljar, materiały wideo i quizy – wszystko w języku angielskim.

To edukacja produktowa, nie ogólna edukacja o AI. Wszystkie 13 kursów dotyczy narzędzi Anthropic. Tytuły jak „AI Fluency" brzmią szeroko, ale środek to Claude, API Anthropic i ekosystem Anthropic. Ogólnej teorii ML czy etyki AI tu nie znajdziesz.

Certyfikaty Skilljar to nie certyfikaty branżowe. Nie mają formalnej uznawalności porównywalnej z certyfikatami Google, AWS czy Microsoft. Nadają się jako sygnał zainteresowania tematem – nie jako credential w CV.

Czas kursów jest bardzo zróżnicowany. Claude 101 to ok. 3 godziny materiału. Kursy z serii AI Fluency for Educators i Students trwają po 25–35 minut. Część „kursów" to w praktyce rozbudowane tutoriale.

Skilljar zbiera dane o użytkownikach – e-mail, postęp, czas spędzony z materiałem, wyniki quizów. Jak Anthropic te dane wykorzystuje, nie jest jasno opisane.

Na marginesie: Anthropic to firma z przychodami rzędu 10 mld USD rocznie (2025) i prognozą 18 mld USD na 2026. Około 80–85% przychodów pochodzi od klientów korporacyjnych. Darmowe kursy to klasyczny model „land and expand" – im więcej osób zna Claude i API Anthropic, tym więcej potencjalnych klientów enterprise.

Nic złego w tym biznesowo, ale warto to rozumieć, decydując się na naukę.

Jak zacząć z Anthropic Academy – krok po kroku

Jeśli po powyższych zastrzeżeniach nadal chcesz spróbować (a jest po co – kursy o MCP i Claude Code są naprawdę wartościowe dla deweloperów), oto najprostsza droga:

Wejdź na anthropic.skilljar.com lub na stronę anthropic.com/learn. Załóż darmowe konto na Skilljar – wystarczy adres e-mail i hasło. Wybierz ścieżkę dopasowaną do roli: AI Fluency (bez kodowania), Product Training (użytkownicy Claude) lub Developer Deep-Dives (API, MCP, Claude Code). Zacznij od Claude 101 (jeśli zaczynasz od zera) albo od Building with the Claude API (jeśli piszesz kod i chcesz od razu do rzeczy). Po ukończeniu kursu pobierz certyfikat i dodaj go do profilu LinkedIn jako potwierdzenie znajomości narzędzi Anthropic.

Jeśli zależy ci na szerszym fundamencie – nie tylko Anthropic, ale AI jako takie – warto równolegle zajrzeć na kursy DeepLearning.AI, które obejmują wielu dostawców i dają szerszy kontekst teoretyczny.

Warto zapamiętać

Anthropic Academy oferuje 13 bezpłatnych kursów o Claude, API i MCP – dostępnych na anthropic.skilljar.com bez płatnej subskrypcji.

oferuje 13 bezpłatnych kursów o Claude, API i MCP – dostępnych na anthropic.skilljar.com bez płatnej subskrypcji. Kursy uczą konkretnych narzędzi Anthropic – nie są neutralną edukacją o AI; wszystkie materiały są po angielsku.

Certyfikaty Skilljar potwierdzają ukończenie kursu, ale nie zastąpią certyfikatów branżowych Google, AWS ani Microsoft.

Dla deweloperów najciekawsze są kursy o MCP i Claude Code – unikalne w skali rynku.

Najczęstsze pytania

Czy kursy Anthropic Academy są darmowe?

Tak, wszystkie 13 kursów na platformie anthropic.skilljar.com jest bezpłatnych. Nie potrzebujesz płatnej subskrypcji Claude ani konta API – wystarczy darmowe konto Skilljar założone adresem e-mail. Certyfikaty ukończenia są również darmowe.

W jakim języku są kursy Anthropic Academy?

Wszystkie kursy Anthropic Academy są dostępne wyłącznie w języku angielskim. Platforma Skilljar, materiały wideo, quizy i certyfikaty – całość po angielsku.

Ile kursów oferuje Anthropic Academy?

Według stanu na marzec 2026 Anthropic Academy oferuje 13 kursów na platformie Skilljar. Część polskich mediów podaje liczbę 15 – rozbieżność wynika z liczenia materiałów dostępnych na Coursera lub starszych kursów prompt engineeringu spoza aktualnego katalogu.

Czy certyfikat Anthropic Academy ma wartość na rynku pracy?

Certyfikaty Skilljar potwierdzają ukończenie kursu producenta i nadają się jako sygnał zainteresowania narzędziami Anthropic na profilu LinkedIn. Nie mają jednak formalnej uznawalności porównywalnej z certyfikatami Google, AWS, Microsoft czy certyfikatami akademickimi – dlatego traktuj je jako uzupełnienie portfolio, nie jego fundament.

Który kurs Anthropic Academy wybrać na start?

Osoby bez doświadczenia z AI powinny zacząć od Claude 101 (ok. 3 godziny, bez kodowania). Deweloperzy mogą od razu przejść do Building with the Claude API lub Introduction to Model Context Protocol. Nauczyciele i pracownicy NGO znajdą dedykowane kursy: AI Fluency for Educators i AI Fluency for Nonprofits.

Czym Anthropic Academy różni się od kursów DeepLearning.AI?

Anthropic Academy uczy wyłącznie narzędzi Anthropic (Claude, API, MCP, Claude Code) i jest edukacją produktową jednego dostawcy. DeepLearning.AI oferuje kursy niezależne od konkretnej firmy, obejmujące machine learning, LLM-y różnych producentów i szeroką teorię AI – co daje szerszy fundament, jeśli zależy ci na wiedzy ogólnej, a nie tylko na obsłudze Claude.