Anthropic uczy za darmo - 13 kursów o Claude i AI, certyfikat w gratisie

Wyobraź sobie, że firma warta dziesiątki miliardów dolarów otwiera swoją szkołę i mówi: wejdź, ucz się, certyfikat dostaniesz gratis. Brzmi jak pułapka? Anthropic właśnie uruchomił platformę edukacyjną Anthropic Academy z 13 darmowymi kursami o Claude i sztucznej inteligencji – dostępnymi dla każdego, bez płatnej subskrypcji. Kurs można skończyć w 25 minut albo w 3 godziny, zależnie od ścieżki. I tak, jest jedno „ale" – ale o tym za chwilę.
Platforma działa pod adresem anthropic.skilljar.com i oferuje łącznie 13 kursów zgrupowanych w trzech ścieżkach:
Kursy obejmują tematy od podstaw pracy z Claude po budowanie serwerów MCP (Model Context Protocol) i integrację z chmurami AWS Bedrock oraz Google Cloud Vertex AI.
Po założeniu darmowego konta na Skilljar dostajesz śledzenie postępów, quizy i – co ważne dla tych, którzy lubią pokazywać swoje kompetencje – certyfikat ukończenia, który można pobrać i pochwalić się np. na LinkedIn. Część kursów jest też dostępna przez Coursera.
Pełna lista 13 kursów Anthropic Academy (stan: marzec 2026):
Anthropic nie jest tu pionierem – OpenAI uruchomił własną OpenAI Academy, Google oferuje darmowe materiały przez Google Skills i certyfikaty (płatne) na Coursera, a DeepLearning.AI prowadzi dziesiątki krótkich kursów o machine learningu, agentach i LLM-ach.
Trend jest czytelny: każdy duży gracz AI buduje własną akademię, bo wykształcony użytkownik to lojalny użytkownik.
Poniżej porównanie głównych darmowych platform edukacyjnych AI (marzec 2026):
|Firma
|Platforma
|Koszt
|Certyfikat
|Zakres tematyczny
|Anthropic
|anthropic.skilljar.com
|Darmowe
|Tak (Skilljar)
|Wyłącznie Claude i ekosystem Anthropic (API, MCP, Claude Code)
|OpenAI
|academy.openai.com
|Darmowe
|Planowane (pilotaż)
|ChatGPT, Codex, prompt engineering, GPT
|Google Skills / Cloud Skills Boost
|Darmowe (część)
|Odznaki Google
|Generative AI, ML, Cloud AI, Gemini
|DeepLearning.AI
|deeplearning.ai
|Darmowe (short courses)
|Tak
|Szeroki: ML, agenty, LLM, multi-agent, różni dostawcy
Warto to porównanie mieć w głowie przed zapisaniem się na Anthropic Academy. DeepLearning.AI to jedyna z powyższych platform, która uczy AI niezależnie od konkretnego dostawcy – i prawdopodobnie daje najszerszy fundament teoretyczny.
Kilka rzeczy, o których warto wiedzieć przed kliknięciem „zarejestruj się":
Na marginesie: Anthropic to firma z przychodami rzędu 10 mld USD rocznie (2025) i prognozą 18 mld USD na 2026. Około 80–85% przychodów pochodzi od klientów korporacyjnych. Darmowe kursy to klasyczny model „land and expand" – im więcej osób zna Claude i API Anthropic, tym więcej potencjalnych klientów enterprise.
Nic złego w tym biznesowo, ale warto to rozumieć, decydując się na naukę.
Jeśli po powyższych zastrzeżeniach nadal chcesz spróbować (a jest po co – kursy o MCP i Claude Code są naprawdę wartościowe dla deweloperów), oto najprostsza droga:
Jeśli zależy ci na szerszym fundamencie – nie tylko Anthropic, ale AI jako takie – warto równolegle zajrzeć na kursy DeepLearning.AI, które obejmują wielu dostawców i dają szerszy kontekst teoretyczny.
Tak, wszystkie 13 kursów na platformie anthropic.skilljar.com jest bezpłatnych. Nie potrzebujesz płatnej subskrypcji Claude ani konta API – wystarczy darmowe konto Skilljar założone adresem e-mail. Certyfikaty ukończenia są również darmowe.
Wszystkie kursy Anthropic Academy są dostępne wyłącznie w języku angielskim. Platforma Skilljar, materiały wideo, quizy i certyfikaty – całość po angielsku.
Według stanu na marzec 2026 Anthropic Academy oferuje 13 kursów na platformie Skilljar. Część polskich mediów podaje liczbę 15 – rozbieżność wynika z liczenia materiałów dostępnych na Coursera lub starszych kursów prompt engineeringu spoza aktualnego katalogu.
Certyfikaty Skilljar potwierdzają ukończenie kursu producenta i nadają się jako sygnał zainteresowania narzędziami Anthropic na profilu LinkedIn. Nie mają jednak formalnej uznawalności porównywalnej z certyfikatami Google, AWS, Microsoft czy certyfikatami akademickimi – dlatego traktuj je jako uzupełnienie portfolio, nie jego fundament.
Osoby bez doświadczenia z AI powinny zacząć od Claude 101 (ok. 3 godziny, bez kodowania). Deweloperzy mogą od razu przejść do Building with the Claude API lub Introduction to Model Context Protocol. Nauczyciele i pracownicy NGO znajdą dedykowane kursy: AI Fluency for Educators i AI Fluency for Nonprofits.
Anthropic Academy uczy wyłącznie narzędzi Anthropic (Claude, API, MCP, Claude Code) i jest edukacją produktową jednego dostawcy. DeepLearning.AI oferuje kursy niezależne od konkretnej firmy, obejmujące machine learning, LLM-y różnych producentów i szeroką teorię AI – co daje szerszy fundament, jeśli zależy ci na wiedzy ogólnej, a nie tylko na obsłudze Claude.
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
Zadzwonił nieznany numer? Zanim oddzwonisz, sprawdź - możesz tego pożałować
|
fot. macrovector, freepik
|
fot. DALL-E
|
fot. Freepik
|
fot. Check Point
|
fot. cyberrescue
|
fot. Freepik
© 1998-2026 Dziennik Internautów Sp. z o.o.