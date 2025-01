5 proc. programistów w Facebooku straci pracę. Czy AI zabierze pracę developerom?

Plany zwolnień w Meta

Według informacji podanych przez Bloomberg, Mark Zuckerberg w wewnętrznej notatce napisał, że nadchodzący rok będzie "intensywny", a firma potrzebuje najlepszych specjalistów do pracy nad AI, VR i przyszłością mediów społecznościowych. Stąd decyzja o restrukturyzacji zespołów i skupieniu się na najbardziej efektywnych pracownikach.

Niepokojący dla branży może być jednak fakt, że plany zwolnień dotyczą nie tylko pracowników bez doświadczenia, ale także i tych średniego szczebla. Czy to oznacza, że AI jest gotowa przejąć większość zadań programistycznych?

Ograniczenia obecnych modeli AI

Eksperci uspokajają, że obecne modele AI, mimo ogromnego postępu, wciąż mają sporo ograniczeń i nie są w stanie w pełni zastąpić ludzkich programistów. Kluczową kwestią jest to, że algorytmy, niezależnie od mocy obliczeniowej, mogą wykonywać jedynie to, do czego zostały zaprogramowane.

Marcin Kucharski, Senior Project Manager w firmie NFQ, partnera technologicznego wielu znanych globalnych marek, tłumaczy:

Owszem, AI może już teraz w pewnym stopniu zastąpić juniorów, ale jeśli przestaniemy mieć juniorów, nie będziemy mieć też midów ani seniorów. A bez nich nie będzie możliwy dalszy rozwój branży.

Przyszłość branży IT - orkiestratorzy procesów

Zdaniem eksperta z NFQ, zamiast martwić się utratą mniej angażujących zadań, pracownicy IT powinni patrzeć w przyszłość, gdzie ludzie będą coraz częściej orkiestratorami procesów, a nie tylko wykonawcami manualnych zadań.

Na rynku IT kluczowe staną się umiejętności miękkie i zdolność całościowego zrozumienia potrzeb biznesowych klienta.

AI sprzymierzeńcem w walce z wypaleniem?

AI może też okazać się sojusznikiem w walce z jednym z największych wyzwań branży IT - wypaleniem zawodowym. Badania przeprowadzone przez Upwork Research Institute wskazują, że aż 65% pracowników IT zmaga się z presją związaną z wydajnością.

Automatyzacja rutynowych zadań przez AI może pomóc zmniejszyć to obciążenie, pozwalając specjalistom skupić się na bardziej kreatywnych i satysfakcjonujących aspektach pracy.

Adaptacja kluczem do sukcesu

Wyzwaniem dla pracowników branży IT będzie nie tyle obrona przed AI, co adaptacja do nowej rzeczywistości przez ciągłe podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji miękkich, których maszyny nie są w stanie zastąpić - podsumowuje Marcin Kucharski z NFQ.

Sztuczna inteligencja z pewnością zmieni oblicze branży IT, eliminując część rutynowych zadań. Jednak eksperckie kompetencje, kreatywność i zdolność adaptacji pozostaną w cenie. Przyszłością dla programistów jest rola orkiestratorów procesów i doradców biznesowych, którzy będą wykorzystywać AI jako narzędzie do osiągania celów.

Ilustracja: Freepik