AI & Business Analytics - konferencja, która pokaże jak wykorzystać potencjał danych w biznesie

Sztuczna inteligencja w analizie biznesowej – konferencja online

23 października 2025 roku odbędzie się online konferencja „AI & Business Analytics", organizowana przez GigaCon. To wydarzenie dedykowane jest wszystkim, którzy chcą zrozumieć, jak nowoczesne technologie AI mogą wspierać analizę danych i procesy decyzyjne w firmach.

Konferencja gromadzi ekspertów, praktyków i liderów branży, którzy podzielą się wiedzą na temat najnowszych trendów, innowacji i realnych zastosowań sztucznej inteligencji w obszarze analizy biznesowej. Uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać potencjał AI do optymalizacji procesów, prognozowania trendów rynkowych oraz podejmowania strategicznych decyzji opartych na danych.

Do kogo skierowana jest konferencja

Wydarzenie dedykowane jest szerokiemu gronu specjalistów i osób odpowiedzialnych za rozwój technologiczny i biznesowy organizacji. Konferencja będzie szczególnie wartościowa dla specjalistów ds. analizy danych, którzy na co dzień pracują z dużymi zbiorami informacji i szukają sposobów na efektywniejsze ich wykorzystanie.

Spotkanie skierowane jest również do specjalistów Business Intelligence, którzy chcą poznać nowoczesne podejście do BI z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Przedsiębiorcy zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami dla swoich firm znajdą tu praktyczne wskazówki dotyczące implementacji AI w codziennej działalności.

Z konferencji skorzystają także specjaliści ds. sztucznej inteligencji i technologii informatycznych, którzy poszukują wiedzy o rozwoju i wdrażaniu zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego. Pracownicy działów marketingu i sprzedaży odkryją, jak analiza predykcyjna może wspierać ich codzienną pracę. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.

Czego można się dowiedzieć podczas wydarzenia

Program konferencji obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z praktycznym wykorzystaniem AI i analizy danych w biznesie. Uczestnicy poznają nowoczesne podejście do Business Intelligence z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, co pozwoli im lepiej rozumieć mechanizmy wspierające procesy decyzyjne w organizacjach.

Podczas spotkania omówiony zostanie rozwój i implementacja zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego w biznesie. To wiedza szczególnie cenna dla firm planujących wdrożenie lub rozbudowę systemów opartych na AI. Praktyczne zastosowania analizy predykcyjnej w biznesie to kolejny temat, który pokaże, jak przewidywać trendy i zachowania klientów na podstawie danych historycznych.

Konferencja poruszy również kwestie etyki i transparentności w analizie danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji – aspekt coraz ważniejszy w kontekście regulacji prawnych i odpowiedzialnego wykorzystania technologii. Uczestnicy dowiedzą się także o implementacji narzędzi do wizualizacji danych w analizie biznesowej oraz poznają możliwości Cloud Data Warehouse.

Praktyczna wiedza i wymiana doświadczeń

Konferencja stanowi doskonałą platformę do wymiany wiedzy między uczestnikami i prelegentami. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, gdzie dane stają się najcenniejszym zasobem firm, tego typu spotkania pozwalają zdobyć inspiracje i poznać sprawdzone rozwiązania stosowane przez innych.

Uczestnicy będą mieli okazję nie tylko wysłuchać eksperckich prezentacji, ale również zobaczyć konkretne przykłady wykorzystania AI w różnych obszarach biznesu. Taka wymiana doświadczeń pomaga unikać typowych błędów przy wdrożeniach i skraca czas potrzebny na implementację nowych rozwiązań w organizacjach.

Korzyści z udziału w konferencji

Uczestnictwo w konferencji „AI & Business Analytics" przynosi wymierne korzyści zarówno dla organizacji, jak i dla poszczególnych specjalistów. Firmy mogą zyskać konkretną wiedzę o tym, jak efektywnie wykorzystać sztuczną inteligencję do optymalizacji swoich procesów biznesowych, co przekłada się na oszczędności i lepsze wyniki.

Decydenci otrzymają informacje potrzebne do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących inwestycji w technologie AI i systemy analityczne. Zrozumienie możliwości i ograniczeń sztucznej inteligencji pozwala na realistyczne planowanie projektów i unikanie kosztownych błędów.

Specjaliści techniczni poszerzą swoją wiedzę o najnowszych narzędziach i metodach pracy z danymi, co zwiększa ich wartość na rynku pracy i otwiera nowe możliwości rozwoju kariery. Konferencja online umożliwia udział bez konieczności podróży, co oszczędza czas i budżet firm.

Kluczowe informacje dla uczestników

Wydarzenie „AI & Business Analytics" to konferencja online, która odbędzie się 23 października 2025 roku.

Szczegółowa agenda oraz darmowa rejestracja dostępne są na stronie wydarzenia

gigacon.org/ai-102025

Format online gwarantuje łatwy dostęp do wiedzy ekspertów bez względu na lokalizację uczestników.

Organizatorem konferencji jest GigaCon – firma specjalizująca się w organizacji wydarzeń branżowych dla sektora technologicznego i biznesowego.

Zachęcamy do zarejestrowania się i dołączenia do grona uczestników, którzy chcą poznać praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji i analizy danych w biznesie.

Dziennik Int jest patronem medialnym konferencji „AI & Business Analytics" i zaprasza Czytelników do wzięcia udziału w tym inspirującym wydarzeniu.