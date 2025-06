38-krotny skok efektywności energetycznej - AMD wyznacza nowy cel 20x dla systemów AI do 2030

Boom na sztuczną inteligencję sprawia, że centra danych zużywają coraz więcej energii. W odpowiedzi na to wyzwanie AMD ogłosiło przekroczenie ambitnego celu 30x25 – zakładającego 30-krotną poprawę efektywności energetycznej AI i HPC w pięć lat. Teraz firma stawia sobie nowy cel: 20-krotną poprawę efektywności całych racków serwerowych do 2030 roku. Czy branża nadąży za tak szybkim tempem zmian – i co to oznacza dla przyszłości AI?