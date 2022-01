Akcesoria i przybory do manicure hybrydowego

Paznokcie hybrydowe to hit już od kilku sezonów. Są bardzo trwałe, odporne i pięknie wyglądają. Samodzielne wykonanie manicure to oszczędność czasu i pieniędzy. By jednak zacząć swoją przygodę z manicure, trzeba skompletować albo wybrać zestaw do hybrydy.

Aplikacja lakieru jest prosta, ale sam lakier to tylko jedna z wielu rzeczy, których potrzebujesz, by wykonać perfekcyjny manicure. Co jeszcze będzie niezbędne? Co warto dokupić dodatkowo? Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które pomogą Ci zacząć przygodę z paznokciami hybrydowymi.

Niezbędne akcesoria do manicure hybrydowego

Aby wykonać manicure lub pedicure hybrydowy, potrzebujesz odpowiedniej bazy, topu oraz lakierów hybrydowych w wybranych kolorach. Możesz wybrać je sama w zależności od swoich preferencji albo zamówić zestaw do hybrydy. Musi on obejmować m.in. specjalne lakiery, bazę, top oraz lampę do utwardzania stylizacji.

Najpopularniejsze są lampy UV LED, bo utwardzają wszystkie lakiery hybrydowe. Do profesjonalnego zabiegu manicure sprawdzą się lampy większe i wydajniejsze, gdyż mają wyższą moc. Dodatkowo należy skompletować frezarkę wielozadaniową, primer do paznokci, cążki, pilniki, cleaner, drewniane patyczki lub radełko do opracowania skórek, waciki bezpyłowe oraz oliwkę nawilżającą i krem do rąk. Ważnym elementem są też akcesoria do zdejmowania lakieru – można wykorzystać gotowy zestaw, preparat na bazie acetonu, klipsy do ściągania hybryd albo wielofunkcyjną frezarkę.

Dodatkowe akcesoria do manicure hybrydowego

Jeśli zamierzasz przedłużać paznokcie, kup dedykowaną do tego specjalną bazę. Jest bardziej gęsta od typowej bazy hybrydowej, a po utwardzeniu – trwalsza. Będą też potrzebne szablony do przedłużania. Dodatkowo można zainwestować w różne ozdoby – jak pyłki do paznokci, ozdoby biżuteryjne (cyrkonie i inne), brokat, naklejki wodne czy szablony.

Zabieg manicure nie polega jedynie na zwykłym pomalowaniu paznokci. Można je pokryć jednym kolorem, ale warto na nich namalować piękne wzory samodzielnie. Zamów do tego sondę do paznokci. Jej końcówka jest cienka, dzięki czemu namalujesz równe kropki bez żadnego kłopotu. By z kolei wykonać pedicure hybrydowy, przydatne mogą być separatory do palców.